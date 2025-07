“ใหม่-เต๋อ” ได้ฤกษ์แต่งงานแล้ว ปีนี้แน่นอน ฉุกคิดเรื่องมีลูก อยากรวย เพราะไม่อยากให้ลูกติดพ่อฝ่ายเดียว

ติดสอยห้อยตามแฟนสาวไปดูแฟชั่นโชว์ที่ปารีส ฝรั่งเศสด้วยจึงเก็บภาพโมเมนต์สวีตว่าที่เจ้าบ่าวลงโซเชียล พร้อมคลิป เต๋อ ถามหาแหวนหมั้นตลอดทริปเพราะกลัวหาย ล่าสุด ใหม่-เต๋อ ควงคู่กันมาร่วมงาน Thailand Gala Premiere ภาพยนตร์เรื่อง “Marvel Studios' The Fantastic Four: First Steps เดอะ แฟนแทสติก 4: จุดเริ่มต้นปฐมบทใหม่” ที่ Paragon Cineplex สยามพารากอน ทั้งคู่ก็ได้เล่าถึงทริปฝรั่งเศสว่า…ใหม่ : “เป็นทริปของใหม่ ไปดูโชว์ 1 วันแล้วใหม่มีวันว่างอีก 2 วันเลยชวนพี่เต๋อไปเป็นเพื่อนด้วย ได้ไปเที่ยวแค่ 2 วันเอง พี่เต๋อก็มาเป็นผู้ช่วยใหม่ ช่วยแต่งตัวให้ ตอนแรกจะให้เป็นช่างผมให้ใหม่ เดี๋ยวจะส่งพี่เต๋อไปเรียนแต่งหน้าทำผม รีดชุด… แค่นี้ทำไม่ได้เหรอ”เต๋อ : “ทำได้ครับแต่ขอเวลาเรียนรู้นิดนึง”ใหม่ : “ต้องทำให้ได้ พี่เต๋อเคยเป็นเบื้องหลัง วันนั้นที่ไปดูโชว์พี่เต๋อก็เป็นตากล้องให้ ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศให้ คนนี้เขาเก่งอยู่แล้วทำได้ทุกอย่างแหละเนอะ”เต๋อ : “ทำได้ทุกอย่างแปลว่า… ต้องทำให้ได้ทั้งหมด จะไปเรียนทำผม แต่งหน้าไหมเดี๋ยวขอคิดดูก่อน”ใหม่ : “ก็ต้องตาไว้ ปกติใหม่ชอบเป็นกุ้งยิง แต่อันนี้มันจำเป็น”เต๋อ : “ชอบของดองครับ เห็นแล้วรักเขามากกว่าเดิมอีก ชอบ ติดใจเลย ยิ่งหลายชั่วโมงยิ่งดี อะไรที่เป็นใหม่รับได้ทุกอย่าง รักมากครับ”แก้ปัญหา “เต๋อ” ระแวงแหวนหายได้แล้ว ลั่นจากนี้คงไม่ใส่แล้วใหม่ : “เราหาทางออกเรื่องนี้ได้แล้ว คือหันหัวแหวนเข้า แล้วก็จับมือพี่เต๋อตลอดเพื่อให้เขารู้สึกว่ามีแหวนอยู่ตลอดเวลาในมือเขา คิดว่าไม่ใส่ดีกว่า จากนี้คงไม่ใส่แล้ว”เต๋อ : “ได้ เรียนแต่งหน้า ทำผม เสื้อผ้า หาแหวนใหม่ 4 เรื่องแล้ววันนี้”อัปเดตเรื่องงานแต่ง ได้ฤกษ์แล้ว ปีนี้แน่นอนแต่ยังไม่ขอบอกว่าเมื่อไหร่ใหม่ : “ได้วันแล้ว ปีนี้ค่ะ”เต๋อ : “แต่ยังไม่บอก เก็บไว้เซอร์ไพรส์”ใหม่ : “อยากแกล้งแหละ แขกก็เซอร์ไพรส์ไม่ต้องเตรียมตัวกัน ใส่รองเท้าแตะคีบกันมาเลย ไม่ต้องเตรียมตัว”เต๋อ : “แพลนกันไว้ค่อนข้างชัดเจน 80% แล้วเอาเป็นว่ามันไม่ใช่เดือนนี้กับเดือนหน้าแน่ๆ สถานที่ก็ได้เรียบร้อยแล้ว แต่อยากอุบไว้อีกเหมือนกัน ตอนนี้ก็เคลียร์คิวงานเรียบร้อย”ให้ “ใหม่ ดาวิกา” ตัดสินใจเรื่องการจัดงาน 100%ใหม่ : “เหมือสิ่งที่ใหม่ฝันเอาไว้มันกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว หมายถึงว่าเราเห็นในสิ่งที่เราอยากได้ แล้วมันก็บียอนด์ไปเกินกว่าสิ่งที่ใหม่อยากได้ไปอีก มันคือความฝันที่เกินจากที่เราเคยฝัน จนรู้สึกว่าเป็นโชคดีของเราจังเลยที่หลายๆ อย่างมันกำลังจะเกิดขึ้น แล้วสิทธิ์ในการตัดสินใจทุกอย่างพี่เต๋อยกให้ใหม่เลย”เต๋อ : “ผมมองว่าแต่งงานเป็นวันสำคัญมากๆ ของเจ้าสาว เขาจะมีความต้องการของเขา 100%”ฉุกคิดเรื่องมีลูก เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้คุยกันจริงจัง อยากรวยก่อน ไม่อยากให้ลูกติดแต่พ่อเต๋อ : “เรื่องลูกเป็นสิ่งหนึ่งที่เดี๋ยวเราค่อยตัดสินใจกันอีกที