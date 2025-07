แสนหวานและฮีลใจ “อี โดฮยอน” หล่อไม่กั๊ก น่ารักไม่หยอก กดว้าว! ให้เอเนอร์จี้แฟนไทย โดนใจจนลืมไม่ลง ใน 2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re ▶ DO HYUN] IN BANGKOK

ทำกราฟความสุขของแฟนๆ เพิ่มขึ้นทุกวินาที สำหรับค่ำคืนแสนหวานและฮีลใจ จากนักแสดงหนุ่มเจ้าของรอยยิ้มพิมพ์ใจในงานที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน กับแฟนมีตติ้งครั้งแรกของเขา“มาเริ่มกันเลยครับ” ประโยคภาษาไทยจาก “อี โดฮยอน” ดังก้องกังวานไปทั่วฮอลล์ ก่อนที่เขาจะปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีพร้อมรอยยิ้มหวานต้อนรับทุกคน และหยิบกีตาร์ขึ้นมาบรรเลงความสุขทันที กับเพลง Unspoken ที่เพราะซึ้งกินใจ ไพเราะสมกับการรอคอยมาฟังสดๆ ครั้งแรกในวันนี้ ซึ่งเอเนอร์จี้เมื่อได้พบนักแสดงที่ชื่นชอบ พร้อมรอยยิ้มหวานๆ และใบหน้าหล่อเหลาของสาวไทยก็ทำเอา “อี โดฮยอน” ร้องว้าว! ตั้งแต่เริ่มงาน ทักทายกันเป็นน้ำจิ้มจนใบหน้าเปื้อนยิ้มไปตามๆ กันแล้ว “อี โดฮยอน” ก็ขอเบิกตัว MC แห่งชาติ “ดีเจนุ้ย” ที่เรียกเสียงกรี๊ดของแฟนๆ ดังลั่นฮอลล์พร้อมเข้าสู่งานแฟนมีตติ้งอย่างเป็นทางการเริ่มต้นด้วยช่วงแรกกับ Re ▶ DO HYUN PICK ช่วงเวลาพูดคุยและเปิดใจของ “อี โดฮยอน” และแฟนๆ เกี่ยวกับผลงานของเขาที่ผูกต่อจิตใจของแฟนๆ ไม่ว่าจะเป็น 18 Again, Sweet Home, Youth Of May, The Good Bad Mother, The Glory และ Exhuma ซึ่งแฟนๆ โหวตเป็นเสียงเดียวกันว่าชื่นชอบทุกผลงานของ “อี โดฮยอน” เพราะโดนตกทั้งจากความหล่อ การแสดงที่สดใสมีเสน่ห์เปลี่ยนไปตามคาแรกเตอร์ ทำเจ้าตัวเขินม้วน “ทุกคนชอบรอยยิ้มของผม ผมก็ชอบรอยยิ้มของทุกคนครับ” ทำเอาสาวไทยเจ้าของ Land Of Smile รีบยิ้มหวานส่งให้ทันทีไปต่อกับช่วงที่ 2 กับ #DOSH_TAG ตอบคำถามและแฟนรีเควสจากแฮชแท็กที่แฟนๆ ส่งเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกลอนจากคำว่า “แทกุก” (ประเทศไทย) และยังบอกความหมายของชื่อ SNS ของเจ้าตัวที่มีคำว่า “ท้องฟ้า” เพราะเขาชอบการมองท้องฟ้าแล้วถอนหายใจยาวๆ ก่อนจะเปิดมิติใหม่พาแฟนคลับทั้งฮอลล์ฮีลใจด้วยการสอนถอนหายใจเพื่อความรู้สึกที่ดีขึ้น!ความสุขเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง หลังจากพูดคุยแบบสนุกกันเกินเบอร์ ก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนชื่นชอบกับเสียงร้องเพลงของ “อี โดฮยอน” ซึ่งเจ้าตัวก็ขอจัดมาเลยกับเพลงซึ้งๆ หวานๆ อย่าง You Remember จากซีรีส์ The Glory ซึ่งแฟนๆ ก็พร้อมใจเปิดแสงไฟจากแหวนไฟ LED สร้างทะเลดาวด้วยบรรยากาศสุดอบอุ่น จากนั้นหนุ่ม “อี โดฮยอน” ก็ปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีอีกครั้ง กับเอาต์ฟิตใหม่ จากหล่อเท่สู่หล่อละมุน ซึ่งมาพร้อมกับเพลง Piano Man เพลงสนุกๆ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้ดู Musical จริงๆมาถึงอีกหนึ่งช่วงสนุกที่ทุกคนรอคอย