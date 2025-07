“ณวัฒน์” ลั่นปัญหานี้จบง่าย ถ้าจบที่ “ฮุนเซน” ให้มันได้ไปปราสาทเดียว คือประสาทแดก MGI ไม่แบนกัมพูชา แต่แบกหน้ามาไหวไหม ไฟเขียว “อิงฟ้า” Call out

หลังเครื่องติดพาทัวร์ไปลงมิสแกรนด์กัมพูชา 2023 ที่ด่าคนไทยและมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ล่าสุดวันนี้ (30 ก.ค.)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ก็ได้ออกฟาดต่อถึงประเด็นนี้กับสื่อ ในงานประกวด MISS UNIVERSE THAILAND 2025 : INSPIRE U TO THE UNIVERSE โดยลั่นแรงถึงสถานการณ์ปะทะระหว่างไทยกัมพูชา ว่าปัญหานี้จบง่าย ถ้าจบที่“กับ PD ไม่ได้ไฝว้กันนะ ยังอยู่ดีกินดีกับเรา แต่ปีนี้อาจจะไม่ได้ส่ง คุยกันแล้วว่าสถานการณ์มันเชี่ยวกราก คงไม่จัด เดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาในประเทศเขา แต่ไม่เป็นไรเขาจ่ายเงินเราครบ ก็กินเงินฟรี ซึ่งเราก็ดีใจ ไม่ได้ว่ากันไม่ต้องมาสนใจชีวิตคนไทยอีกแล้ว ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองบ้าง อยู่ๆ เขามาด่าผมก่อนคนที่นี่เขาตลกมาก เขายิงเราก่อน ก็บอกว่าเรายิงเขาก่อน เราต้องแปลให้ออกสำหรับคนกัมพูชาที่น่ารักก็มี แต่กับคนที่กำลังเผชิญ และมีประวัติศาสตร์ร่วมกันเป็นแบบนั้นจริงๆ น้องนาโนอย่ามาเหยียบไทยของเราคุณชนะมาจากการล็อกมงฯที่สำคัญที่สุดอย่าซื้อของไทยใช้นะ ถ้ามาเตรียมเตรียม เอลซ่า, น้ำ พัชรพร, เพชร ปากปลาร้า, หลิน มาลิน คอยต้อนรับพิเศษ”มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่แบนกัมพูชา แต่จะแบกหน้ามาไหวไหมพราะพูดอะไรไว้ต้องรับผิดชอบ ก็คงจะส่งผลในระยะ 2-3 ปีเป็นอย่างต่ำ จนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้น รอฮุนเซนตายเมื่อไหร่ก็น่าจะดีครับ อย่าลืมเอาบุญราณี (ภรรยาฮุนเซน) ไปด้วย เอาลูกมันไปด้วย ฮุน มาเนตอะไรนั่น คนกัมพูชารู้ไหมคุณกำลังถูกปล้นชาติจากตระกูลฮุนเซน คอยดูนะความบาดหมางในครอบครัวนี้ จะเป็นชนวนที่ทำให้เขาตายจากกัน ผมอยากปลดปล่อยคนกัมพูชา เขาคือเขมรแดง ธุรกิจสีเทาทั้งนั้น ฮุนเซนคือหัวหน้าคณะสีเทา”ตำหนิรัฐบาลนี้ จุดเริ่มต้นมาจากคุณขัดแย้งกันเรื่องส่วนตัวแท้ๆเพราะคุณเคยพักพิงพึ่งพาหากินร่วมกัน พอขัดใจขัดคอตีกันระหว่างครอบครัว แล้วเอาประเทศมาตีกันด้วย คุณก็ต้องรับผิดชอบ แต่ตอนนี้เราต้องรบข้างนอกให้เสร็จ แล้วเดี๋ยวมารบข้างในต่อเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเป็นแรงกำลัง ต่อให้เราจะตายแค่ 15 แต่คนหนึ่งก็ไม่ควรตาย เพราะคนที่สั่งให้ทหารลุยจนคนของเราตายคือฮุนเซน ฮุนมาเนต และบุญราณี 3 คนคือฆาตกรของโลกและของไทย บอกรักษาการนายกฯ ไม่ต้องไปจับมือมันแล้ว คนขี้โกหก บอกหยุดยิงแต่ก็ยังยิงอยู่ คนอย่างนี้มีอยู่ 2 อย่าง คือยิงมันให้จบเลย จบๆ ไป ถ้ามันยังยิงปัญหานี้จบง่าย ถ้าจบที่ฮุนเซน ให้กำลังใจชาวกัมพูชาที่น่ารักทุกคน คุณต้องมีชีวิตที่ดี มีการศึกษาที่ดี สาธารณสุขที่ดีกว่านี้ ชีวิตต้องไม่ลำบากควัก 1 แสนบาทบริจาคนำร่อง ช่วยเหลือครอบครัวทหารผู้สละชีพทั้ง 15 นาย“ให้เฉพาะทหารที่เสียชีวิต แต่สำหรับประชาชน ผมเห็นว่าหลายองค์กรเข้าไปช่วยเยอะแล้ว สมมติวันนี้ผมได้ 1.5 ล้าน ผมก็จะแบ่งให้เลยคนละ 1 แสน ทุกครอบครัวก็จะได้ครบ เราก็ปิดเลย เลิกรับบริจาคสงสารทหารกัมพูชาเหมือนกันนะ ตายเยอะ แต่คนที่น่าตายที่สุดคือฮุนเซนคนเดียว”“อิงฟ้า” เสียฐานแฟนคลับกัมพูชา ไม่ใช่ปัญหา บอกมีทุกอย่างได้เพราะแฟนคลับประเทศไทย จะไม่ยอมเสียสละอะไรเลยเหรอแต่ก่อนนั้นก็คุยกันก่อนนะครับ ก็บอกเต็มที่ บอสไฟเขียว เชิญตามสบายใจ ใครไม่ทำเราทำ นางงามไม่มี ถ้าไม่ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและตัวเอง pray for ทุกประเทศ แต่ไม่ pray for ประเทศไทย ไม่ไหวนะ ประชาชนน้อยใจไหม ศิลปินที่คุณวิ่งตาม ที่คุณซัปพอร์ต ถึงเวลาเขาไปอยู่สุขสบาย”