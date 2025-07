‘HUMAN RESOURCE’ ภาพยนตร์ใหม่ของ ‘เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์’ ฉายรอบปฐมทัศน์โลก World Premiere ที่เทศกาภาพยนตร์นานาชาติเวนิซครั้งที่ 82

ภาพยนตร์เรื่อง HUMAN RESOURCE หนังใหม่จาก GDH ร่วมสร้างกับ One Cool Connect และ JAI Studios (ร่วมสร้างภาพยนตร์เรื่องวิมานหนาม) กำกับโดย เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ฟรีแลนซ์ ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ, ฮาวทูทิ้ง ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอ, Mary is happy, Mary is happy) ได้รับเลือกเป็นภาพยนตร์ไทยเพียงเรื่องเดียว ที่เข้าสายประกวด Orizzonti Competition ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิซประจำปีนี้สำหรับการร่วมสรรค์สร้างของ GDH, One Cool Connect และ JAI Studios ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะพาภาพยนตร์ไทยไปสู่เวทีระดับนานาชาติ พร้อมกับสร้างผลงานที่มีความแปลกใหม่ หนักแน่นในเชิงประเด็นแบบที่ไม่ซ้ำกับภาพยนตร์ไทยเรื่องอื่นๆ และยังเป็นครั้งแรกของทาง GDH ที่มีโอกาสได้เปิดตัวภาพยนตร์ครั้งแรกที่ต่างประเทศในเทศกาลภาพยนตร์ที่เป็นหนึ่งใน Big 3 เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่สำคัญของโลก (เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์-ฝรั่งเศส, เทศกาลภาพยนตร์เวนิซ-อิตาลี, เทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลิน-เยอรมนี) ก่อนที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในช่วงต้นปีหน้าเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิซ ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญ นอกเหนือจากการเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแล้ว ปัจจุบันยังเป็นเหมือนหมุดหมายสำหรับฮอลลีวูดที่จะมาเปิดตัวภาพยนตร์ที่จะเตรียมตัวเข้าชิงรางวัลออสการ์ และเป็นเวทีสำหรับภาพยนตร์แนวทางใหม่ๆ ในฐานะงานศิลปะ ตัวอย่างหนังที่เคยมาเปิดตัวที่นี่ เช่น La La Land (2016 – 6 รางวัลออสการ์), Joker (2019 – 2 รางวัลออสการ์), Nomadland (2020 - ชนะรางวัลออสการภาพยนตร์ยอดเยี่ยม), Poor things (2023 – 4 รางวัลออสการ์), The Brutalist (2024 – 3 รางวัลออสการ์) และเคยมีประธานกรรมการสายประกวดอย่าง บงจุนโฮ (ผกก.Parasite), เดเมี่ยน ชาเซลลล์ (ผกก. La La Land) หรือ เคต แบลนเชตต์ (นักแสดง)HUMAN RESOURCE คือภาพยนตร์ดราม่าว่าด้วยการสำรวจชีวิตมนุษย์ยุคปัจจุบันของหญิงสาวฝ่าย HR คนหนึ่งผ่านการสัมภาษณ์งานบุคคลหลากหลายเพื่อหา 'คนนั้น' มาทำงานในบริษัทของเธอ, นำแสดงโดย เอิงเอย-ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์, เพชร-เผ่าเพชร เจริญสุข, อะตอม-ชนกันต์ รัตนอุดม และ พิมมา PiXXiE-พิมมาดา ใจสักเสริญ, มีแผนกำหนดฉายในไทยประมาณเดือนมกราคม 2569-เพิ่มเติม-ภาพยนตร์ไทยที่เคยฉายที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิซ: Last Life in the Universe (2003-เป็นเอก รัตนเรือง) , แสงศตวรรษ (2006-อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล , แต่เพียงผู้เดียว (2011-คงเดช จาตุรันต์รัศมี), กระเบนราหู (2018 – พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง) , เวลา (2021-จักรวาล นิลธำรงค์)ภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ที่เคยฉายที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิซ:The Shape of Water (2017), Roma (2018), The Favourite (2018), Marriage Story (2019), Tar (2022), The Banshees of Inisherin (2022), Evil does not exist (2023), The Room Next Door (2024), I'm still here (2024), Queer (2024)#HumanResource#HumanResourceMovie