Skydance เข้าซื้อกิจการ Paramount มูลค่า 8 พันล้านเหรียญผ่านฉลุย หลัง CBS ไล่พิธีกรดังเสี้ยนหนาม "ทรัมป์" แบบช็อกวงการ

ข้อตกลงซื้อกิจการสุดอลังการระหว่าง Skydance Media และ Paramount Global มูลค่ากว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับไฟเขียวจากคณะกรรมการกลางกำกับกิจการสื่อสารของสหรัฐ (FCC) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพียงหนึ่งสัปดาห์หลัง CBS ประกาศยุติ The Late Show with Stephen Colbert รายการทอล์กโชว์เรือธงที่มีพิธีกรเสียดสีการเมืองอย่างเผ็ดร้อน และขึ้นชื่อว่าเป็น “ไม้เบื่อไม้เมา” ตัวฉกาจของอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์การเปลี่ยนผ่านอำนาจในครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายจับตามองว่าการเคลื่อนไหวของ Skydance ซึ่งไม่มีนโยบายด้าน “ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI)” อาจนำไปสู่การปรับโฉมทิศทางของสื่อกระแสหลักสหรัฐอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะเมื่อ เบรนแดน คาร์ ประธาน FCC ออกมาหนุนเต็มที่ พร้อมกล่าวว่า “ชาวอเมริกันไม่ไว้ใจสื่อใหญ่ในการรายงานข่าวอีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยน”ในข้อตกลงระบุว่า Skydance จะตั้ง ผู้ตรวจสอบอิสระ ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอคติในการทำงานและรายงานข่าว โดยตรงต่อประธานบริษัท New Paramount เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี — ขณะที่จะไม่มีการจัดตั้งหรือสานต่อโครงการ DEI ใด ๆ ในองค์กรใหม่อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงนี้ไม่ได้ผ่านอย่างราบรื่น อันนา โกเมซ กรรมาธิการหญิงแห่ง FCC โหวตคัดค้าน พร้อมเตือนว่าดีลนี้ “บั่นทอนเสรีภาพสื่อ” และถือเป็นการแทรกแซงเนื้อหากองบรรณาธิการโดยตรง ผิดหลักสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแม้ดีลนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ต่อ 1 แต่กรรมาธิการหญิง อันนา โกเมซ ลงคะแนนคัดค้าน พร้อมแสดงความกังวลว่า “การควบรวมกิจการนี้จะยิ่งบั่นทอนเสรีภาพของสื่อมวลชนในสหรัฐฯ ลงไปอีก”“หลังจากยอมจำนนต่อแรงกดดันจากรัฐบาลนี้มาหลายเดือน ในที่สุด Paramount ก็ได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่คนที่ต้องรับผลกระทบก็คือประชาชนอเมริกัน” โกเมซกล่าวเธอยังโจมตีการทำหน้าที่ของ FCC ว่า “แทรกแซงเรื่องการจ้างงาน ซึ่งควรเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นที่มีเขตอำนาจชัดเจน” และที่น่ากังวลที่สุดคือ “เริ่มเข้าควบคุมเนื้อหาในกองบรรณาธิการอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญและเสรีภาพสื่ออย่างชัดเจน”