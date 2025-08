กรุงทองพลาซ่า จับมือ กระทรวงวัฒนธรรม เทคะแนนให้ “ชุด Art” คว้ารางวัล “สุดยอดดีไซเนอร์ สาวพลัสไซซ์” ไปครอง ในการประกวด “กรุงทองพลัสไซซ์ ไทยแลนด์ ดีไซเนอร์ อวอร์ด 2025” ครั้งแรกของโลก

ณ เบเนดิกต์ สตูดิโอ (Benedict Studio) กรุงเทพฯ : กรุงทองพลาซ่า ศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้า "พลัสไซซ์" ที่ใหญ่ที่สุดในไทย ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวด “กรุงทองพลัสไซซ์ ไทยแลนด์ ดีไซเนอร์ อวอร์ด 2025” รอบชิงชนะเลิศ (The Final Round) เพื่อค้นหาผลงานสุดยอดดีไซเนอร์จากนักเรียน นักศึกษา ที่มาโชว์ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพในการออกแบบ ตัดเย็บเครื่องแต่งกาย สาวพลัสไซซ์ ที่มีความสวยงามประณีตแต่ยังคงเอกลักษณ์ไทย เพื่อก้าวไปสู่แฟชั่นในระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้หัวข้อ Unlimited Fashion สนุกสุดขีดกับพลัสไซซ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทยไร้ขีดจำกัด ท่ามกลางกองเชียร์ที่มาเชียร์กันแน่น โดยมี นางรักชนก โคจรานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโล่และ เกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลโดยมี คุณอัญชลี ตันติวงษากิจ กรรมการผู้จัดการห้างกรุงทองพลาซ่า นำทีมคณะกรรมการ คุณสิริอร เฑียรฆประสิทธิ์ เจ้าของแบรนด์ Painkiller Ateller, ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม, ป้าตือ สมบัษรถิระสาโรช ร่วมด้วยเซเลบริตี้คนดัง จีน่า-วิรายา (จีน่า เดอะเฟซ), มุก วรนิษฐ์ ถาวรวงศ์, ตูมตาม ยุทธนา, เกรซ บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์ , โอ๋เอ๋ พรชนก ธีระวรรณ, ชีต้า มายัน Miss ACDC 2001, นาตาเลีย เพลียแคม Miss ACDC 2006 และMiss UIU 2023 ร่วมงาน พร้อมโชว์พิเศษจาก ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว ศิลปินมากความสามารถ ร่วมสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน นอกจากนี้ คุณอัญชลี ตันติวงษากิจ กรรมการผู้จัดการห้างกรุงทองพลาซ่า ได้มอบเงินให้มูลนิธิร่วมกตัญญู คุณไทด์ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ จำนวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตามความตั้งใจของผู้บริหารและทีมจัดการประกวดคุณอัญชลี ตันติวงษากิจ กรรมการผู้จัดการห้างกรุงทองพลาซ่า กล่าวว่า การจัดการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Plus Size ที่ผสมผสานอัตลักษณ์ไทยในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และถือเป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันอาชีพดีไซเนอร์ไทยและสร้างโอกาสให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ได้มีเวทีในการรังสรรค์ไอเดียที่สร้างสรรค์ในรูปแบบร่วมสมัย ผลงานทุกชิ้นในวันนี้ จะไม่ใช่เพียงแค่เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจเท่านั้น แต่ยังสะท้อนเรื่องราวความเป็นไทย ที่อยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และต้องการเผยแพร่ออกไปสู่สายตานานาชาติ“กรุงทองพลาซ่า มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เติบโตอย่างทันสมัยและเข้าถึงคนทุกกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำจุดยืนของห้างกรุงทองพลาซ่า ในฐานะศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้า Plus Size ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พลังจากเวทีนี้จะจุดประกายให้วงการแฟชั่นไทยก้าวไปอีกขั้น สร้างมาตรฐานใหม่ที่เท่าเทียม งดงาม และเปิดกว้างสำหรับทุกคน เพื่อให้แฟชั่นไทยก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสง่างาม” คุณอัญชลี กล่าวปิดท้ายสำหรับการประกวด “กรุงทองพลัสไซซ์ ไทยแลนด์ ดีไซเนอร์ อวอร์ด 2025” รอบชิงชนะเลิศ (The Final Round) คณะกรรมการพิจารณาจากหลักเกณฑ์เดียวกันกับรอบคัดเลือก ได้แก่ ความสวยงามของชุดจริงจากการตัดเย็บ การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ทีมละ 3 - 5 นาที ตามหัวข้อดังนี้ 1.ความคิดสร้างสรรค์ 2.แนวความคิดสู่แรงบันดาลใจ 3. ความสวยงาม Plus size4.ความเป็นไทย และตามด้วยการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และลุ้นระทึก ของการนำเสนอ 12 ทีมสุดท้าย ที่ต่างครีเอทีฟตัดเย็บเครื่องแต่งกาย สาวพลัสไซส์ ให้มีความสวยงามประณีต หลุดออกจากกรอบเดิมๆ และมองเห็นความเชื่อมโยงกันของความเป็นไทยและการก้าวสู่ในระดับอินเตอร์เข้าไว้ดัวยกันอย่างลงตัวและน่าสนใจสำหรับรางวัลชนะเลิศ กรุงทองพลัสไซซ์ ไทยแลนด์ ดีไซเนอร์ อวอร์ด 2025 ได้แก่ “ชุด Art” อดิศร สลางสิงห์ (ดีไซเนอร์) และ ทรรปน นนท์ซี (นางแบบ) คว้าเงินรางวัล 100,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จากกระทรวงวัฒนธรรมรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ชุด Homme Club ของ 2 ดีไซเนอร์ เมลิสสา มีป้อม และ พลอยพิชชา ตริ่งถิ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จาก กระทรวงวัฒนธรรมรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ชุด Newshineผลงานของ ธรรมนูญ กิตติรักษ์ (ดีไซเนอร์)ปฐวี บุญยปรารถชัย (นายแบบ) ได้รับ เงินรางวัล 30,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร จากกระทรวงวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถติดตามผลงานสุดยอดดีไซเนอร์จากการประกวด “กรุงทอง พลัสไซซ์ ไทยแลนด์ ดีไซเนอร์ อวอร์ด 2025” หรือติดตามข่าวสารข้อมูลของ กรุงทองพลาซ่า ได้ที่เว็บไซต์ :www.krungthongplaza.com Facebook : krungthongplaza / Instagram : krungthongplaza1และ Line OA : @Krungthongplaza