“เดียร์น่า ฟลีโป” Clé de Peau Beauté Thailand Brand Influencer แชร์เคล็ดลับดูแลผิวให้เรเดียนส์ทุกโมเมนต์ พร้อมเรื่องราว นาฬิกาชีวภาพผิวจากชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสูตรใหม่ KEY RADIANCE CARE

อัปเกรดสูตรใหม่แบบท็อปฟอร์ม! เมื่อ Clé de Peau Beauté (เคลย์ เดอ โป โบเต้) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรีจากประเทศญี่ปุ่น จัดอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘FULL RADIANCE AHEAD’ (ฟู เรเดียนส์ อะเฮด) เปิดตัว Key Radiance Care (คีย์ เรเดียนส์ แคร์) ชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวประจำวันสูตรใหม่ ที่ได้รับการออกแบบบนพื้นฐานงานวิจัยถึง Skin Intelligence อันเป็นเอกลักษณ์ของเคลย์ เดอ โป โบเต้ สู่การฟื้นบำรุง Skin Barrier ตามธรรมชาติของผิวที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมเผยข้อค้นพบใหม่ “นาฬิกาชีวภาพของผิว” กุญแจสำคัญเพื่อรักษาความอ่อนเยาว์ของผิว ที่จะปลดล็อกผิวสวยยกระดับเปล่งประกายดูเรเดียนส์กว่าที่เคย เมื่อใช้ Key Radiance Care สูตรใหม่อย่างต่อเนื่องในทุกวัน 4 สัปดาห์ สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผิวเรียบเนียนขึ้น 31%* ผิวเรเดียนส์ขึ้น 33%* และผิวกระชับขึ้น 32%* โดยมี เดียร์น่า ฟลีโป Clé de Peau Beauté Thailand Brand Influencer ร่วมเผยประสบการณ์การดูแลผิวจากชุดผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมด้วยนวัตกรรมความงามครั้งยิ่งใหญ่นี้ ณ Aman Nai Lert Bangkokในครั้งนี้ Clé de Peau Beauté ได้ถ่ายทอดนิยามความงามระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรีจากญี่ปุ่น ผ่านการเปิดตัว Key Radiance Care ชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวประจำวันสูตรใหม่ ท่ามกลางบรรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟระดับเวิลด์คลาสใจกลางเมืองไทย ณ Aman Nai Lert Bangkok โดยได้รับเกียรติจาก รัตนา เกษน้อย Senior Brand Manager - Clé de Peau Beauté ให้การต้อนรับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและสื่อมวลชนชั้นนำอย่างอบอุ่น พร้อมด้วย Mr.Kiyoshi Sato, Chief Technology Officer Clé de Peau Beauté จากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาร่วมงานเป็นพิเศษ เพื่อเผยเบื้องลึกเบื้องหลังความสำเร็จของชุดผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ พร้อมนำเสนอข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ความงามที่น่าถึง ‘Skin Circadian Rhythm’ หรือนาฬิกาชีวภาพของผิว กุญแจสำคัญแห่งการรักษาไว้ซึ่งความอ่อนเยาว์ของผิวอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังได้ เดียร์น่า ฟลีโป Clé de Peau Beauté Thailand Brand Influencer ร่วมเผยถึงความประทับใจ และแชร์ประสบการณ์ตรงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ปลุกศักยภาพผิวให้เปล่งประกายดูเรเดียนส์ในทุกช่วงเวลา อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือ Soin de Beauté Treatment การนวดทรีตเมนต์ผิวหน้าสุดผ่อนคลายที่ผสานพลังของ Key Radiance Care สูตรใหม่ เข้ากับศาสตร์แห่งการดูแลผิวขั้นสูงและเทคนิคการนวดระดับมืออาชีพ เพื่อปลุกพลังของนาฬิกาชีวภาพผิวให้ทำงานอย่างสอดประสานกับจังหวะธรรมชาติของร่างกาย คืนความกระจ่างใส เปล่งประกาย พร้อมมอบสัมผัสแห่งผิวที่เนียนนุ่ม แลดูเปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสสำหรับ Key Radiance Care ชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวประจำวันสูตรใหม่ ประกอบด้วย Essence Lotion และ Moisturizer สูตรปรับปรุงใหม่ ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน บนพื้นฐานงานวิจัยเชิงลึกกว่า 40 ปี ถึงปรากฏการณ์ Skin Intelligence อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ที่ว่าด้วยเรื่องความสามารถโดยธรรมชาติของผิวในการแยกแยะและตอบสนองต่อสิ่งเร้า ทั้งที่เป็นประโยชน์และเป็นอันตราย เพื่อธำรงไว้ซึ่งความสมดุลและความแข็งแรงของผิวอย่างแท้จริง องค์ความรู้ดังกล่าวนำมาสู่การพัฒนาแนวทางการฟื้นบำรุง Skin Barrier เกราะปกป้องตามธรรมชาติของผิว จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบ Key Radiance Care สูตรใหม่ โดย Essence Lotions และ Moisturizers สูตรปรับปรุงใหม่นี้ ได้รับการพัฒนาสูตรด้วยการเพิ่ม Radiant Lily ส่วนผสมเอกสิทธิ์ทรงประสิทธิภาพของ Clé de Peau Beauté ที่มีอยู่ใน Le Sérum ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเสริมประสิทธิภาพการฟื้นบำรุง Skin Barrier พร้อมสนับสนุนความสามารถตามธรรมชาติของผิวอย่างแท้จริง โดยแต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบให้สนับสนุนการทำงานของผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอน เพื่อมอบประสบการณ์การบำรุงผิวที่เหนือกว่า นอกจากนี้เคลย์ เดอ โป โบเต้ ได้นำข้อค้นพบครั้งสำคัญถึงกลไกการทำงานนาฬิกาชีวภาพของผิว หรือ Skin Circadian Rhythm ที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการแก่ชราตามวัย กล่าวคือ ผิวของเราประกอบด้วย Clock Genes ที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ควบคุมจังหวะการทำงานของเซลล์ผิวตามเวลาอย่างแม่นยำ โดยเฉพาะใน Dermal Fibroblasts ซึ่งรักษาความกระชับและความยืดหยุ่นของผิว เมื่อ Clock Genes เหล่านี้ทำงานได้อย่างสมดุล ผิวจึงสามารถรักษาความยืดหยุ่น กระชับ และดูเปล่งปลั่งอ่อนเยาว์ได้ตลอดทั้งวัน พร้อมประสิทธิภาพการฟื้นฟูสูงสุดในยามค่ำคืน นำมาพัฒนาออกแบบ Moisturizer สูตรปรับปรุงใหม่ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของนวัตกรรมเพื่อผิวอ่อนเยาว์อย่างยั่งยืนโดยกิจวัตรการดูแลผิวประจำวันของ Key Radiance Care เริ่มต้นด้วย Le Sérum เซรั่มดูแลผิวขั้นตอนแรกที่ช่วยฟื้นบำรุง Skin Barrier ช่วยให้ผิวแข็งแรงพร้อมมอบผิวเรียบเนียนดูเปล่งประกาย จากนั้นตามด้วย Essence Lotion ส่งมอบความชุ่มชื่นอย่างล้ำลึกให้กับผิว ช่วยให้ผิวสามารถต่อกรกับความแห้งกร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ Moisturizer ช่วยให้ผิวกระชับยืดหยุ่น อันเป็นองค์ประกอบของผิวดูอ่อนเยาว์งดงามเปล่งประกายความเรเดียนส์ดุจผิวกำเนิดใหม่ เมื่อใช้ Key Radiance Care สูตรใหม่อย่างต่อเนื่องในทุกวัน 4 สัปดาห์ สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผิวเรียบเนียนขึ้น 31%* ผิวเรเดียนส์ขึ้น 33%* และผิวกระชับขึ้น 32%* นอกจากนี้สำลีของ Clé