กับ Re ▶ QUIZ~? ที่ชวน “อี โดฮยอน” และแฟนๆ มาพิสูจน์ความรู้ใจ กับเกม OX QUIZ ให้แฟนๆ เลือกตอบคำว่า DO หรือ HYUN จากคำถามเกี่ยวกับอี โดฮยอน คนสุดท้ายที่ใจตรงกันก็จะได้รับของขวัญจากพ่อหิ่งห้อยไปเลย เริ่มเกม! ทำเอาแฟนคลับใจว้าวุ่น เพราะเจอคำถามวัดใจกันสุดๆ ไม่รักจริงใครจะตอบได้! และยังมีมิชชันให้เจ้าตัวทำระหว่างทาง ไม่ว่าจะเต้นเพลงสุดไวรัลอย่าง “เลิกกั๊กแล้วรักก่อน” หรือต้องพูดภาษาไทยด้วยประโยคยาวๆ ซึ่งทุกมิชชันหนุ่ม “อี โดฮยอน” ทำได้ไม่ติดขัด แถมเขายังได้ทำความรู้จักกับเทศกาลลอยกระทงและสงกรานต์ไทย ติดใจท่าเต้นรำวงจนอยากกลับมาเล่นสงกรานต์ที่ไทย ซึ่งจากความชอบและมิชชันที่อีโดฮยอนทำ แฟนๆ ก็ตอบผิดบ้างถูกบ้าง จนสุดท้ายเหลือเพียงหนึ่งสาวผู้โชคดี และได้รับรางวัลตุ๊กตากลับบ้าน แต่ความพิเศษคือเป็นตุ๊กตาอัดเสียงได้ ซึ่ง “อี โดฮยอน” ก็อัดเสียงพูดตามประโยคที่เธอรีเควสต์ และยังเดินไปมอบให้ถึงโซนที่นั่งด้านหลัง ได้สบตาใกล้ชิดทำแฟนคลับผู้โชคดีโลกหยุดหมุนกันไปเลยเกมกำลังสนุก เพลิดเพลินจนลืมดูนาฬิกา ช่วงเวลาแห่งความสุขก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้าย “อี โดฮยอน” ก็ได้รับเซอร์ไพรส์จากแฟนๆ ด้วย Video Message ที่บอกเล่าความรักของพวกเขาที่มีต่ออีโดฮยอน ซึ่งประโยคทัชใจเขามากที่สุดคือ Your Smile = My Happiness ที่ทำเอาเจ้าตัวแอบน้ำตาซึมแม้จะปากแข็งบอกว่าจะไม่ร้องไห้ก็เถอะ!“ช่วงที่ทำแฟนมีตติ้งในหลายๆ ประเทศ ผมรู้สึกแบบนี้ครับ เราอาจเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกัน ผมไม่รู้ว่าผมเป็นใคร ไม่คิดว่าทุกคนจะมอบความรักให้ผมขนาดนี้ การสละเวลามาเพื่อผม เอาของขวัญดีๆ มามอบให้กับผมแบบนี้ ผมรู้สึกได้แค่คำว่าขอบคุณ ผมคิดเสมอว่าจะทำยังไงเพื่อตอบแทนความรักที่ทุกคนมอบให้ผม ผมพยายามไม่ร้องไห้ แต่ประโยคที่บอกว่า ขอบคุณที่เกิดมา ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตของพวกเรา มันทำให้ผมรู้สึกน้ำตาคลอเลยครับ เช่นกันครับ ผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผมนะครับ เรามามีความสุขไปด้วยกัน มาใช้ชีวิตมีความสุขไปด้วยกันนะครับ และเพราะทุกคนวันนี้จะเป็นวันที่ผมลืมไม่ลงเลยครับ (ภาษาไทย) รักนะครับ”จบประโยคนี้เจ้าตัวก็ขอลาไปด้วยเพลง Feeling good เพื่อตอกย้ำว่าวันนี้เขารู้สึกดีกับแฟนมีตติ้งในประเทศไทยมากแค่ไหน จบงานแฟนมีตติ้งที่เรียกว่าแฮปปี้ทั้ง “อี โดฮยอน” และ “แฟนคลับ” ที่ต่างฝ่ายต่างรับและมอบความสุขให้กันและกัน แต่!! ความสุขยังไม่จบเพียงเท่านี้ “อี โดฮยอน” ยังเตรียมเซอร์ไพรส์สุดท้ายในช่วงอังกอร์ กับการปรากฏตัวออกมากับเพลง Welcome to the Show ที่ไม่ใช่แค่ร้องบนเวที แต่เขาเดินไปหาแฟนๆ ทักทายทุกคนอย่างใกล้ชิดทั่วทั้งฮอลล์ สมกับที่บอกไว้ว่างานนี้เขาตั้งใจมาสบตากับแฟนๆ ชาวไทย เพื่อเนรมิตความสุขให้ก่อเกิดขึ้นจริงในใจแฟนๆ สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม ให้หลงรักนักแสดงที่ชื่อ “อี โดฮยอน” แบบนี้ตลอดไป