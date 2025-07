“แม่แอฟ” ถึงกับมองบน “ปีใหม่” บอก อยู่กับสัตว์เลี้ยงดีกว่าเพราะไม่ดุเหมือนแม่

ทำแม่ถึงกับโพสต์รูปอิโมจิมองบนเมื่อลูกสาวสุดที่รักให้เหตุผลในการทำหัวข้อการศึกษา Why people need petsแม่แอฟ ได้โพสต์รูป ปีใหม่ ขณะกำลังพรีเซนต์ และรูปตัวเองพร้อมผู้ปกครองรวมตัวกันให้กำลังใจลูกๆ เข้าร่วมแคมป์ภาษาอังกฤษ TED Talks Ivy Camps 2025 โดยระบุว่า “TED Talks Ivy Camps 2025 “Why people need pets” presented by Avarin ปีบอกว่า อยู่กับสัตว์เลี้ยงดีกว่า สัตว์เลี้ยงไม่ดุเหมือนแม่”ทำแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์สนั่น เอ็นดูปีใหม่ เอาความจริงอีกด้านของแม่แอฟมาพูดที่ไม่เคยมีใครได้สัมผัสนอกจากปีใหม่คนเดียว