de Peau Beauté ยังได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างพิถีพิถัน ผลิตด้วยความภาคภูมิใจจากช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญในจังหวัดฮิโรชิมาในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในการผลิตสำลีเครื่องสำอางกว่า 60 ปี ด้วยการใช้ไหมออร์แกนิกหรูหราผสานกับฝ้ายออร์แกนิกคุณภาพเยี่ยม ช่วยให้พื้นผิวสัมผัสมีความเรียบเนียนสูงสุดคล้ายผ้าไหม พร้อมกับการดูดซึมและการปล่อยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เหนือกว่า เมื่อใช้สำลีควบคู่กับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 4 สัปดาห์ พบว่าช่วยให้การทำงานของ Skin Barrier ดีขึ้น 17%** ผิวหยาบกร้านลดลง 6%** เมื่อเทียบกับการใช้มือในการทาผลิตภัณฑ์บนผิว**คุณเดียร์น่า ฟลีโป Clé de Peau Beauté Thailand Brand Influencer เผยถึงความประทับใจว่า “เดียร์ใช้ Key Radiance Care อยู่ในรูทีนประจำเลยค่ะ ทั้ง Le Sérum, Essence Lotion แล้วก็ Moisturizer เป็นเซ็ตที่ใช้แล้วมั่นใจ เพราะเห็นผลกับผิวจริงๆ แล้วก็เชื่อในคุณภาพของแบรนด์มาตลอด เพราะผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเขาผลิตขึ้นอย่างพิถีพิถัน มีงานวิจัยรองรับตลอด พอรู้ว่าแบรนด์อัปเกรดสูตรใหม่ของ Essence Lotion กับ Moisturizer โดยเอาเรื่องนาฬิกาชีวภาพของผิวเข้ามาช่วยดูแลในแต่ละช่วงเวลา เดียร์ยิ่งรู้สึกว่านี่แหละคือสกินแคร์ที่เข้าใจผิวเราอย่างแท้จริง พอได้ใช้ต่อเนื่องแล้วเห็นเลยว่าผิวเนียนละเอียดขึ้น กระจ่างใสขึ้น แล้วก็มีความเรเดียนส์ที่ชัดขึ้นในทุกช่วงของวัน ไม่ใช่แค่ผิวดูดีตอนทา แต่คือผิวเราเปล่งประกายจากข้างในจริงๆ อยากให้ทุกคนได้ลองค่ะ เพราะเดียร์เองก็ประทับใจมากจริงๆ”Key Radiance Care ชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิวประจำวันสูตรใหม่ จาก Clé de Peau Beauté กุญแจสู่ผิวสวยสุขภาพดี ดูเรเดียนส์ที่ถูกรังสรรค์มาเพื่อเสริมสร้างและฟื้นบำรุง Skin Barrier ตามธรรมชาติของผิวให้แข็งแรง และรักษาสมดุลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยส่วนผสมเอกสิทธิ์เฉพาะอย่าง Radiant Lily ที่เป็นหัวใจสำคัญ เพื่อผิวที่แลดูอ่อนเยาว์ เปล่งประกาย และเรเดียนส์อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมยกระดับกิจวัตรการดูแลผิวของคุณแล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์ Clé de Peau Beauté ทุกสาขา และเว็บไซต์ทางการ https://www.cledepeau-beaute.co.th/key-radiance-care.html* จากผลการทดสอบทางคลินิกในกลุ่มตัวอย่าง 34 คนที่ใช้ Le Serum, Hydro-Clarifying Essence Lotion, Advanced Protective Day Cream And Advanced Intensive Night Cream โดยสถาบัน Beauty Evolution Technology Information (Shanghai) Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนพฤษภาคม 2567 ถึง มิถุนายน 2567** จากผลการทดสอบทางคลินิกในกลุ่มตัวอย่าง 34 คน ที่ใช้กับ Hydro-Clarifying Essence Lotion, Protective Day Emulsion และ Intensive Night Emulsion เป็นเวลา 4 สัปดาห์ โดยเปรียบเทียบกับการทาผลิตภัณฑ์ด้วยมือ โดยสถาบัน Beauty Evolution Technology Information (Shanghai) Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2567