8 สาว "เจนนิษฐ-แก้ว-น้ำหนึ่ง-เนย-โมบายล์-ปูเป้-ตาหวาน-เจน" ชวนแฟน ๆ มาดูความแกรม ความอลัง ในงาน "GLOW UP GLAM UP CONCERT" 27 ก.ค.นี้

คอนเสิร์ตครั้งนี้สาว ๆ เตรียมโชว์สุดพิเศษมาฝากแฟน ๆ ให้คุ้มค่ากับ 2 ปี กว่า ๆ ที่ห่างหายจากการแสดงไป จะได้เห็นการเติบโตของทั้ง 8 สาว ที่ติดแกรม สาวสวยสะพรั่ง พร้อมทั้งโปรดักชั่นที่สุดปัง จัดเต็มอย่างแน่นอน สาว ๆ เลยขออ้อนแฟน ๆ ให้มาเจอพวกเธอ โดยทั้ง 8 สาว บอกว่า "สวัสดีค่ะ พวกเราทั้งแปดคนก็มีคอนเสิร์ต GLOW UP GLAM UP CONCERT เกิดขึ้นในวันที่ วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคมนี้ และจัดที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี เป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราตั้งใจมาก ๆ เพราะไม่ได้ขึ้นเวทีมาสองปีกว่า ทุกคนก็เลยเห็นเราในเวอร์ชั่นที่แบบโกลด์ขึ้นแกรมขึ้น เป็นสาวสวยสะพรั่ง และที่สำคัญโปรดักชั่นยิ่งใหญ่ จัดหนัก จัดเต็ม ใครที่ไม่ได้ดูพลาดมากค่ะ นอกจากโปรดักชั่นใหญ่แล้ว บอกเลยว่า บทเพลงทุกคนจะไม่เคยได้ฟังเวอร์ชั่นนี้ที่ไหนมาก่อน ออกจากคอนไปหูเคลือบทอง ตาเคลือบเพชร และที่สำคัญตอนนี้ยังมีบัตรให้ทุกคนได้จับจองกันอยู่ ใครที่ลังเลกันอยู่ ไม่ต้องลังเลเข้า ไทยทิคเกตเมเจอร์ ได้เลย มาร่วมสร้างความทรงจำกับพวกเราเยอะ ๆ นะคะ"ทั้ง 8 สาว มาอ้อนขนาดนี้แล้ว ใครที่ยังไม่มีบัตร สามารถจับจองได้ทาง ไทยทิคเกตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือทาง www.thaiticketmajor.com เบเนฟิตฉ่ำๆ รอทุกคนอยู่สำหรับใครที่มีบัตรแล้ว เตรียมตัว เตรียมกาย ให้พร้อม ไปเจอกับ ทั้ง 8 สาว ในงาน "GLOW UP GLAM UP CONCERT" วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2568 ธันเดอร์โดม เมืองทองธานีติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ HONEYCOMB SHOWBIZ ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย#JennisOprasert #KaewNatruja #NamneungMilinD #NoeyKanteera #MOBYE #PUPÉJiradapa #janekuljiranut #IsTarwaan #LetitGLowup #GlowupGlamup