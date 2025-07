บันเทิงรอบโลก แฟน ๆ ฮือฮา “APT.” เวอร์ชั่น BLACKPINK

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม BLACKPINK เปิดฉากเวิลด์ทัวร์ DEADLINE ที่โตรอนโต ประเทศแคนาดา ด้วยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ โดยทั้งสี่สมาชิก "เจนนี่", "จีซู", "ลิซ่า" และ "โรเซ่" ขึ้นเวทีร่วมกันแสดงเพลง “APT.” ซึ่งเป็นเพลงโซโล่ยอดฮิตของ "โรเซ่" ที่เคยร่วมงานกับ "บรูโน่ มาร์ส" นับเป็นครั้งแรกที่สมาชิก BLACKPINK ร่วมกันแสดงผลงานโซโล่ของสมาชิก ทำเอาเหล่า BLINKs ซาบซึ้งและตื่นเต้นกับการแสดงเพลงที่มียอดเข้าชมทะลุพันล้านวิวบนเวทีเป็นครั้งแรกของทั้งกลุ่ม"ซน เยจิน" หวนคืนจอภาพยนตร์อีกครั้งในบทภรรยาในเรื่อง No Other Choices คู่กับนักแสดงมากฝีมือ "อี บยองฮอน" ซึ่งกำกับโดย "พัค ชานอุค" และมีกำหนดฉายในเดือนกันยายนนี้ โดยเธอโพสต์ภาพเบื้องหลังและข้อความบรรยายความตื่นเต้นผ่านโซเชียลมีเดีย นับเป็นการกลับมารับงานแสดงครั้งแรกนับตั้งแต่แต่งงานกับ "ฮยอนบิน" ในปี 2022 และยังได้รับกำลังใจจากเพื่อนนักแสดงอย่าง "ออม จีวอน", "ซง ยุนอา" และ "อี มินจอง" ภรรยาของ "อี บยองฮอน""The Devil Wears Prada 2" กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมนักแสดงนำชุดเดิมทั้ง "เมอรีล สตรีป", "แอน แฮทธาเวย์", "เอมิลี่ บลันต์" และ "สแตนลีย์ ทุชชี" โดยภาคต่อกำกับโดย "เดวิด แฟรงเคล" และเขียนบทโดย "อลีน โบรช แมคเคนนา" เช่นเดียวกับภาคแรก ซึ่งอ้างอิงจากนวนิยาย Revenge Wears Prada โดย "ลอเรน ไวส์เบอร์เกอร์" โดยมีนักแสดงใหม่อย่าง "เคนเนธ บรานาห์", "ลูซี่ หลิว", "ซิโมน แอชลีย์", และ "พอลลีน ชาลาเมต์" เสริมทัพ มีกำหนดฉายในสหรัฐฯ และแคนาดา วันที่ 1 พฤษภาคม 2026หลังจากสร้างชื่อจากผลงานใน The Substance และซีรีส์ Maid นักแสดงหญิงดาวรุ่ง "มาร์กาเร็ต ควอลลีย์" ถูกลือว่าอาจรับบท "Rogue" ใน X-Men ฉบับรีบูตของ Marvel Studios อย่างไรก็ตาม เธอให้สัมภาษณ์กับ Collider ว่าไม่สนใจร่วมแฟรนไชส์ใหญ่ เพราะกังวลเรื่องระยะเวลาที่ต้องทุ่มเท พร้อมตอบติดตลกเมื่อถูกถามถึงข่าวลือดังกล่าวว่า “โอ้ โอเค” โดยยังไม่มีการยืนยันใด ๆ ว่าเธอได้รับการติดต่อจริงหรือไม่ ทั้งนี้ผู้กำกับ "เจค ชไรเออร์" ได้รับการยืนยันให้กำกับ X-Men ภาคใหม่แล้วโดยประธาน Marvel Studios "เควิน ไฟกี"