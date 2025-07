คนละคน! “พลโทหญิงมาลี” โฆษก ก.กลาโหมเขมร แค่หน้าคล้าย “ตาตา” อดีตเกิร์ลกรุ๊ปที่ลอกเพลงของ 2NE1

เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมาก เมื่อ รัฐบาลกัมพูชา ส่งโฆษกกระทรวง กลาโหมกัมพูชา ทำหน้าที่แถลงข่าวตอบโต้ฝั่งไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในสิ่งที่เจ้าตัวแถลงนั้น ก็เหมือนจะเอียงเข้าข้างตัวเอง รับบทเป็นเหยื่อในสายตาประชาคมโลกว่าโดนรุกรานก่อน ทั้งๆ ที่หลักฐานประจักษ์ชัดว่าใครเริ่มก่อน แถมล่าสุดก็ยังยิงระเบิดพลาดเป้าหมายไปลงในพื้นที่เขต สปป.ลาว อีกด้วยแต่สิ่งที่สังเกตจนอดคิดไม่ได้ว่า “เจ๊มาลี” นั้น ทำไมหน้าคุ้นๆ ซึ่งก็ไม่เกินความสามารถ “รถทัวร์ไทย” เริ่มปฏิบัติการขุด ขุดจนเจอรากว่าหน้าเธอทำไมคล้ายกับนักร้อง ที่ชื่อว่าหรืออยู่สังกัด “Sunday Production” ซึ่งร้องเพลงที่เหมือนจะไปก๊อปปี้เพลงดังของวงเกาหลี 2NE1 อย่างเพลง 내가 제일 잘 나가(I AM THE BEST) ที่นอกจากเนื้อร้องที่ฟังแล้วน่าจะเป็นภาษากัมพูชา แต่นอกนั้นทั้งดนตรีเอย ท่าเต้นในท่อนฮุกยกมือขึ้น ไม่ต่างกับต้นฉบับเลยกลับมาที่ “เจ๊มาลี” กับมาดทรงครึ้มพร้อมแว่นของเธอนั้น ก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่า แท้จริงแล้ว เธอไม่ใช่อดีตนักร้องสาวเกิร์ลกรุ๊ปที่ก๊อปปี้เพลงดังของเกาหลีมา แต่เธอได้รับโปรดเกล้าฯ จากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “มาลี โสเจียตา” เป็น “ปลัดกระทรวงกลาโหม” จากนั้นพอใจในฝีมือการทำงาน จึงแต่งตั้งให้เธอเป็นโฆษกตอบโต้การโจมตีของไทยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป และการที่หลายคนเข้าใจผิดว่า “เจ๊มาลี” คือคนๆ เดียวกับ “ตาตา” ที่จริงๆ แล้วคือคนละคน และที่คล้ายสุดนอกจากเบ้าหน้าแล้ว แต่ยังมีไฝในตำแหน่งเดียวกันด้วย