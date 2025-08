“แจ๊คกี้ จักริน” ให้ล้างตารอ! รับว้าวตัวเอง อวดร่างทองกลางคอนเสิร์ต ความพยายามไม่สูญเปล่า

จบไปด้วยความอิ่มเอมใจ JACKIE JACKRIN The 1st Fan Concert “THE SENSE OF FEELINGS presented by CITIZEN” กับแฟนคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของที่งานนี้ก็สร้างเสียงความฮือฮาให้แฟนๆ กรี๊ดลั่นสนั่นฮอลล์กับการอวดร่างทองครั้งแรกล่าสุด แจ๊คกี้ จักริน ก็ออกมาเผยสั้นๆ ถึงกระแสความฮอต หลังมาร่วมพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ พนอ 2 เผยตนทุ่มเทออกกำลังกายเพื่อเซอร์ไพรส์แฟนๆ งานนี้โดนเฉพาะ บอกภูมิใจที่ความพยายามของตัวเองมันไม่สูญเปล่าตอนแรกเราตั้งใจพยายามออกกำลังกายกินคลีนในทุกๆ วัน แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินคลีนแล้ว ก็ให้เวลากับตัวเองบ้าง แต่ว่าช่วงนั้นเหมือนได้กินคลีนไป 3-4 เดือนติดและออกกำลังกายทุกๆ วันก่อนหน้านี้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลย อันนี้คือเอ็กซ์คลูซีฟมาก หลังจากนี้ก็จริงจังครับ เราว่าการออกกำลังกายมันดีและการคุมอาหารมันก็ทำให้เราสุขภาพดีขึ้นด้วย แล้วทำให้เราดูดีขึ้นด้วยเวลาใส่เสื้อผ้าส่วนจะได้เห็นอีกเมื่อไหร่ก็อยากฝากถึงทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับ”