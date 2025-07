“เจแปน” คอนเฟิร์ม “พีท ทองเจือ” จะเป็นจริงตามคำบอก “อ.โอเล่” ปี 2577 มนุษย์จะได้เจอ UFO ตัวเป็นๆ กับตาเนื้อ

เป็นอีกรายการที่หลายคนติดตามสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวลี้ลับนอกโลก และอริยธรรมโบราณกับรายการ I know you know ของโดย อีพี ล่าสุดได้เชิญ นักแสดงตลกหกฉากมาเปิดไพ่เพื่อไขข้อข้องใจจากเรื่องต่างๆ ที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ หรือเรื่องราวอัปเดตที่พีทสงสัยใคร่รู้และกำลังศึกษาหาคำตอบอยู่โดย พีท ได้เล่าเรื่องราวเบื้องต้นเพื่อเข้าคำถามเมื่อเดือนที่แล้ว รัฐนิวเจอร์ซีย์ อเมริกา มีคนถ่ายภาพ ufo ได้มากมายจนติดเทรนด์ ซึ่งเขาสรุปกันว่า ufo ที่เราเห็นกันเยอะๆ และบ่อยๆ ในช่วงนี้ ส่วนหนึ่งมาจากใต้น้ำพื้นดินที่เราอยู่เจแปน ได้ให้ พีท จับไพ่ แล้วอ่านสรุปความจากไพ่ได้ว่า… “ใช่ และเยอะด้วย เขามาเป็นหมู่มวล ที่มาเป็นหมู่มวลเพราะเขามีตัวแม่ในการสั่งการ จริงๆ แล้วเขาเหมือนโลกกลับด้านกันกับเรา เราอยู่บนพื้นพิภพ แต่เขาอยู่อีกฝั่งนึง มันอยู่ในที่เดียวกันนะ แต่คนละมิติ เขาจะอยู่อีกทีนึงที่ตรงกันข้ามกับเรา เราสามารถส่องได้ มองได้ แต่เราไม่มีทางได้เจอหรือเข้าไป และมันไม่ได้เพิ่งจะมี มันเป็นอยู่แบบนี้มานานมากแล้ว มันผูกติด เชื่อมโยงกัน แกะกันไม่ขาด”ตรงนี้ พีท ทองเจือ เสริมว่า… “เท่าที่มีการศึกษากันมา เขาเรียกว่ามิติคู่ขนาน (parallel universes) หรือแม้กระทั่งใต้ผิวโลกของเราเอง คนถามทำไมช่วงนี้เห็น ufo กันเยอะ เห็นกันบ่อย จริงๆ คือเราอยู่ร่วมกันมานานแล้ว ล่าสุดมีข้อมูลหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาสำรวจใต้ทะเล พอลงไปสุดท้องทะเลปรากฏว่ามันเหมือนมีโลกอีกใบอยู่ใต้ทะเล อยากรู้ว่าจริง?”เจแปน อ่านสรุปความจากไพ่ที่ พีท จับได้ว่า… “ใช่ครับ เราอยู่แบบนี้คู่กันมานานมากแล้วจริงแท้แน่นอน ที่เขามาเขามาดีนะ เขามาเพื่อที่จะมอบอะไรบางอย่างให้กับที่นี่ ไพ่บอกว่าเขาสื่อสารกับเราตลอดแต่เหมือนเขาจะสื่อสารอยู่ทางเดียว เราไม่สามารถสื่อสารกลับไปหาเขาได้ เขาพยายามจะมอบเทคโนโลยีให้เรา เกี่ยวกับที่ดิน ลึกลงไปในที่ดินมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแร่ธาตุต่างๆ ที่จะนำไปใช้กับเทคโนโลยีอะไรบางอย่าง สิ่งที่มันลึกล่ำ ตอนนี้เขาต้องการมาสื่อสารถึงตัวตนของเขาว่าพวกเขามีอยู่จริง”พีท เล่าต่อ… “มันคือเรื่อง hollow earth โลกอีกใบที่อยู่ข้างใต้โลกเราอีกที ผมคิดมาหลายครั้งหลายทีและหาข้อมูลมาเยอะมากๆ พอลงไปลึกสุดเปลือกโลกใต้ทะเล มันจะมีอีกโลกหนึ่ง ที่เหมือนพอเราพลิกกลับมาอีกฝั่งโลกของเรา ก็จะกลายเป็นอยู่ข้างล่าง เขาก็มาอยู่ข้างบนแทน ถ้าเราพลิกกลับมาอีก มันก็จะกลับกัน ซึ่งมนุษย์เรายังไม่มีความรู้มากพอในเรื่องนี้”พีท เผยว่า ล่าสุด “อาจารย์โอเล่ ญาณสัมผัส” บอกว่า 2577 มวลมนุษย์จะได้พบกับมนุษย์ต่างดาวอย่างเป็นทางการ? เจแปน อ่านไพ่ได้ว่า… “แน่นอนครับ เกี่ยวกับต่างดาวแน่ๆ จะเป็นสิ่งที่เรารอคอย เป็นสิ่งที่น่าค้นหา ทุกคนจะต้องตกตะลึงในสิ่งนี้ จะเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยและอยากเห็น มันจะสวยงามในคนที่ชอบและค้นหาสิ่งนี้ในทุกแขนงเลย วิทยาศาสตร์จะว้าวกับสิ่งนี้มากๆ หรือผู้คนก็จะพากันกรี๊ดแต่เราเองยังไม่สามารถทำอะไร ณ ตรงนั้นได้ เราไม่สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกับเขาได้ แต่จะได้เห็นสิ่งนี้ชัดเจนแน่ๆ แต่ทำอะไรไม่ได้ ทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้น มันจะมีเวลาของมัน ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องใจร้อน ค่อยเป็นค่อยไป ยังไงมันจะเกิดขึ้นแน่นอน”พีท เสริมต่อ “ต่อจากปี 2577 หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีก 2 ปี ถึงจะติดต่อสื่อสารกันได้”เจแปน ให้ พีท จับไพ่ เพื่อตอบเรื่องราวนี้ได้ว่า… “ณ ตอนนั้นเราต้องเตรียมการให้ดี เตรียมความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยี เราต้องปรับแต่ง เพราะของเราเก่าและล้าหลังมากๆ สำคัญมากๆ คือเขามาแบบ face to face แน่ๆ และจริงๆแล้วเขาคอยดูเราอยู่ตลอดทุกการเคลื่อนไหว เราต้องเตรียมความพร้อมของเราให้ดีเลยเพื่อจะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เช่น อาจจะมีการแตกตื่นกันเกิดขึ้น มันคือเรื่องใหญ่ของมวลมนุษยชาติ ยิ่งกว่าการค้นพบโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตครั้งแรกในโลก”พีท ทองเจือ เสริม “จิตใจในการรับรู้ การรับให้ได้ของเราเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาจอดลงมา แล้วมีการรายงานข่าวตอนนี้มายานมาจอดที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วนะ คุณจะทำยังไง ส่วนตัวผมคงจะนั่งวินฯ ไปให้ถึงตรงนั้นให้เร็วที่สุด ตอนนี้เราก็มีความสุขกับปัจจุบัน แต่เตรียมตัวให้พร้อมและเปิดใจรับรู้ข้อมูลใหม่ๆ เตรียมตัวกับเซอร์ไพรส์ที่พอมาถึงแล้วเราจะไม่ตื่นตระหนกกับมันจนเกินไป แต่มองเป็นความสนุกว่าวันนึงมันจะเกิดขึ้น จะได้ไม่ตื่นเต้น ตกใจจนเกินไป”