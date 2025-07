สยาม ทาคาชิมายะ เนรมิตพื้นที่จัดแสดงผลงานเซรามิกชั้นครูผสานศิลปะญี่ปุ่น-ไทย ในงาน "The Art Walk Exhibition by Tomoko Konno x Thai Artists"

ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ชวนสัมผัสประสบการณ์ทางศิลปะอันล้ำค่าในงานนิทรรศการศิลปะและเซรามิกอาร์ตที่รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์อันวิจิตรบรรจงกว่า 70 ชิ้น จากความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง โทโมโกะ คอนโนะ (Tomoko Konno) ศิลปินเซรามิกชื่อดังระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น และ 8 ศิลปินชั้นนำจากประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "Art Walk and Cultural Fusion การก้าวเดินบนเส้นทางศิลป์ สู่การหลอมรวมวัฒนธรรม" ซึ่งจะนำพาทุกท่านเข้าสู่มิติแห่งความงามที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทยผ่านงานเซรามิก ประติมากรรม และหัตถศิลป์ร่วมสมัย สะท้อนความหลากหลายและความไร้ขีดจำกัดของศิลปะ เป็นการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างผู้สร้างสรรค์และผู้ชม ผ่านเส้นทางที่เปี่ยมด้วยจินตนาการ แรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัด ตั้งแต่ วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2568 ณ Event Space ชั้น 4 และพื้นที่จัดแสดงสินค้าชั้น M และชั้น 1ไฮไลต์ภายในงานพบกับผลงานของ โทโมโกะ คอนโนะ (Tomoko Konno) ศิลปินเซรามิกชาวญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคนิคเนริโคมิแบบดั้งเดิม มีการจัดแสดงผลงานในระดับนานาชาติ และถูกรวบรวมไว้ในสถาบันที่มีชื่อเสียง อาทิ สถาบันศิลปะแห่งชิคาโก และจากการที่ได้ใช้ชีวิตในหลากหลายเมืองอย่างฮ่องกง บาหลี และกรุงเทพฯ ส่งผลและมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถคว้ารางวัลมากมาย อาทิ เหรียญเงิน Bizen Contemporary Ceramic Biennale (2024) และรางวัล International Ceramics Festival Mino หลายครั้ง ผลงานจัดแสดงในครั้งนี้ อาทิ Baby Face, Creature, Liberation และผลงานใหม่ Wedding Bouquet ช่อดอกไม้แห่งการแบ่งปัน ที่นำมาจัดแสดงพิเศษสำหรับงานนี้ที่ Event Space ชั้น 4 และพื้นที่จัดแสดงบริเวณ ชั้น M และ ชั้น 1 พร้อมชมผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของ 8 ศิลปินไทยมากฝีมือจัดแสดงที่ Event Space ชั้น 4 ได้แก่กฤษณา เหลืองอานันทกุล ศิลปินเซรามิกผู้มีประสบการณ์จัดแสดงนิทรรศการทั้งในประเทศและระดับนานาชาติอย่างกว้างขวาง ในปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลศิลปินระดับนานาชาติจาก Next Art Tainan: The Metamorphosis ไต้หวัน และมีผลงานได้รับการเก็บสะสมในพิพิธภัณฑ์ Flint Institute of Arts ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานจัดแสดง อาทิ Human Flower Vaseกมลชนก ภาณุเวศย์ ศิลปินเซรามิกมีดีไซน์น่ารักและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีประสบการณ์จัดแสดงนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดกับ Art Group exhibition, Hyatt Place Jingdezhen Taoxichuan, Jiangxi, China ผลงานจัดแสดง อาทิ Fortunate – โชคดี, Relaxation - การผ่อนคลายนายดี ช่างหม้อ ศิลปินนักปั้นของไทยที่มีชื่อเสียง ในผลงานสไตล์ผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความโมเดิร์น ผลงานของเขาได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปิน Clay Alchemy ระหว่างศิลปินไทยและออสเตรเลียที่เมลเบิร์นในปี 2006 อีกทั้ง นายดีสร้างกระท่อมศิลปะที่รู้จักกันในชื่อ Naidee Sculpture Huts สำหรับโรงละครภัทราวดีที่หัวหิน ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความทุ่มเทในงานศิลปะของเขาอย่างชัดเจน ผลงานจัดแสดง อาทิ So many banana และ Purity Collectionพิม สุทธิคำ ศิลปินเซรามิกที่มีผลงานจัดแสดงมาแล้วทั่วโลก