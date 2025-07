“เนย วรัฐฐา” โชว์หน้าท้องสวย อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ ชวนลุ้นเพศลูกคนแรก ที่ GFC มอบให้เป็นของขวัญ

แฟนๆร่วมลุ้นอย่างคึกคัก เมื่อนักร้องสาวว่าที่คุณแม่ป้ายแดง เนย วรัฐฐา หรือ เนย เนโกะ จัมพ์ ได้ออกมาอวดความน่ารักสดใสโชว์หน้าท้องสุดสวย อายุครรภ์ 16 สัปดาห์ หลังจากประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังตั้งครรภ์แล้วด้วยวิธีทางการแพทย์ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) ที่ Genesis Fertility Center (GFC) ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก มอบให้เป็นของขวัญ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่หลายคนร่วมลุ้นมาตลอด และสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทั้งเนยตื่นเต้นเป็นพิเศษก็คือเพศลูกคนแรกที่จะมาเติมเต็มครอบครัวของเธอให้สมบูรณ์ ซึ่งแม้ว่าเนยจะยังไม่เปิดเผยเพศของลูกน้อยอย่างเป็นทางการ งานนี้ก็มีแฟนๆ ร่วมทายเพศของทายาทคนแรกของเนยกันอย่างคึกคักในช่องคอมเมนต์ พร้อมร่วมแสดงความยินดีและอวยพรให้ทั้งคุณแม่และคุณลูกสุขภาพแข็งแรง ในขณะที่เนยได้เปิดเผยความรู้สึกผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวเป็นวิดีโอกำลังระบุอายุครรภ์พร้อมแคปชั่นสื่อถึงความสุขที่กำลังจะเป็นคุณแม่ว่าhttps://www.instagram.com/reel/DMhZTneSrRo/?igsh=OTZldWNpejRvOHdq“Boy or girl — one of us already knows 😉 But we’re not telling… yet!”#babybump #butterbump #gfcbangkok #icsi #secondtrimester #pregnancy“ตื่นเต้นไปกับน้องเลยยยย” “ดีใจด้วยนะจ้ะ 🥰👏 ขอให้แข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกน้า~” “เดาถูกมีรางวัลไหม”“คุณแม่ท้องสวยมากค่า😍”“ลายมือสวยครับ 🙂” “Boy kaaaa🙌” “Girl ka”เรียกว่านอกจากทุกคนจะเข้ามาร่วมลุ้นส่งกำลังใจให้เพศเจ้าตัวน้อยและสาวเนยกันแล้ว งานนี้ความท้องสวย ลายมือสวย ของสาวเนยก็ทำเอาแฟนๆ ตื่นเต้นต่างชื่นชมในความเป๊ะปังของคุณแม่ไปตามๆ กัน รวมไปถึงการตั้งครรภ์ด้วยวิธี ICSI ก็ทำให้หลายคนร่วมยินดีไปด้วยและยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคู่รักหลายคู่ที่กำลังประสบปัญหาการมีบุตร และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถช่วยเติมเต็มความฝันของครอบครัวได้เช่นเดียวกัน สามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางการติดต่อ: https://bit.ly/3PBNKDj E-mail : info@genesisfertilitycenter.co.th Website : https://www.genesisfertilitycenter.co.th Tel.02 108 6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097 484 5335