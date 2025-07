“BLACKPINK” จากเฉด “ดำและชมพู” สู่เส้นทางเดี่ยวที่เปล่งประกาย และการกลับมารวมตัวที่รอคอย

เมื่อพูดถึงสำหรับใครหลายคนอาจเป็นชื่อของวงเกิร์ลกรุ๊ป K-pop ที่ประสบความสำเร็จระดับโลก แต่สำหรับ BLINK ทุกคนมันเป็นมากกว่านั้น BLACKPINK คือความผูกพัน คือแรงบันดาลใจ และคือการเติบโตผ่านสัญลักษณ์ของที่เข้มแข็ง และที่อ่อนหวานแต่เปล่งประกายแม้ว่าทั้ง 4 สาวและจะเลือกเดินบนเส้นทางเดี่ยวของตนเองในปี 2024–2025 ภายใต้ค่ายใหม่และบริษัทที่พวกเธอสร้างเอง ได้มีโอกาสแสดงตัวตนอีกด้านหนึ่งของแต่ละคน ได้แสดงความชอบและความหลงใหลที่แตกต่างกันผ่านดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้ง 4 คน ทำให้โลกได้เห็นตัวตนใหม่ของคำว่า BLACKPINK ที่สวยงามไม่แพ้กันถึงแม้ทั้ง 4 สาวจะแยกย้ายกันไปทำสิ่งใหม่ๆ แต่การกลับมารวมตัวกันของวง BLACKPINK พร้อม BLACKPINK: Deadline World Tour คอนเสิร์ต เป็นเครื่องการันตีว่าสีดำและชมพูไม่เคย “แยกจากกัน” เพียงแค่ “เบ่งบานในที่ของตัวเอง” เท่านั้นเจนนี่เปิดบริษัทของตัวเองชื่อ Odd Atelier (OA) ในปลายปี 2023 และเซ็นสัญญาด้านดนตรีกับ Columbia Records (ในเครือ Sony Music) ผลงานอัลบั้มเต็มชุดแรก Ruby (มีนาคม 2025) คือการรีเฟรชตัวตนอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในสไตล์ดนตรี แฟชั่น และทัศนคติของผู้หญิงที่รู้จักตัวเองเพลงอย่าง “Mantra” และ “Zen” กลายเป็นกระแสทั้งใน TikTok และ Billboard Global ทำให้เจนนี่กลายเป็นหนึ่งในศิลปินหญิง K-pop ที่มีอิทธิพลที่สุดในระดับโลกอีกครั้งเจนนี่คือ “สีดำ” ที่คมกริบและเต็มไปด้วยความมั่นใจ แต่เมื่อได้เห็นเธอยิ้มระหว่างสัมภาษณ์ หรือร้องเพลงอย่างมีความสุขบนเวที ก็ทำให้เรารู้ว่าเธอยังคงเป็น “สีชมพู” ในหัวใจของเราอยู่เสมอโรเซ่เป็นสมาชิกที่เลือกทำงานอย่างอิสระในช่วงแรก ก่อนเซ็นสัญญากับ The Black Label และ Atlantic Records ในปี 2024 เพื่อปล่อยอัลบั้ม rosie ที่อ่อนโยน ละเมียด และเต็มไปด้วยดนตรีที่พูดแทนความรู้สึกเพลงอย่าง “APT.” ที่ร้องคู่กับ Bruno Mars ที่ทำให้เธอทุบทุกสถิติในฐานะศิลปิน K-pop ที่มียอดสตรีม 1 พันล้านครั้งได้เร็วที่สุด และ “Toxic Till the End” พาเราหวนนึกถึงความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเจ็บปวด ผ่านคืนเหงา ๆ พร้อมฟังเสียงของเธอผ่านหูฟัง โรเซ่คือความสวยงามที่ไม่ตะโกน แต่สั่นสะเทือนลึกถึงก้นบึ้งของจิตใจ เธอเป็น “สีชมพู” ที่เปราะบางในเพลง แต่เป็น “สีดำ” ในความอดทนที่ฝึกฝนตัวเองมาตลอดลิซ่าก่อตั้งบริษัทตัวเอง LLOUD และเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับ RCA Records (Sony Music) เพื่อเดินหน้าเป็นศิลปินระดับโลก ซิงเกิล “Rockstar” ที่ปล่อยกลางปี 2024 กลายเป็นปรากฏการณ์ในทันที ทั้งเสียง บีต และท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์แบบลิซ่าล้วน ๆเธอยังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยผลงานการแสดงในซีรีส์ฮอลลีวูด The White Lotus Season 3 ที่ลงจอไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ลิซ่าคือ “สีดำ” ที่เต็มไปด้วยพลัง ความเท่ และความมุ่งมั่น แต่ทุกครั้งที่เธอยิ้ม ยกมือไหว้แฟน ๆ หรือพูดคำว่า “รักนะคะ” ในภาษาไทย เรารู้เลยว่าเธอก็คือ “สีชมพู” ที่อยู่ใกล้ใจเราที่สุดจีซูเปิดบริษัทส่วนตัว BLISSOO ในปี 2024 และเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับ Warner Records เพื่อจัดการผลงานเดี่ยวทั้งด้านดนตรีและการแสดง อัลบั้ม Amortage ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเสียงหวานนุ่มและกลิ่นอายภาพยนตร์อาร์ตจีซูเป็นสมาชิกที่มีผลงานการแสดงและได้รับบทนำในซีรีส์เรื่อง Snowdrop ตั้งแต่ปี 2021 และยังคงมีผลงานในสายนักแสดงอย่างต่อเนื่อง และในปี 2025 จีซูรับบทนำในซีรีส์ซอมบี้แนวคอมเมดี้อย่าง Newtopia จีซูเป็นตัวแทนของ “สีชมพู” ที่งดงาม อ่อนโยน และเป็นธรรมชาติ แต่ก็มี “สีดำ” ที่ลึกซึ้งในสายตาและความสงบที่แฝงด้วยพลังเสมอและแล้วในเดือนกรกฎาคม 2025 ทั้ง 4 สาวก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในเวที Deadline World Tour เปิดฉากที่ Goyang Stadium ประเทศเกาหลีใต้ โดยขึ้นแสดงเพลงใหม่ที่แต่งร่วมกัน และนำเพลงเดี่ยวของแต่ละคนมารีแอเรนจ์ใหม่ในเวอร์ชันวงรวมถึงเซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยเพลงใหม่ของวงในรอบ 3 ปี อย่างเพลง “Jump” ที่ผสมผสานสไตล์ hardstyle, club, synth-pop และ EDM ได้อย่างลงตัว แสดงให้เห็นว่า BLACKPINK ไม่ยึดติดกับแนวดนตรีเดิมๆ และพร้อมทุบทุกสถิติใหม่อีกครั้งคอนเสิร์ตในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ “โชว์” แต่มันคือ “คำสัญญา” ว่าพวกเธอยังอยู่ตรงนี้ แม้จะเดินคนละเส้นทาง และเติบโตในฐานะ เจนนี่ จีซู โรเซ่ และ ลิซ่า แต่ใจของพวกเธอนั้นยังเป็นหนึ่งเดียวกันในนาม BLACKPINK เสมอจากวันที่เฝ้ารอ MV “BOOMBAYAH” บน YouTube จนถึงวันแรกที่แสดงคอนเสิร์ต Deadline ในกรุงโซล พวกเธอพิสูจน์แล้วว่า BLACKPINK ไม่เคยเป็นแค่ศิลปินอีกวงหนึ่ง แต่คือความรักที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นกันตั้งแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับจนถึงวันที่แต่ละคนสามารถแยกกันไปเฉิดฉายบนเวทีโลก และถึงแม้จะมี “สีดำ” ของความห่างไกล แต่ก็มี “สีชมพู” ของความหวังที่ยังไม่จางหายอยู่เสมอ