“โตโน่ ภาคิน” กลับมาแล้ว ตำแหน่งใหม่ใหญ่กว่าเดิม ลั่น “ที่นี่คือบ้าน”

หลังจากที่ยุติบทบาทรักษาการประธานสโมสร เกษตรศาสตร์ เอฟซี ก่อนเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตยุโรปนานกว่า 3 เดือน พักใจจากข่าวฉาวนอกใจแฟนสาวล่าสุดหนุ่มโตโน่ก็สร้างความฮือฮา เพราะคัมแบ็กแล้ว พร้อมตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม หลังจากที่ทีมดังจากไทยลีก 3 ได้ประกาศแต่งตั้งโตโน่นั่งเก้าอี้ประธานสโมสรอย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าสู่ลีกสูงสุดในปี 2025โดยโตโน่ได้ประกาศผ่านอินสตาแกรม พร้อมข้อความว่า “THERE IS NOT PLACE LIKE HOME ไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอล แต่ที่นี่คือบ้าน THE T-REX Number 10” เปิดตัวอย่างเป็นทางการ