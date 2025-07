“นัท มีเรีย” ไม่ปิดกั้นรักครั้งใหม่ ประกาศเปิดรับแฟนเด็กอายุ 30 ขึ้นไป ยันยังชอบผู้ชายเหมือนเดิม

หลังจากปิดฉากความรักตลอด 15 ปี กับอดีตสามีทางด้านนักแสดงสาวก็ออกมาเผยว่า ชีวิตโสดในวันนี้ทำให้รักตัวเองมากขึ้นและได้มองเห็นมุมมองใหม่ๆ ในชีวิต ไม่เพียงแค่นั้นเจ้าตัวยังยอมรับแบบไม่ปิดกั้นว่า ตอนนี้สามารถเปิดใจให้กับคนที่อายุน้อยกว่าได้ หากอีกฝ่ายมีความจริงใจและรักเธออย่างแท้จริงล่าสุด “นัท มีเรีย” ก็ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ หลังมางาน “TRSC Exclusive Dinner: New Vision and EYEvolution” TRSC International Eye and Vision Center บอกไม่ปิดกั้นรักครั้งใหม่ ประกาศเปิดรับแฟนเด็กอายุ 30 ขึ้นไป“ใครต่อแถวเรายังไม่เห็นมีเลย อย่างที่บอกเราไม่ได้ปิดตัวเอง เราว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอายุหรือวัยอะไรอย่างที่บอกในรายการเลยแต่อันนี้ก็ขอออกตัวว่าไม่ต้องถึงขนาดรุ่น 20 ไม่ใช่นะคะขอเป็น 30 อัปไป ขอระบุนิดนึงไม่งั้นมันจะกลายเป็นคนเข้าใจผิด ขอ 30 ขึ้นไปดีกว่า มันยังดูไม่ตกใจเท่าไหร่ หมายถึงเขาและเราและคนอื่น”ยืนยันยังชอบผู้ชายอยู่หรือจะเป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้เราไม่ได้บอกต้องแบบใด แต่แค่อยากบอกว่าอย่ามองเรื่องอายุเป็นเรื่องประเด็นเลย เราว่าทุกๆ คนน่าจะเรียนรู้ไปด้วยกันอยู่แล้วทั้งเพศ ทั้งวัย แต่ก็ยังยืนยันว่ายังเป็นผู้ชาย ชอบผู้ชาย เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอีกก็มีน้องๆ หลายคนก็จะให้จิ้นแอน ทองประสมแต่ถ้าความรักมันอีกแบบนึง รักที่เป็นเหมือนพาร์ตเนอร์กัน ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นคู่รักที่แบบหวานแหวว ตอนนี้ต้องการคนที่เป็นเพื่อนอยู่กันไปแบบมีความสุขไม่จำกัดอะไรมากมาย แต่อย่างน้อยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเข้ากันได้อีกหลายๆ อย่าง”ปัดมีคนมาต่อคิวจีบ“ยังไม่มีค่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเปล่าเปลี่ยวว้าเหว่หรือโหยหา มันไม่ได้อยู่ในฟีลแบบเปล่าเปลี่ยวโหยหา แต่อยู่แบบว่ารู้สึกมันมีมวลอะไรบางอย่างที่รู้สึกมีสิ่งดีๆ เข้ามา เรารู้สึกว่ามันมีอะไรรอเราอยู่ข้างหน้า มันอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องอื่นๆ อีก เรารู้สึกเอเนอร์จี้ตอนนี้เราโอเคแต่เราก็ไม่ได้จะไปหา เพราะว่าเราก็คิดว่าเรายังเชื่อในความรู้สึกว่าถ้าเขาพร้อมเขาก็คงเข้ามาแหละ บางคนเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือเปล่าก็ยังไม่ต้องเข้ามาก็ดีแล้ว หมายถึงไปจัดการความคิดตัวเองให้มันตกผลึกใดๆ ก่อน เราว่าคนเมื่อถึงเวลามันจะถูกจัดสรรมาเองเราว่ารวมทั้งตัวเราด้วย เพราะถ้าเกิดเราไปเจอใครบ้างคนเข้ามาเราอาจจะไม่ใช่ไม่ตรงก็เป็นเพื่อน แต่บางคนเขาอาจจะรอเวลาที่แบบเขาพร้อมก็มา อันนี้ก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเอง แต่ว่าก็ไม่ได้รีบร้อนอะไร มีก็ได้”ลั่นโสดก็ดีไปอีกแบบ ทำให้รักตัวเองมากขึ้น“โสดก็ดีไปอีกแบบนึง ความรักไม่ต้องการเวลา จริงๆ เวลามันไม่มีจริงหรอก เมื่อไหร่เมื่อนั้นรอแบบไม่รอ จริงๆ คนที่โสดก็มีข้อดีนะ มันคือมีอิสระยังเรื่องเดิมว่าพอเรารักตัวเองมากๆ เรารู้สึกว่าเราให้คุณค่ากับตัวเราเอง สุดท้ายไม่มีใครรักเราแต่เรารักตัวเองอันนี้ก็ดีเยี่ยมแล้ว อย่างน้อยมันมีคนนึงที่รักเราและหยุดกับเราตลอด เห็นไหมดีจะตาย”