ขายตั๋ว IMAX หมดหลายรอบทั้งที่หนังยังถ่ายไม่เสร็จ! ‘The Odyssey’ มหากาพย์เรื่องใหม่ของคริสโตเฟอร์ โนแลน สร้างกระแสถล่มโรง

สิ่งที่ทำให้แฟนภาพยนตร์ฮือฮาหนักกว่านั้นคือ Universal เตรียมเปิดขายตั๋วล่วงหน้าสำหรับรอบ IMAX 70mm ของ The Odyssey ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2025 — เร็วกว่ากำหนดฉายจริงถึง 1 ปีเต็ม โดยจำกัดเฉพาะบางรอบและบางโรงเท่านั้น แม้ภาพยนตร์ยังถ่ายทำไม่เสร็จ แต่ตั๋วรอบ IMAX กลับขายหมดในหลายโรง สะท้อนแรงศรัทธาที่แฟน ๆ มีต่อโนแลนและความกระหายต่อประสบการณ์ภาพยนตร์แบบจอใหญ่The Odyssey ดัดแปลงจากมหากาพย์กรีกโบราณของโฮเมอร์ เล่าเรื่องการเดินทางอันยากลำบากของวีรบุรุษโอดิสซีอุสในการกลับบ้านหลังสงครามกรุงทรอย นำแสดงโดย แมตต์ เดมอน รับบทโอดิสซีอุส, ทอม ฮอลแลนด์ เป็นลูกชายของเขา พร้อมนักแสดงชั้นนำอีกคับคั่ง อาทิ เซนดายา, ลูพีตา ยองโก, โรเบิร์ต แพตทินสัน, ชาร์ลิซ เธอรอน, จอน เบิร์นธัล และมีแอนน์ แฮทธาเวย์ร่วมสมทบนี่จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX ทั้งเรื่อง ซึ่งโนแลนยึดมั่นในการใช้เทคโนโลยีนี้มาตลอดตั้งแต่ The Dark Knight (2008) โดยผลงานก่อนหน้าอย่าง Oppenheimer ก็สร้างปรากฏการณ์ IMAX ด้วยรายได้จากฟอร์แมตนี้สูงถึง 20% ของยอดรวมทั่วโลก และแฟนบางคนถึงกับเดินทางข้ามรัฐเพื่อชมรอบ 70mmการที่ Universal และ IMAX เร่งเปิดขายตั๋วล่วงหน้าเช่นนี้ บ่งชี้ว่าพวกเขาคาดหวังว่า The Odyssey จะกลายเป็นอีเวนต์ภาพยนตร์ครั้งใหญ่แห่งปี 2026 อย่างไม่ต้องสงสัย พร้อมปลุกกระแสคนดูกลับสู่โรงภาพยนตร์อย่างยิ่งใหญ่ตามแนวทางที่โนแลนยึดถือเสมอมาคริสโตเฟอร์ โนแลน ได้ชื่อว่าเป็น “เจ้าพ่อหนัง IMAX” ตัวจริงของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูด เพราะไม่ใช่แค่ใช้กล้อง IMAX ในการถ่ายทำเท่านั้น แต่เขายังมีบทบาทสำคัญในการผลักดันฟอร์แมตนี้ให้กลายเป็นกระแสหลัก โนแลนมองว่า IMAX ไม่ใช่เพียงทางเลือก แต่เป็น “เครื่องมือศิลปะ” ที่สามารถขยายขอบเขตของประสบการณ์ทางภาพยนตร์ให้เข้าถึงอารมณ์และความอลังการได้มากกว่าฟอร์แมตใด ๆThe Odyssey ถือเป็นอีกก้าวที่เขาไปไกลขึ้นอีกขั้น เพราะนี่จะเป็นครั้งแรกที่ภาพยนตร์ของเขาถ่ายทำด้วยกล้อง IMAX ตลอดทั้งเรื่องแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งในแง่ต้นทุน กล้องที่มีขนาดใหญ่ การจัดแสง การเคลื่อนกล้อง และการตัดต่อ ซึ่งล้วนต้องออกแบบมาให้รองรับมาตรฐานความละเอียดสูงของฟอร์แมตนี้ความทุ่มเทระดับนี้เคยเกิดขึ้นแล้วกับ Oppenheimer ที่โนแลนใช้ฟิล์ม IMAX 70mm ขนาดพิเศษ แม้เป็นหนังชีวประวัติหนักเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ แต่กลับทำรายได้ทะลุ $975 ล้าน และดึงคนดูเข้ามาชมในโรงแบบ IMAX จนหลายรอบต้องขายหมดล่วงหน้าหลายสัปดาห์ บางโรงในสหรัฐฯ ถึงกับต้องขยายเวลาฉายนานกว่า 3 เดือนอีกด้านหนึ่ง โนแลนยังยืนยันใช้ “ตัวอย่างหนังแบบโรงภาพยนตร์เท่านั้น” เป็นแนวทางเฉพาะตัว เพื่อปกป้องประสบการณ์ของผู้ชม ไม่ให้เห็นคลิปโปรโมตแบบจอเล็กหรือถูกบีบอัดบนโซเชียลมีเดีย กลายเป็นลายเซ็นของเขาที่แฟนหนังหลายคนให้ความเคารพ และยินดีซื้อตั๋วเข้าโรงเพื่อดู “ตัวอย่าง” ของหนังเรื่องถัดไปในยุคที่สตรีมมิ่งกลืนตลาด โนแลนยังคงยืนหยัดว่า “โรงภาพยนตร์คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศิลปะภาพยนตร์” และจากปรากฏการณ์ตั๋ว IMAX The Odyssey ที่เปิดขายล่วงหน้าเต็มรอบโดยที่หนังยังถ่ายไม่เสร็จ แสดงให้เห็นว่าคนดูกลุ่มใหญ่ยังศรัทธาในแนวคิดนั้น — โดยมีชื่อของเขาเป็นหลักประกัน.