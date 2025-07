BEACH BOY CONCERT 2025 มหกรรมคอนเสิร์ตเปิดตี้รวมบอย "สมบัติของชาติ" ริมหาดหัวหิน

ปลายปีนี้ Atimeshowbiz ผู้ผลิตคอนเสิร์ตเบอร์ต้นของเมืองไทย ขอเปลี่ยนเสียงคลื่นเป็นเสียงกรี๊ด ชวนทุกด้อมมาหวีดให้ตัวแตก กับปรากฏการณ์ความฟินริมทะเล ชวนชาวด้อมมาเปิดตี้ฟินยกด้อมกันที่ริมชายหาด กับ ไลน์อัพศิลปินแห่งปี แบบชุดใหญ่ รับประกันความฟินกรี๊ดหาดแตก ใน “Beach Boys Concert 2025” (บีช บอย คอนเสิร์ต 2025) มหกรรมคอนเสิร์ตฟินริมทะเล ที่สุดของการรวมศิลปินตัวตึงฮอตปรอทแตกติดแท่นท็อปชาร์ต รวม BOYS "สมบัติของชาติ" สาดความมันให้ใจละลาย มาไว้บนเวทีเดียวกัน อาทิ JEFF SATUR (เจฟ ซาเตอร์) / POLYCAT (โพลี่แคท) / FELLOW FELLOW (เฟลโล่ เฟลโล่) / NO ONE ELSE (โน วัน เอลส์) / NUNEW (นุนิว)/ ATLAS (แอทลาส) / PROXIE (พร็อกซี่) /LYKN (ไลแค่น) / DICE (ไดซ์) / และ JAMES TEETEE POR TUTOR YIM จากวง DEXX (เจมส์ – ตี๋ตี๋ – ป๋อ – ติวเตอร์ - ยิม จากวง เด็กซ์ ) ฟิน-ครบ วันเดียวจบ ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ณ SEA SAND SUN HUAHIN RESORTงานนี้จัดหนักกับโลเคชั่นวิวหลักล้าน ฟังเพลงโปรดจากศิลปินบอยสุดโปรด รับลมทะเลเย็นฉ่ำกับแสงเย็นปลายปี ในบรรยากาศหาดใหญ่สะใจโดดสบายนั่งสะดวกอวดพร็อพจัดเต็มแฟชั่นริมทะเลได้เต็มที่ เริ่มขายบัตร 1 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ราคาบัตรที่ดีที่สุด!! บัตร Early Bird ราคา 1,050 บาท จากปกติ 2,000 บาท (**Early Bird 1-7 ส.ค.นี้เท่านั้น!!**) ที่ร้าน 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ และ ที่ www.allticket.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ATIMESHOWBIZ ทุกช่องทาง#BEACHBOYS2025 #ATIMESHOWBIZ