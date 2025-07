“บอสณวัฒน์” เครื่องด่าทำงานสาปส่งมิสแกรนด์กัมพูชาดูหมิ่นไทย หนังหน้าเหมือนจระเข้ ไม่ต้องมาเหยียบดีแล้ว สกปรกประเทศไทย

เครื่องติดแล้วสำหรับเจ้าของมิสแกรน์ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล เวทีนางงามเพื่อประชาธิปไตย ที่เมื่อวานได้จัดชุดใหญ่ประIามการกระทำของมิสแกรนด์กัมพูชา 2023 ที่ด่าคนไทยและมิสแกรนด์ไทยแลนด์ พร้อมเรียกทัวร์สาวงามมิสแกรนด์ทำหน้าที่เป็นเครื่องด่ากระหน่ำการกระทำที่มาดูถูกด่าทอคนไทยส่วน ณวัฒน์ เองก็เดินเครื่อง คอลเอาต์ ทำหน้าที่เป็นเครื่องด่าเช่นกัน โดยโพสต์รูป นาโน พร้อมข้อความลงบนโซเชียลว่า… “จมูกก็สันเป็นคม เส้นผมก็ทำไฮไลต์ หนังหน้าก็ครอคคอไดล์ 🐊 เพลงคุณลำไยลอยมา” และ “#กัมพูชาไม่หยุดยิง On July 29, Cambodian troops failed to uphold the ceasefire agreement made during yesterday’s meeting. We strongly condemn this clear violation and call for global attention to this ongoing aggression. (เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม กองทัพกัมพูชาล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมเมื่อวานนี้ เราขอประณามการละเมิดอย่างชัดเจนในครั้งนี้อย่างรุนแรง และขอเรียกร้องให้ประชาคมโลกหันมาให้ความสนใจกับการรุกรานที่ยังคงดำเนินอยู่นี้)ซึ่งก็มีแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ กลับว่า… “บอส เราโตแล้วอย่ามาทะเลาะกับพวกชั้นต่ำด้วยประเด็นแบบนี้ค่ะ มันไม่สมกับการเป็นประธานองค์กร ให้เด็กมันตีกันไป เรามาเน้นประเด็นสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ดีกว่าค่ะ” ซึ่ง บอสณวัฒน์ ได้เข้าไปตอบว่า… “แต่มันด่าผมหนักมากนะครับ”นอกจากนี้ บอสณวัฒน์ ยังได้โพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริง ที่ นาโน โพสต์ถึงประเทศไทยว่า… “รัฐบาลไทยทิ้งระเบิดเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วฆ่าพลเมืองตัวเองเพื่อตราหน้ากัมพูชาร้านนี้อยู่ห่างจากชายแดน 120 กิโลเมตร ไม่มีทางที่ BM-21 ของเราจะยิงได้ไกลขนาดนั้น ในเมื่อระยะยิงจริงของ BM-21 มีแค่ 30-40 กิโลเมตรเท่านั้น กลยุทธ์ของพวกเขาคือสร้างความวุ่นวาย ฆ่าพลเมืองตัวเองเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนนับล้านจากทั่วโลก!” ณวัฒน์ ได้สวนกลับไปว่า…“ใครตอแหล ขอให้ชีวิตฉิxหายหยุดตอแหลค่ะอีนาเน่า มึงเนี่ย โคตรโง่เลยเนอะ สภาพมึง อีสัxเหมือนคนไม่อาบน้ำ”และยังรวมไปถึงมิสแกรนด์กัมพูชา 2024 ที่ประกาศว่า “สาบานว่าจะไม่เหยียบแผ่นดินเสียมตลอดชีวิต ส่งต่อกับเด็กๆ!!” ณวัฒน์ ได้โพสต์ข้อความของ โซธีรี บี และตอบกลับว่า… “ไม่ต้องมาเหยียบดีแล้ว สกปรกประเทศไทย”