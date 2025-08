ความจริงเปิดโปง! ผู้ช่วยปลอมคลิปด่าคนจีน "หลี่ข่ายซิน" รอดพ้นมลทิน

ความจริงปรากฏ “หลี่ข่ายซิน” รอดพ้นข้อกล่าวหา หลังศาลจีนตัดสินอดีตผู้ช่วยปลอมคลิปเสียงด่าคนจีน ต้องขอโทษต่อสาธารณะ 60 วัน พร้อมชดใช้ค่าเสียหายเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทีมงานของ หลี่ข่ายซิน นักแสดงสาวชาวสิงคโปร์ที่มีผลงานอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ได้ประกาศผ่าน Weibo ว่า ศาลในจีนได้ตัดสินให้เธอเป็นฝ่ายชนะคดีฟ้องร้องอดีตผู้ช่วยส่วนตัว ซึ่งเคยปล่อยคลิปเสียงปลอมที่ทำให้เธอถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นคนจีนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เมื่อมีคลิปเสียงหลุดออกมาทาง Weibo โดยอ้างว่าเป็นเสียงของหลี่ข่ายซินที่พูดจาดูหมิ่นคนจีนว่า “โง่” และ “ทำงานเพราะเงินไม่ใช่ชื่อเสียง” คลิปดังกล่าวนำไปสู่กระแสต่อต้านอย่างหนัก จนมีข่าวว่าเธออาจถูกตัดออกจากละครจีนเรื่อง Fu Shan Hai ซึ่งรับบทนำต่อมา หลี่ข่ายซินออกมาโพสต์วิดีโอยืนยันความบริสุทธิ์ และแจ้งว่าได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ก่อนจะหายไปจากโซเชียลมีเดียเป็นเวลานานล่าสุด ศาลได้ตัดสินเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 กรกฎาคม โดยระบุว่าอดีตผู้ช่วยของเธอคือ “เสี่ยวผาง” ได้เผยแพร่ข้อมูลเท็จ ละเมิดสิทธิชื่อเสียงของหลี่ข่ายซิน สร้างความเสียหายทั้งทางจิตใจและด้านธุรกิจ ศาลจึงมีคำสั่งให้จำเลยต้องโพสต์คำขอโทษต่อสาธารณะใน Weibo ต่อเนื่องเป็นเวลา 60 วัน และต้องชดใช้ค่าเสียหายทางจิตใจ ค่าทนาย และความเสียหายทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ให้กับนักแสดงสาวทั้งนี้ เสี่ยวผางเคยออกมายอมรับในโซเชียลว่าคลิปเสียงนั้นถูกปลอมขึ้นเอง พร้อมขอโทษต่อหลี่ข่ายซินและขอให้สังคมหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จดังกล่าวสำนักงานกฎหมายของหลี่ข่ายซินยังได้เก็บหลักฐานและระบุตัวผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียมากกว่า 10 รายที่ร่วมกันเผยแพร่ข่าวเท็จและเนื้อหาใส่ร้ายหมิ่นประมาท โดยประกาศว่าจะดำเนินคดีต่อไปหากผู้ใช้งานเหล่านั้นไม่ลบข้อมูลที่เป็นปัญหาทีมงานของเธอย้ำว่า “หลี่ข่ายซินรักและเคารพวัฒนธรรมจีนมาโดยตลอด และจะยืนหยัดปกป้องสิทธิของตนตามกฎหมาย” พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่าย “หยุดเชื่อหรือเผยแพร่ข่าวลือเท็จ และร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่บริสุทธิ์และสร้างสรรค์”ปัจจุบัน ยังไม่มีความชัดเจนว่าเธอจะได้แสดงในซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง The Journey Of Legend ต่อไปหรือไม่ ขณะที่ทีมกฎหมายของผู้ผลิตละครก็ออกแถลงการณ์แยกว่าจะฟ้องร้องผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของละครเช่นกันเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2025 เมื่อมีคลิปเสียงความยาวประมาณ 30 วินาทีแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียจีน โดยมีเสียงผู้หญิงกล่าวว่า “คนส่วนใหญ่ในจีนคือพวกโง่” และ “ฉันไม่สนชื่อเสียง ขอแค่ได้เงินก็พอ” คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว และสร้างกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงในหมู่ชาวเน็ตจีนหลี่ข่ายซินออกมาปฏิเสธทันทีว่าเธอไม่ใช่เจ้าของเสียงในคลิป และยืนยันว่าคลิปนั้นถูกสร้างขึ้นโดยเจตนาบิดเบือน พร้อมย้ำความรักและความรู้สึกขอบคุณต่อประเทศจีน โดยกล่าวว่าเธอ “เกิดที่จีน” ซึ่งถือเป็นการสื่อถึงจุดยืนที่ยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนตามแนวทางรัฐบาลปักกิ่งต้นสังกัดของหลี่ข่ายซินระบุว่าคลิปเสียงนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอดีตผู้ช่วยของเธอ และในช่วงที่กระแสยังไม่คลี่คลาย ชื่อของเธอก็ถูกถอดออกจากสื่อประชาสัมพันธ์ละครจีนเรื่อง The Journey of Legend ที่เธอแสดงนำต่อมาในวันที่ 21 พฤษภาคม ผู้ใช้ Weibo ซึ่งอ้างตัวว่าเป็นอดีตผู้ช่วยของหลี่ข่ายซิน ได้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ โดยยอมรับว่าเขาคือ “เสี่ยวผาง” และสารภาพว่าเป็นผู้จัดทำและตัดต่อคลิปเสียงดังกล่าวขึ้นมาโดยเจตนาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของหลี่ข่ายซิน โดยมีแรงจูงใจจากความขัดแย้งกับบริษัทต้นสังกัดเก่าของนักแสดงสาว และตั้งใจจะใช้คลิปดังกล่าวในการต่อรองบางอย่างต้นสังกัดของหลี่ข่ายซินได้นำคำขอโทษนี้มาโพสต์ซ้ำเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอ และใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งท้ายที่สุดศาลจีนก็มีคำพิพากษาว่าผู้ช่วยกระทำความผิดจริง