โดยผลงานล่าสุดได้รับเลือกให้เข้าชิงรางวัล Premio Faenza Prize ครั้งที่ 63 ประเทศอิตาลี, Bangkok Art Biennale (BAB 2024) เป็นต้น ผลงานจัดแสดง อาทิ Remnant XV, Remnant Vชนากานต์ เสมาชัย ศิลปินเซรามิก มีผลงานจัดแสดงนิทรรศการระดับนานาชาติอย่าง ประเทศเยอรมนี ไต้หวัน จีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ในปี 2024 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินเพื่อสาธิตและเผยแพร่ผลงานในเทศกาล Clay Gulgong ประเทศออสเตรเลีย และขณะนี้กำลังเตรียมตัวสำหรับการเข้าร่วมโครงการศิลปินพำนักในช่วงฤดูร้อนที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น ประเทศจีน ในปี 2025 ผลงานจัดแสดง อาทิ Stuck here like Bangkok traffic ที่สะท้อนมุมมองของความแตกต่างทางวัฒนธรรมผ่านตัวไดโนเสาร์สุดโมเดิร์นวินิตา เศรษฐสุนทรี ศิลปินผู้มีความหลงใหลในการทดลองใช้สื่อและวัสดุหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานวาดภาพ งานเซรามิก งานวาดเส้น งานพิมพ์ และงานสื่อผสม ผลงานของเธอสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกที่ลึกซึ้งผ่านการใช้รูปแบบและสีสันที่มีความหมายเฉพาะตัว ผลงานจัดแสดง อาทิ UNCERTAINLY SLOW (2022), THE DEVIL IS IN THE DETAILS (2021), BLODY SNAIL (2021) เป็นต้นพริษฐ์ตา ธัญญ์สิรินทร์ ศิลปินเซรามิกและนักจัดดอกไม้ ที่ได้รับแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์ผลงานมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นผิวสัมผัส ท้องฟ้า คลื่นทะเล และดอกไม้ มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดความงดงามของรายละเอียดเล็กๆ ในชีวิตผ่านงานศิลปะ ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและงานฝีมืออย่างลงตัว นำผลงานใหม่มาจัดแสดง อาทิเช่น Become, Petals, Bloom และ Soft solitudeหัสกร หิรัญสิริโชค หรือ อิ๊แอร่ นักสร้างสรรค์งานเซรามิกที่สะท้อนความเปราะบางและความงดงามของธรรมชาติผ่านความละเอียดของผลงานที่มีขนาดเพียงปลายนิ้ว จัดแสดงผลงานในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และเยอรมนี ผลงานของเขาเป็นประติมากรรมที่ละเอียดอ่อน สร้างขึ้นจากการประกอบชิ้นส่วนเล็กๆ ด้วยความชำนาญและประสบการณ์หลายปี นำผลงานใหม่ล่าสุดมาจัดแสดงในงานนี้พลาดไม่ได้กับโอกาสเรียนรู้เทคนิคงานเซรามิกจากศิลปินโดยตรง ตลอดช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ของนิทรรศการที่ Event Space ชั้น 4 พบกับเวิร์กช็อปสุดพิเศษหลากหลายรูปแบบ เริ่มด้วยเวิร์กช็อป "ดิน ดอกไม้ และความงามที่จัดวาง Blooming Clay Creations" โดย โทโมโกะ คอนโนะ ในวันเสาร์ที่ 19 ก.ค. 68 เวลา 13.00 น. (ค่าสมัคร 2,500 บาท/ท่าน, จำกัด 10 ท่าน) ที่คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการปั้นดินเนริโคมิและขึ้นรูปเซรามิกในสไตล์ของโทโมโกะ, เวิร์กช็อปปั้นจานเซรามิก "Pizza Face หน้านี้คุณออกแบบเอง!" โดย ศิลปิน Vinita x Mudroom Friend ในวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ค. 68 รอบเวลา 13.00 น. และ 16.00 น. (ค่าสมัคร 960 บาท/ท่าน, จำกัด 10 ท่าน/รอบ) โดยผลงานที่ปั้นจะได้รับการอบและสามารถรับกลับได้ที่แคชเชียร์ชั้น 4 ประมาณ 2 สัปดาห์ และปิดท้ายด้วยเวิร์กช็อประบายสีช้อนเซรามิกรูปงู โดย ดร.กฤษญา เหลืองอานันทกุล ในวันเสาร์ที่ 26 ก.ค. 68 มี 2 รอบเวลา 10.30 น. และ 14.00 น. (ค่าสมัคร 500 บาท/ท่าน, จำกัด 10 ท่าน) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่าน LINE: SIAMTAKASHIMAYAขอเชิญชวนผู้ที่รักงานศิลปะทุกท่านมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ และซึมซับแรงบันดาลใจจากความร่วมมือสุดพิเศษระหว่างศิลปินญี่ปุ่นและไทยใน "The Art Walk Exhibition by Tomoko Konno x Thai Artists" ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2568 ที่บริเวณ Event Space ชั้น 4 และพื้นที่จัดแสดงบริเวณ ชั้น M และ ชั้น 1 สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม