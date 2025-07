ZTE เปิดตัวแคมเปญ "Warm Little Hearts, Light Up Bright Future" มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคม บริจาค 1 ล้านบาท สนับสนุนเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย

ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจรชั้นนำระดับโลก เปิดโครงการตามนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยบริจาคอุปกรณ์เชื่อมดิจิทัล และสิ่งของจำเป็นให้แก่ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น” เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาทประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แซดทีอี (ประเทศไทย) จํากัด เปิดเผยว่า ZTE เปิดโครงการ "Warm Little Hearts, Light Up Bright Future" ตามนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) และในฐานะพันธมิตรของผู้ให้บริการโครงข่าย 4G และ 5G ระดับชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ AIS (เอไอเอส), TrueMove (ทรูมูฟ) และ DTAC (ดีแทค) ได้ร่วมกันผสานความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคม โดยสะท้อนแนวคิด “Tech for Good” ซึ่งมุ่งใช้เทคโนโลยีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และส่งเสริมการเติบโตของเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพในปี 2568 เป็นโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย และเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง ZTE จึงได้เปิดตัวโครงการ "Warm Little Hearts, Light Up Bright Future" เริ่มด้วยกิจกรรมด้านซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility) โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการเข้าถึงเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อดิจิทัล ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ZTE ได้ดำเนินงานด้านซีเอสอาร์มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ร่วมกับ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคสมาร์ตโฟน ZTE nubia A35e จำนวน 20 เครื่อง พร้อมแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตแบบรายปี ให้กับ ชุมชนปาเกอะญอ ในจังหวัดเพชรบุรี ให้สามรถเข้าถึงการใช้งานดิจิทัลในพื้นที่ห่างไกล และในเดือนกรกฎาคม ZTE ได้เดินหน้าโครงการ “Care for Orphanage Children” ร่วมกับ “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น” ซึ่งดูแลเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ ดูแลทั้งด้านการเลี้ยงดู การศึกษา การพัฒนาทักษะ และสุขอนามัย จำนวนกว่า 800 คน ภายใต้ความดูแลของ นายชัยรัตน์ มิดชิด ผู้จัดการฝ่ายระดมทุน มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดย ZTE ได้ร่วมกับ บริษัท ชิโนทรานส์ ไทย โลจิสติค จำกัด นำสิ่งของจำเป็นและอุปกรณ์เชื่อมต่อดิจิทัล ไปบริจาค รวมมูลค่า 1 ล้านบาททั้งนี้ นายเหยียน ชางจือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายหวง อู่หลง ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และ นายนายหวัง เฟยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท แซดทีอี (ประเทศไทย) จํากัด ส่งมอบให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยมี นายสุรชัย แสนมี่ ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น และเด็กกว่า 20 คน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น” เมื่อเร็ว ๆ นี้สำหรับ โครงการ "Warm Little Hearts, Light Up Bright Future" สะท้อนและตอกย้ำให้เห็นถึงบทบาทความความจริงใจของ ZTE ในฐานะองค์กรระดับโลก ซึ่งมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมไทย โดยใช้เทคโนโลยีควบคู่กับความ เอื้ออาทรต่อกัน เพื่อสร้างการเติบโตต่อชุมชนภายในสังคมอย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น ZTE ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้วยการผสานเทคโนโลยีและความห่วงใย เพื่อสร้างอนาคตที่สดใส และสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีของคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น