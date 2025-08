เต็มอิ่มด้วยหัวใจและเสียงดนตรี “LIFE MUSIC / ชีวิตดนตรี” ปิดฉากอย่างเรียบง่ายและงดงาม “โก้ มิสเตอร์แซกแมน” และ “ป้อม ออโต้บาห์น” ส่งต่อความรู้สึกผ่านบทเพลงที่คุ้นเคย

ค่ำคืนแห่งดนตรีที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยอารมณ์ “CONCERT : LIFE MUSIC / ชีวิตดนตรี” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา คือหนึ่งในคอนเสิร์ตคุณภาพทางดนตรี และส่งผ่านพลังจากเสียงเพลงโดยตรงสู่ผู้ฟัง จากสองศิลปินคุณภาพ “โก้ มิสเตอร์แซกแมน” และ “ป้อม ออโต้บาห์น” ที่จับมือกันพาผู้ชมเดินทางย้อนเข้าสู่ห้วงความทรงจำ ผ่านเพลงรัก เพลงที่คิดถึง และอีกหลายๆบทเพลงคุณภาพก่อนประตูโรงละครจะเปิดอย่างเป็นทางการแฟนเพลงทยอยเดินทางมาถึง “โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์” ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง บริเวณด้านหน้างานถูกตกแต่งอย่างเรียบง่าย มีบูธจำหน่ายของที่ระลึก และมุมถ่ายภาพที่สะท้อนคอนเซ็ปต์ “ชีวิตดนตรี” ได้อย่างชัดเจน ในพื้นที่โถงด้านหน้า เสียงดนตรีแจ๊ส บรรเลงสดจากวงดนตรีขนาดเล็กค่อยๆ เติมกลิ่นอายละมุน แฟนเพลงหลายคนหยุดฟังและถ่ายภาพก่อนเข้าสู่ฮอลล์คอนเสิร์ตทันทีที่ไฟในโรงละครค่อยๆ หรี่ลง และเสียงดนตรีชุดแรกเริ่มบรรเลงจากบทเพลงเปิดตัวด้วย “ขอมอบบทเพลง” ของ “ป้อม ออโต้บาห์น” ที่เปิดเวทีด้วยความเรียบง่ายและจริงใจไปจนถึงเสียงแซ็กโซโฟนของ “โก้ มิสเตอร์แซกแมน” ใน “รักเธอขึ้นใจ” และ “ภาวนา” ที่สะกดทั้งโรงละครให้เงียบสงบราวกับทุกคนอยากหยุดเวลาฟังให้ยาวที่สุด ความละมุนและไหลลื่นของโชว์ดำเนินต่อไปอย่างไม่มีสะดุดการสลับร้องของทั้งสองศิลปินในเพลงอย่าง “ลืม” และ “รอรัก” กลายเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นและเป็นธรรมชาติความพิเศษยังถูกส่งต่อผ่านแขกรับเชิญเสียงคุณภาพ WAKASA (วากาสะ) ที่นำบทเพลงคลาสสิก อย่าง “I Will Always Love You” และ “Greatest Love of All” มาขับร้องได้อย่างทรงพลัง พร้อมพาแฟนเพลงย้อนยุคด้วย “Sweet Memories” เพลงญี่ปุ่นแสนไพเราะ ด้าน “มี่ ปุญญาดา”มอบ “From the Start” ก่อนจับคู่ “ป้อม ออโต้บาห์น” ใน “หลับตา” กลายเป็นคู่ดูโอที่ส่งอารมณ์ละเมียดละไม สอดประสานกับซาวด์เปียโน อย่างกลมกล่อมขณะที่ Jay PREM (เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เข้ามาเติมกลิ่นอายแจ๊สอบอุ่นผ่านเพลง “ฝันลำเอียง” และ “What A Wonderful World” ได้อย่างน่าจดจำ เข้าสู่ไฮไลต์ช่วงท้าย “Endless Love” ที่ “ป้อม ออโต้บาห์น” ที่ และ WAKASA (วากาสะ) ขับร้องร่วมกันนั้นเรียกเสียงปรบมือยาวนานก่อนเข้าสู่พาร์ตฟินาเล่ ที่ทุกคนบนเวทีมาร่วมขับร้องในเมดเลย์ “I Just Called To Say I Love You / Can’t Take My Eyes / เหมือนเคย” ก่อนจะปิดท้ายคอนเสิร์ตในครั้งนี้อย่างงดงามด้วยบทเพลงชื่อเดียวกับคอนเสิร์ต “ชีวิตดนตรี”เรียกได้ว่าค่ำคืนในโรงละครอักษรา เพลงหลายเพลง “CONCERT : LIFE MUSIC / ชีวิตดนตรี” คือเพลงที่เคยอยู่ในชีวิตจริงของใครหลายคน และเมื่อได้ยินมันอีกครั้งในเวลาดีๆ แบบนี้ มันก็กลายเป็นโมเมนต์ที่ลืมไม่ลง เป็นคอนเสิร์ตที่ฟังแล้วรู้สึกดี เป็นงานที่อยากให้มีบ่อยๆ