หล่อ แรร์ แบบไม่มีใครแทนได้! “จูจีฮุน” เปิดมุมขี้เล่น สายเปย์ใจดี เซอร์วิสฉ่ำ คุ้มค่าสมการรอคอย

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยผู้จัดสายเสิร์ฟ Grandprix Xpectrum





บรรยากาศในฮอลล์เต็มไปความตื่นเต้น และเสียงกรี๊ดจากแฟน ๆ เมื่อจูจีฮุนเปิดตัวกับเสียงร้องสุดละมุนในเพลง ‘You Are In My Arms’ พร้อมรอยยิ้มแสนอบอุ่นราวกับหลุดออกมาจากจอ ก่อนจะพาทุกคนเข้าสู่จักรวาล ‘JUNIVERSE’ พูดคุยแบบเต็มอรรถรสถึงผลงาน และเรื่องราวต่าง ๆ ของเขาอย่างเป็นกันเอง แต่ที่ทำเอาแฟน ๆ กรี๊ดจนแทบเจ็บคอคงหนีไม่พ้นอาการเขินของโอปป้าคนเท่ ที่แอบออกตัวว่าเป็นสเปกของทุกคนเพราะบทบาทในซีรีส์ แต่กลับโดนแฟนคลับตะโกนแซวกลับว่าเพราะความหล่อนี่แหละใช่เลย!! เจ้าตัวถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วเสิร์ฟเซอร์ไพรส์แรกต่อทันที ด้วยการแจกภาพโพลารอยด์ที่ถ่ายเองบนเวทีพร้อมลีลาเซลฟี่แบบไม่ห่วงหล่อให้กับแฟนคลับผู้โชคดี งานนี้แฟน ๆ ยิ่งหลงความขี้เล่นจนใจละลาย กรี๊ดกันไม่มีหยุด ไม่มีคำว่าเหนื่อย! ความสนุกยังต่อเนื่องแบบยิงยาวกับช่วง JUNIVERSE AWARD ที่เปิดให้แฟน ๆ ร่วมโหวตเรื่องราวเกี่ยวกับจูจีฮุน พาร์ทนี้ทั้งสนุกทั้งเรียกเสียงหัวเราะได้แบบสุด ๆ ต่อด้วยช่วงตอบคำถามที่แฟนคลับในงานเขียนถึงจูจีฮุน บอกเลยว่าแต่ละคำถาม แต่ละคำขอ คอมพลีทกันแบบจัดเต็ม โอปป้าคนดีไม่ทำให้ผิดหวัง ขออะไรก็ให้หมด แจกไม่กั๊กเลยทีเดียว





พักเวทีได้ไม่นานทุกคนในฮอลล์ก็รีบประสานเสียงตะโกน “จูจีฮุน ซารังแฮ” (รักนะ จูจีฮุน) เรียกให้ออกมาเจอกันเร็ว ๆ แต่กลับได้เจอเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่า! จูจีฮุนปรากฏตัวด้านล่างเวทีด้วยลุคสุดกร้าวใจ เดินตรงเข้าไปหาแฟนคลับแบบใกล้ชิดทั่วทุกโซน ไม่ว่าจะนั่งมุมไหนก็เห็นตัวจริงชัดเป๊ะระดับฟูลเอชดี แถมยังเสิร์ฟโมเมนต์ทั้งจับมือ ทั้งเซลฟี่ ฯลฯ บอกเลยว่าฟินกันถ้วนหน้าไม่เกินจริง!! จากนั้นต่อด้วยช่วงเล่นเกมกับลักกี้แฟนบนเวทีแบบสนุกสนานและใกล้ชิดสุด ๆ ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ได้มีโมเมนต์พิเศษไปเต็ม ๆ แจกกระหน่ำมาทั้งงาน

ช่วงท้ายจูจีฮุนก็เลยได้เป็นฝ่ายรับบ้าง กับ FAN PROJECT สุดอบอุ่นที่แฟนคลับชาวไทยตั้งใจทำเพื่อต้อนรับและบอกความในใจถึงพระเอกคนโปรดที่รอคอยมานาน โปรเจ็กต์ถูกเปิดขึ้นพร้อมป้ายข้อความ “널 믿는 날 믿어 우라만의 JUNIVERSE We believe in you as you believe in us, OUR ONLY JUNIVERSE” เสียงร้องท่อนฮุกเพลง ‘Perhaps Love’ (OST. Princess Hours) ค่อยๆ ดังขึ้นจนก้องไปทั่วฮอลล์ ทำเอาจูจีฮุนยิ้มออกมาด้วยความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งใจ ก่อนกล่าวขอบคุณแฟนคลับที่มอบความรักดี ๆ ให้ พร้อมบอกว่าวันนี้เขามีความสุขมากจริง ๆ งานจบลงอย่างสวยงามด้วยเพลง ‘Pretty’ จากเสียงร้องของจูจีฮุน ท่ามกลางความสุขล้นหัวใจของแฟน ๆ ที่ได้ร่วมเดินทางในจักรวาล ‘JUNIVERSE’ ซึ่งทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “หล่อ แรร์ ใจดีของแท้!” วันนี้แฟนคลับชาวไทยได้เจอตัวจริง สัมผัสเสน่ห์ใกล้ชิด และเก็บความประทับใจกลับบ้านอย่างเต็มอิ่ม





งานนี้ไม่ใช่แค่แฟนมีตติ้งธรรมดา แต่คือค่ำคืนแห่งความทรงจำ ที่จะอยู่ในใจแฟนคลับชาวไทยไปอีกนาน — เพราะ “JU JI HOON” ไม่ได้แค่แสดงความรักต่อแฟน ๆ แต่เขา “เป็นรัก” ของแฟน ๆ อย่างแท้จริง

แฟนคลับชาวไทยแฮปปี้เต็มกราฟ ฮ็อบยกฮอลล์ เพราะได้มาเติมมวลความฟินกับนักแสดงเบอร์ท็อป!!ที่บินตรงมามอบความสุข และเซอร์วิสแบบไม่มีกั๊ก กับงานแฟนมีตติ้งที่ถูกยกให้คุ้มค่าสมการรอคอยที่สุด ใน