MAX จับมือกับ JAY จากวง ENHYPEN พร้อมทำให้คุณคลั่งรักใน “LOVE INSANE” สองศิลปินสุดฮอตร่วมกันสร้างสรรค์เพลงฮิตสนุกสนานรับฤดูร้อน

ผลงานล่าสุดของ MAX ที่ปล่อยออกมาภายใต้ Hundred Days Records ถือเป็นเพลงแรกต่อจากอัลบั้มชุดล่าสุด LOVE IN STEREO การร่วมงานกันครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของการผสมผสานระหว่างเพลงป๊อปตะวันตกและเคป๊อปในระดับโลก ด้วยการนำศิลปินแถวหน้าสองคนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีเรื่องการแสดงบนเวทีอันน่าดึงดูดใจและแนวเพลงล้ำสมัยมาผนึกกำลังกัน เพลงนี้เปี่ยมด้วยพลังและอารมณ์ความรู้สึกที่ผสานเสียงร้องเต็มไปด้วยอารมณ์ตามแบบฉบับของ MAX เข้ากับเสน่ห์อันโดดเด่นของ Jay ที่ยากจะต้านทาน นี่ถือเป็นพัฒนาการอันกล้าหาญบนเส้นทางสายดนตรีของ MAX ที่รวมเอาเบสอันหนักแน่น เข้ากับท่วงทำนองที่ชวนหลงใหลจนติดหูได้ตั้งแต่ฟังครั้งแรกMAX ยังคงเดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องหลังการทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกของตัวเองทั้งในอเมริกาเหนือ , เอเชีย และยุโรป บัตรถูกจับจองจนหมดเกลี้ยงตั้งแต่การแสดงบนเวทีในงานเทศกาลดนตรียักษ์ใหญ่ อย่าง Lollapalooza และiHeartRadio Music Festival ไปจนถึงโรงละครเล็กๆที่ให้ได้ใกล้ชิดกับแฟนพันธุ์แท้ MAX ตอกย้ำความเป็นศิลปินที่เปี่ยมเสน่ห์เมื่อแสดงสดกับการเดินสายทัวร์ในระดับนานาชาติกับเมืองใหญ่ อย่าง กรุงโตเกียว , กรุงโซล และกรุงลอนดอน ซึ่งช่วยเสริมสร้างสายสัมพันธ์ของเขากับผู้ชมทั่วโลกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น‘Love Insane’ เปิดตัวต่อเนื่องจากอัลบั้ม “LOVE IN STEREO” เมื่อปี 2024 ของ MAX ที่มีเพลงฮิตอย่าง “Stupid In Love (feat. HUH YUNJIN of LE SSERAFIM) ,“Butterflies” และ “It’s You” ซึ่งล้วนได้รับการรับรองระดับแพลตตินัมหรือโกลด์ และมียอดสตรีมรวมกันมากกว่า 500 ล้านครั้งและยังคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้น การปรากฎตัวของ Jay ใน “Love Insane”นับเป็นการส่งสัญญาณถึงผลงานระดับอินเตอร์สุดปัง พร้อมตอกย้ำถึงอิทธิพลของเขาที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกของเคป๊อป ในฐานะสมาชิกหลักของ ENHYPEN หนึ่งในวงเคป๊อปที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในระดับโลก Jay พาแฟนเพลงอันเหนียวแน่นของเขาและเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยเสริมกับสไตล์การถ่ายทอดอารมณ์ของ MAX การร่วมงานกันครั้งนี้ ยังสะท้อนถึงความรักอย่างต่อเนื่องของ MAX ที่มีต่อโลกของเคป๊อป หลังได้ร่วมงานกับศิลปินดังๆ อย่าง SUGAวง BTS ในเพลง “Blueberry Eyes” และ HUH YUNJIN วง LE SSERAFIM ในเพลง “Stupid In Love” สำหรับเพลง “Love Insane” เขายังคงข้ามผ่านขีดจำกัดแห่งความสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันก็เปิดรับพลังของวัฒนธรรมป๊อประดับโลกผลงานชิ้นต่อไปจะเผยให้เห็น MAX ในช่วงที่มั่นใจที่สุดและพร้อมปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ผสานกับสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเข้ากับอิทธิพลใหม่ๆ จากทั่วโลก มิวสิกวิดีโอ “Love Insane” เปิดตัวพร้อมกับซิงเกิลในวันที่ 18 กรกฎาคม ด้วยงานภาพสุดล้ำและการแสดงที่ยากจะลืมเลือนของทั้งสองศิลปิน“Love Insane” เตรียมปล่อยมาให้ฟังทางระบบสตรีมมิงยักษ์ใหญ่ จองล่วงหน้าตอนนี้เพื่อเป็นคนแรกๆที่ได้สัมผัสกับเพลงฮิตช่วงซัมเมอร์ที่ท้าทายทุกแนวเพลงไว้ได้เลย