จริงๆ มันเปลี่ยนไปเรื่อยตามช่วงเวลา บางช่วงเราก็อยากมีลูก บางช่วงก็รู้สึกว่าจะเหนื่อยหรือเปล่า เราอยากทำงานอยากไปเที่ยวกันหรือเปล่า แต่ ณ ช่วงนี้เราเอาเรื่องแต่งงานให้ผ่านพ้นไปก่อน”ใหม่ : “ที่คุยล่าสุดคือเดี๋ยวรอให้ซีรีส์ ClaireBell ออนแอร์ช่วงเดือนพฤศจิกายนก่อน หลังจากนั้นก็มาดูกันอีกทีว่าเราต้องทำงานเยอะขนาดไหน ถ้าในมุมผู้จัดมุมบริหารเด็กๆ มันไม่เยอะจนเกินไป ยังพอมีเวลาก็ค่อยมาว่ากันในเรื่องชีวิตส่วนตัว แต่ถ้าถึงตอนนั้นซีรีส์บูม หรือประสบความสำเร็จมากๆ ก็ไม่อยากหยุดเรื่องงานเลย อยากทำต่อเรื่อง 2 เรื่อง 3 ไปเลย”เต๋อ : “ใจผมก่อนหน้านี้คืออยากมี แต่ก็จะมีบางช่วงที่ไม่มีก็ได้ ณ ตอนนี้ก็คือยังไงก็ได้ ถ้างานมันยังดีอยู่”ใหม่ : ”ยังไงก็ได้เลย แต่ขอให้เรารวยกันก่อน ถ้ามีลูกที่ติดพ่อก็น่าเสียใจเนอะ แต่คำถามนี้ก็ทำให้ฉุกคิดเหมือนกันเนอะเพราะไม่เคยคุยกันจริงจังว่าจะยังไงดี แฟนคลับช่วยทำให้หน่อย รวมหน้า อยากเห็นหน้าลูกว่ารวมกันแล้วจะออกมาเป็นยังไง”“คิส ศจีรัศมิก์ พงษ์เฉลิม” ออกจากสังกัด จบกันด้วยดีใหม่ : “ต้องบอกว่าตั้งแต่เปิดค่ายมาก็มีเด็กที่มาพูดคุยและออกจากค่ายหลายคนแล้วด้วยค่ะ ไม่ใช่แค่น้องคิส(ศจีรัศมิก์) คนเดียว ส่วนใหญ่แล้วการเซ็นเด็กเข้าค่ายของเรา อย่างแรกเลยคือเราไม่อยากดองเด็ก อยากให้เขาเข้ามาอยู่ในค่ายและเราแพลนให้เขาว่าเขาจะได้ทำโปรเจกต์นี้โปรเจ็กต์นั้นนะ แต่ถ้าเด็กอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถทำให้เขาร่ำรวยขึ้น หรือพัฒนาศักยภาพได้เต็มร้อย หรือทิศทางของเขากับเราไม่ตรงกันดังนั้นเราจากกันดีๆ คุยกันดีๆ ดีกว่า เพราะว่าตอนนี้เด็กที่เหลืออยู่ในค่ายทุกคนมีโปรเจกต์หมดแล้ว ฉะนั้นถ้ารับเข้ามาอีกเราก็อยากจะเมกชัวร์ว่าทำให้น้องคนนั้นมีงาน ซึ่งเด็กๆ ที่ออกไปไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรที่ค้างกับเราอยู่ เป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ใน ClaireBell หรือไม่สามารถนำไปแคสเรื่องอื่นได้”เต๋อ : “บางคนเขาก็มีแพสชั่น หลังจากที่เข้ามาอยู่ในค่ายแล้วเริ่มค่อยๆ รู้จักตัวเอง ค้นพบว่าแพสชั่นของเขาเป็นอย่างอื่น เช่น บางคนชอบร้องเพลง อยากเป็นศิลปิน ซึ่งเราสองคนทำในส่วนนี้ไม่เป็น และไม่มีแนวทางที่จะซัปพอร์ตเขาได้ด้วย ส่วนใหญ่เกิดจากการคุยกันหมดเลยมันก็เลยจบกันด้วยดี“ใหม่ : “จบกันด้วยดี ไม่มีเก็บค่าสัญญา ปกติในสัญญาจะมีค่าสัญญาอยู่แล้ว ถ้าฉีกสัญญาแล้วจบกันด้วยดีก็ไม่มีปัญหาอะไร เราก็จะให้ไปเลยโดยที่ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เราลงทุนไปแล้วเราก็จะไม่มีเก็บคืนอย่างที่บอกเลยว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ส่งเสริมกัน เราก็ให้น้องไปมีชีวิตที่ดีขึ้นดีกว่า (ใจหาย?) แล้วแต่เคสค่ะ บางเคสเราก็ไม่ได้ทำอะไรให้เยอะมาก แยกกันตอนนี้ก็ยังทัน แต่ถ้าอยู่กันไปแบบ 5-6 ปี แล้วแยกกันตอนนั้นอาจจะใจหาย แต่นี่อยู่แป๊บเดียวเองเนอะ เราก็ยังไม่ได้ใจหายมากเงินที่เราลงทุนไปมันก็ยังไม่ได้แพงขนาดนั้น เด็กที่เซ็นกับค่ายเราจะเซ็นสัญญา 5 ปี แต่อย่างน้องคิสก็อยู่ด้วยกันมาประมาณเกือบปีค่ะ แต่ก็ฝากทุกคนสนับสนุนน้องด้วยไม่ว่าเส้นทางในการทำงานของน้องต่อไปจะเป็นยังไง“