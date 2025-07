เปิดตัวศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านไมโครไบโอมทางการแพทย์และเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว (MMOH)

ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ “ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านไมโครไบโอมทางการแพทย์และเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว (Hub of Talents in Microbiome Medicine and Microbial Technology for One Health: MMOH)” ณ ห้อง กมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯโดยศูนย์ MMOH ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก วช. จำนวน 2 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไมโครไบโอมและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ เพื่อตอบโจทย์นโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) และการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) อย่างแท้จริงหลักการและความจำเป็นในการจัดตั้งศูนย์ MMOH ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากปัญหาสุขภาพเรื้อรัง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) การดื้อยาปฏิชีวนะ และภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมถอยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางไมโครไบโอมได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการแพทย์ยุคใหม่ที่สามารถอธิบายความหลากหลายระหว่างบุคคล และนำไปสู่แนวทางการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล การจัดตั้งศูนย์ MMOH จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้าง “ฮับ” ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูง ความรู้ และเทคโนโลยี โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจาก 4 สาขาหลัก ประกอบด้วย 1) วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 2) อาหารและยา 3)เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ และ 4) เกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวรุกเชิงสุขภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรมโภชนาการเฉพาะบุคคล รวมถึงการวิจัยเพื่อการป้องกันโรคและการใช้จุลินทรีย์เชิงประโยชน์ในระบบนิเวศของมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม1. พัฒนากำลังคนทักษะสูงให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน microbiome-based medicinal products (MMPs) และ microbial biotechnology2. ผลักดันงานวิจัยและผลิตภัณฑ์สู่คลินิกอย่างรวดเร็ว ด้วยความร่วมมือระหว่างแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และภาคอุตสาหกรรม3. พัฒนานโยบายและระบบมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์ไมโครไบโอมในประเทศไทย4. เพิ่มการมองเห็นของงานวิจัยไมโครไบโอมของนักวิจัยไทยสู่ระดับนานาชาติ5. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและสถาบันพันธมิตรจากนานาประเทศ เช่น Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย Imperial College London สหราชอาณาจักรฯ Zhejiang University และ Fudan University ประเทศจีน เป็นต้นกล่าวว่า “MMOH คือโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ วิจัย และเทคโนโลยี เพื่อสร้างระบบสุขภาพที่ทันสมัยและแม่นยำให้กับประเทศไทยและอาเซียน”กล่าวว่า “ประเทศไทยจำเป็นต้องมีศูนย์กลางวิชาการที่สามารถตอบโจทย์ BCG Economy Model และขับเคลื่อนสู่การแพทย์และเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืน”กล่าวว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันฟีโนมแห่งชาติพร้อมสนับสนุนให้ MMOH เป็นพื้นที่บ่มเพาะบุคลากรรุ่นใหม่ และต่อยอดการวิจัยเชิงลึกไปสู่ภาคอุตสาหกรรม” -กล่าวว่า “ภาคเอกชนต้องการศูนย์กลางแบบ MMOH มาช่วยเชื่อมโยงผลวิจัยสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบ Personalisation อย่างจริงจัง”กล่าวว่า "ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้าน Microbiome Medicine และการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน และ MMOH จะเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตคนไทยและประชาคมโลก"