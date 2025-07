“โอปอล สุชาตา” เสียใจกับทุกความสูญเสีย เชื่อพลังการเจรจา ช่วยแก้ปัญหาอย่างสันติ เมื่อต้องเผชิญความขัดแย้ง

อยู่ในระหว่างปฎิบัติภารกิจ Miss World ที่ต่างประเทศ ขณะที่รัฐบาลขอแรงประชาชนช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศไทยจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุด”ในฐานะ Miss World และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์การทูต ได้เผยความรู้สึกผ่านโซเชียลถึงเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นภาษาอังกฤษ แปลความได้ว่า…“ฉันเสียใจกับการสูญเสียของทุกชีวิต และฉันรู้สึกดีใจเมื่อมีการเปิดโอกาสให้การทูตได้แสดงบทบาท เพราะนั่นแสดงให้เราเห็นว่า การเข้าใจกันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอ ถ้าเราตั้งใจรับฟังกันอย่างแท้จริงเหตุผลที่ฉันเลือกเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเหตุผลที่ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นนักการทูต ก็เพราะฉันเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในพลังของการพูดคุย และในความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาอย่างสันติเมื่อต้องเผชิญกับความขัดแย้ง อย่าลืมว่า สันติภาพไม่ใช่ความอ่อนแอ และความเมตตาไม่ใช่การยอมแพ้ ตรงกันข้าม ทั้งสองอย่างนี้คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครคนหนึ่งจะสามารถแสดงออกได้”I mourn the loss of every life and I rejoice when diplomacy is given a chance, because it shows us that understanding is always possible when we truly listen.The reason I chose to study International Relations, and why I hope to one day become a diplomat, is because I truly believe in the power of dialogue and the possibility of peaceful solutions when it comes to moment of dispute.Let us never forget that peace is not weakness, and compassion is not surrender. They are, in fact, the greatest strengths one can show.