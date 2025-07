"บรูซ วิลลิส" พูดไม่ได้ เดินไม่ไหว อาจจำวันวานในฮอลลีวูดไม่ได้อีกต่อไป—เส้นทางสุขภาพที่น่าเศร้าของตำนานแอ็กชัน

เว็บไซต์ The Express รายงานว่า นักแสดงวัย 70 ปีที่เคยเป็นขวัญใจคอหนังทั่วโลก ขณะนี้ “แทบไม่สามารถพูดได้ และมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว” แม้ว่าครอบครัวจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดด้านร่างกายเพิ่มเติมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารายงานยังระบุด้วยว่า ด้วยอาการของภาวะสมองเสื่อมแบบฟรอนโทเทมโporal (Frontotemporal Dementia – FTD) วิลลิสมีแนวโน้มลืมแม้กระทั่งช่วงเวลาสำคัญในชีวิตนักแสดงของเขา ทั้งบทบาทจากภาพยนตร์ยุค 1990s และ 2000s ที่ทำให้เขากลายเป็นดาวค้างฟ้าในเดือนเมษายน 2025 ครอบครัวของวิลลิสได้ออกแถลงการณ์ต่อสาธารณะเพื่อให้แฟน ๆ สบายใจว่า แม้โรคยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่อาการของเขาในตอนนั้นยัง “ทรงตัว”ล่าสุด บุตรสาวของเขา “ทัลลูลาห์ วิลลิส” ได้เผยแพร่ภาพของบิดาในสภาพอิดโรยผ่านโซเชียลมีเดีย แม้จะถูกวิจารณ์ว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว แต่เธอยืนยันว่าเธอต้องการให้โลกเห็นความเป็นจริงของโรคที่ครอบครัวเผชิญ ภาพถ่ายเหล่านั้นกลายเป็นข้อมูลไม่กี่ชิ้นที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของบรูซ วิลลิสในช่วงหลังย้อนกลับไปในปี 2022 บรูซ วิลลิสตัดสินใจอำลาวงการ หลังพบว่าเขาป่วยด้วยอาการ “อะเฟเซีย” (Aphasia) ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการสื่อสาร และไม่นานต่อมา ก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมชนิดที่กระทบต่อพฤติกรรม บุคลิกภาพ และการใช้ภาษาบรูซ วิลลิส คือหนึ่งในนักแสดงแอ็กชันที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ เขาเป็นที่รู้จักในบท “จอห์น แม็คเคลน” จากแฟรนไชส์ Die Hard ที่กลายเป็นภาพจำของฮีโร่แกร่งแต่มีหัวใจในยุค 90s และ 2000s เขาฝากผลงานดังไว้มากมาย อาทิ Armageddon, The Sixth Sense, Unbreakable และยังปรากฏตัวในภาพยนตร์ The Expendablesหลังทราบว่าเวลาการเคลื่อนไหวของเขามีจำกัด วิลลิสได้เซ็นสัญญาแสดงภาพยนตร์แอ็กชันทุนต่ำหลากหลายเรื่อง โดยเน้นออกฉายทางดิจิทัลเพื่อเก็บผลงานไว้ให้มากที่สุดก่อนอำลาอย่างถาวรหลังการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะเฟเซียในปี 2022 บรูซ วิลลิสได้ตัดสินใจอำลาวงการอย่างเป็นทางการ แต่ก่อนหน้านั้นเขาได้เดินหน้าถ่ายทำภาพยนตร์หลายสิบเรื่องในเวลาอันสั้น—ส่วนใหญ่เป็นหนังแอ็กชันทุนต่ำที่ออกฉายแบบจำกัดหรือวางขายในรูปแบบดิจิทัลในแวดวงฮอลลีวูด มีการตั้งข้อสังเกตว่าช่วงท้ายของชีวิตนักแสดงระดับตำนานรายนี้ กลับเต็มไปด้วยภาพยนตร์ที่ดูเหมือนไม่คู่ควรกับชื่อเสียงของเขา บทภาพยนตร์ซ้ำซาก โปรดักชันจำกัด และบทบาทที่แทบไม่มีความท้าทาย หลายเรื่องมีเวลาออกกล้องเพียงไม่กี่วัน บ้างถึงขั้นใช้ตัวแสดงแทนในฉากแอ็กชัน หรือใช้เทคนิคการตัดต่อเพื่อให้ดูเหมือนวิลลิสแสดงร่วมกับนักแสดงคนอื่น ทั้งที่จริงเขาอาจไม่เคยเจอหน้ากันเลยสิ่งที่น่าห่วงกว่านั้นคือ รายงานจากวงในในช่วงปี 2023 ระบุว่า ในบางกองถ่าย วิลลิสไม่สามารถจำบทพูดได้เลย ทีมงานจึงต้องลดจำนวนบรรทัด หรือปรับบทให้เขาพูดเพียงคำสั้น ๆ พร้อมผู้ช่วยกระซิบบทตลอดเวลาเว็บไซต์ Los Angeles Times เคยเปิดเผยว่า บรูซวิลลิสในภาพยนตร์บางเรื่องมีเวลาบนจอรวมกันไม่ถึง 15 นาที และบทสนทนาของเขาไม่เกิน 20 ประโยค แต่ชื่อของเขากลับถูกวางเด่นเป็นนักแสดงนำบนโปสเตอร์เสมอบรรดานักวิจารณ์ภาพยนตร์และแฟน ๆ ต่างรู้สึกกังวลว่ามีการนำชื่อเสียงของเขาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ทั้งจากโปรดิวเซอร์ที่รีบถ่ายรีบขาย และจากระบบอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ละเลยศักดิ์ศรีของนักแสดงอาวุโสผู้หนึ่งแม้ครอบครัวจะไม่ออกมาโจมตีโดยตรง แต่หลายฝ่ายเชื่อว่า การเร่งถ่ายหนังหลายสิบเรื่องในเวลาอันสั้นนั้นเกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านการเงิน เพื่อให้วิลลิสสามารถดูแลครอบครัวได้ในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้