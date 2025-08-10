สื่อเกาหลีแฉขีดสุดความอยุติธรรม — นักแสดงสาว “ยังโซรา” ถูกข่มขืนกว่า 40 ครั้งใน 3 เดือน ก่อนจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย

รายการสืบสวนของช่อง KBS2 “Smoking Gun” ได้เปิดเผยความจริงเบื้องหลังการเสียชีวิตอันน่าเศร้าของ “ยังโซรา” นักแสดงสมทบผู้ล่วงลับ ซึ่งกลายเป็นกรณีสะเทือนวงการบันเทิงเกาหลีใต้ โดยชี้ถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศซ้ำซากจากทีมงานถ่ายทำ และความบกพร่องร้ายแรงของตำรวจที่ละเลยต่อความเดือดร้อนของเหยื่อ
เรื่องราวเริ่มต้นในปี 2004 เมื่อ “ยังโซจอง” น้องสาวของโซรา วิ่งเท้าเปล่าเข้าไปในสถานีตำรวจ พร้อมเล่าว่าเธอกับแม่ถูกพี่สาวทำร้ายร่างกาย แม่ของทั้งสองเล่าว่า โซราขู่จะฆ่าน้อง และเคยพูดว่าจะ “ฉีกจมูกน้องออก” ก่อนจะใช้มีดแทงถาดพลาสติก พร้อมเดินแก้ผ้าไปทั่วบ้านอย่างคลุ้มคลั่ง จนแม่ต้องให้ลูกสาวอีกคนโทรแจ้งตำรวจ
ก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น โซราเคยเป็นลูกสาวที่เงียบขรึม ขยันเรียน และใจดี เธอกำลังเรียนปริญญาโท แต่กลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในฤดูร้อนปีนั้น เมื่อเธอกับน้องสาวเดินทางไปทำงานเป็นนักแสดงตัวประกอบในจังหวัดคยองซังใต้ จุดนั้นเองที่ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดกาล
โซราเปิดเผยกับแพทย์ในโรงพยาบาลจิตเวชว่าเธอถูกผู้ช่วยผู้กำกับล่วงละเมิดทางเพศ ตั้งแต่ในกองถ่ายที่ฮาดง และต่อเนื่องในกรุงโซล โดยผู้ช่วยผู้กำกับใช้แอลกอฮอล์และการขู่บังคับ รวมถึงมีมีดจ่อหน้าเธอขณะขืนใจ โซราถูกข่มขืนถึง 6 ครั้งในช่วงเวลา 2 เดือน และยังถูกลวนลามบ่อยครั้งทั้งบนรถและระหว่างพักกอง
แม้จะร้องเรียน แต่ในที่สุดเธอก็ถอนฟ้องในอีก 2 ปีต่อมา โดยให้เหตุผลว่าทนไม่ไหวกับกระบวนการสอบสวนที่ตอกย้ำบาดแผลทางใจ และแม้จะมีช่วงเวลาที่ดีขึ้นเมื่อกลับมาอยู่กับครอบครัว แต่สามปีต่อมา โซราก็กระโดดลงมาจากชั้น 18 และจบชีวิตของตนเอง
ความโศกเศร้าของแม่แปรเปลี่ยนเป็นความโกรธ เธอกล่าวว่า “ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกข่มขืนแล้วต้องตาย แต่ลูกฉันตายเพราะตำรวจ” แม่เล่าว่าตอนนำหลักฐานไปให้ตำรวจ ตำรวจกลับพูดว่า “คุณคิดว่านี่คือคดีเหรอ?” และบอกให้โซราลืมทุกอย่างแล้วใช้ชีวิตต่อไป หนึ่งในเจ้าหน้าที่สอบสวนถึงขั้นให้โซราวาดภาพอวัยวะเพศของผู้กระทำผิด ซึ่งพิธีกรในรายการถึงกับกล่าวว่า “ช่างเลวร้ายและไร้มนุษยธรรมที่สุด”
หลังโซราเสียชีวิตเพียง 6 วัน น้องสาวของเธอ “ยังโซจอง” ก็เสียชีวิตตามไป แม่เล่าว่าลูกสาวรู้สึกผิดที่เป็นคนพาโซราไปร่วมงานตัวประกอบ และหลังจากพี่สาวเสียชีวิตก็ไม่ยอมกินข้าวจนร่างกายทรุดโทรม พ่อของทั้งสองก็เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดในสมองจากความเครียดไม่นานหลังจากนั้น
แม่กล่าวว่า “พอลืมตาขึ้นมาอีกที เวลาก็ผ่านไป 4 ปีแล้ว ฉันจึงสาบานว่าจะเปิดโปงความจริงเพื่อพวกเขา”
แต่ความจริงที่ปรากฏในภายหลังยิ่งสะเทือนใจยิ่งกว่า โซราเปิดเผยในเวลาต่อมาว่า มีผู้ช่วยผู้กำกับอย่างน้อย 3 คนที่ล่วงละเมิดเธอ หนึ่งในนั้นเคยยึดโทรศัพท์และกักขังเธอไว้นาน 3 วัน ในที่สุด เธอฟ้องร้องทีมงาน 12 คน ฐานข่มขืน 4 ราย และลวนลามอีก 8 ราย โดยทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานนักแสดงประกอบ โซรากล่าวว่าเธอถูกล่วงละเมิดถึง 40 ครั้งในระยะเวลา 3 เดือน
คดีความทั้งหมดจบลงโดยไม่มีการดำเนินคดี ผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและข่มขู่เธอ จนในที่สุดเธอต้องถอนฟ้องเพราะรับไม่ไหวกับกระบวนการสอบสวนซ้ำซากที่ซ้ำเติมบาดแผลเดิม
รายการ “Smoking Gun” ปิดท้ายด้วยการตอกย้ำว่า กรณีของยังโซราไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมส่วนบุคคล แต่สะท้อนความล้มเหลวของระบบยุติธรรม ที่ปล่อยให้ผู้ถูกล่วงละเมิดต้องเผชิญความเจ็บปวดอย่างโดดเดี่ยว และต้องสูญเสียทั้งครอบครัวไปทีละคนเพราะความเพิกเฉยของสังคมและรัฐ