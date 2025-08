“เฌอปราง” ขอบคุณทำข่าว “นางรำหน้าบูด” ให้ แจงแค่กังวลท่ารำ แต่ยันยิ้มแล้ว

จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยความผูกพันในงาน The Cher Must Go On แฟนไซน์ (Fan Sign) สุดพิเศษ เพื่ออำลาแฟนๆ อย่างเป็นทางการ ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับอดีตกัปตันวง BNK48 ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาเผยถึงปรากฏการณ์ที่น่าประทับใจที่แฟนๆ ยังคอยซัปพอร์ต“ดีใจมากที่ได้จัดกิจกรรมอีเวนต์เจอกับแฟนๆ ตัวต่อตัวเลย ใครมีอะไรอยากพูดคุยให้เซ็นของเราก็จัดเป็นกิจจะลักษณะ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นงานอีเวนต์ที่จะเจอกันเราก็อาจจะไม่มีเวลาให้เขาขนาดนั้น เราก็คิดว่านานๆ จัดปีนึงสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยให้แฟนๆ ได้เจอเราจริงๆ เพลงเนื้อหาที่เราเลือกไปลองเป็นของขวัญให้แฟนๆ แบบว่าถึงคุณจะอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ได้เดียวดายนะมีคนซัปพอร์ตคุณอยู่ อย่างน้อยก็เป็นคนในความทรงจำหรืออย่างน้อยก็เป็นคนที่มาให้กำลังใจกันในวันนี้ มันก็เลยตื้นตันใจรู้สึกว่ายังมีแฟนๆ อยู่รอบๆ ตัวเราเขาคอยส่งกำลังใจให้เสมอแฟนคลับก็มีของให้เยอะแยะมากมายเลยมีมาร่วมกิจกรรมทุกอย่างเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีแรงซัปพอร์ตเยอะๆ เหมือนกันนะเนี่ย”ปิดตำนานไอดอลมีน้องเอิร์นกับน้องข้าวฟ่างขึ้นมาเป็นกัปตันทีม BNK ยังคงไปต่อก็ฝากเป็นกำลังใจตอนนี้มีถึงรุ่น 6 แล้ว ก็ยังเป็นออฟฟิศที่เราแวะไปเจออยู่บ้าง ถ้าเกิดน้องเขาอยากปรึกษาอะไรก็สามารถติดต่อเราได้เสมอเรามาด้านการแสดงเยอะ ตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนเรื่องร้องเพลงขนาดนั้นในเรื่องของกลับไปเป็นศิลปินอย่างเต็มตัว แต่ว่าไม่ทิ้งคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เราต่อยอดได้อีกก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เดินเข้ามาแล้วก็ดีใจมากๆ ที่ตัวเองสามารถฟูฟีลข้อนี้ได้ก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆ คนได้ด้วยเหมือนกัน”รับเป็นคนคิดมากก็อยากให้ทุกคนมีพลังงานดีๆ ได้รับเอเนอร์จี้จากเราไปมากกว่า”เผยพ่อแม่ดีใจได้ไปรำบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช“เราไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าเราไม่ยิ้มไปรำไหม ไปบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช แล้วก็เป็นความภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบไปแถบโน้นมาก มีความเชื่อมีความฟูฟีลให้กับเขาด้วยซึ่งพ่อแม่ก็ภูมิใจเขาก็อยากให้เราได้มาบวงสรวงยิ่งได้ไปรำด้วยโอเคเลย แฮปปี้มากเลยสกิลการรำมาจากลำจวนอย่างเดียวเลยค่ะ ในเรื่องบุษบาลุยไฟ ซึ่งตอนนั้นรู้ว่าพี่เอ็กซ์ที่แสดงเป็นพ่อลำจวนในเรื่อง บอกพี่เอ็กซ์ค่ะมีคนช่วยแกะท่าแล้วดูให้หน่อยได้ไหมรับกังวลท่ารำจนกลัวเสียจังหวะเวลายิ้ม“เราจริงจังค่ะ เราก็พยายามยิ้มแล้วนะเพราะพี่เอ็กซ์ก็บอกให้เรายิ้มนะ อีกคนนึงที่พี่เอ็กซ์ให้มาช่วยคือน้องเนยถ้าจำไม่ผิดขออภัยนะคะตอนรำก็ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าพ่อกับแม่อยากมาทำเพื่อพ่อกับแม่นี่แหละค่ะไม่ได้เรียกว่าปล่อยผ่านแต่อย่างน้อยก็มีคนรู้แล้วว่าเราไปรำ อย่างเราก็ตื่นเต้นเพราะเราไปเรียนรำตอนเรื่องลำจวนนี่แหละค่ะ อาจจะมีตอนเด็กๆ บ้างแต่อันนี้เราก็ทำเต็มที่ของเราแล้ว เราก็รู้สึกว่าเรามารำบวงสรวงเราก็เกร็งๆ อยู่ว่าตรงนั้นจะตกเวทีไหม”