“ดา ลดาวรรณ์ เพ็งประโคน“ สำนึกรักบ้านเกิด.. กลับมาให้ความรู้น้องๆโรงเรียนวัดสำโรง จ. บุรีรัมย์

คนเก่ง ที่ระดับโลกให้การยอมรับ คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย ได้แก่ ชนะการประกวด national make up award 2017 อันดับ1 ของอังกฤษ และ ยังคว้า Olympia make up award 2017 ได้อันดับ2 ในระดับโลก ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ เธอเดินทางกลับไทยที่บ้านเกิดตัวเองในจังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับเกียรติให้มาบรรยายที่โรงเรียนวัดสำโรง อันเป็นโรงเรียนที่เธอเคยศึกษาสมัยเด็ก ซึ่งการมาบรรยายครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆรุ่นหลัง ได้มีต้นแบบที่ดีเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยที่ผ่านมา Ladawan Phengprakhon มีโอกาสดีๆได้ร่วมงานแต่งหน้าให้ครอบครัวนักฟุตบอลชื่อดัง “คริสเตียน โรนัลโด้” และยังได้ร่วมทำงานกับดาราฮอลลี่วูด ดาราไทย และ นางแบบชื่อดังหลายคน นางแบบวิคโทเรียและนางแบบเพลย์บอย ร่วมทำงานกับนักเตะของอังกฤษในภาพยนตร์โฆษณาและยังร่วมทำงานในงานหนังเทศกาลเมืองคานส์นอกจากนี้ ยังชนะการประกวด The best hair stylist ของ britishfashionfestival และทำงานในวงการแฟชั่นร่วมเดินทางทำงาน36 ประเทศและปัจจุบันเธอได้ร่วมทำงานกับบริษัทชื่อดังPDSI group บริษัทที่มีชื่อเสียงในระดับโลก เธอทำหน้าที่ head of Thailand interior specialist design เธออยากมาแชร์ประสบการณ์ดีๆที่เธอได้รับมาให้น้องๆได้มีแรงบันดาลใจสำหรับโรงเรียนที่เธอมาบรรยายคือโรงเรียนที่เธอเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆชื่อโรงเรียนวัดสำโรง ในจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นบ้านเกิดของเธอ สามารถ ติดตามเธอที่ Facebook:Ladawan Phengprakhonสำหรับโรงเรียนวัดสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โรงเรียนวัดสำโรงเป็นโรงเรียนที่เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลิตเยาวชนให้เติบโตต่อยอดเป็นคนมีคุณภาพของสังคม ดังเช่น คุณ Ladawan Phengprakhonโรงเรียนวัดสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ บริหารโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฯภรณ์ณภสร ลอยเทียนโกมล และรองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ชินาลัย ดอกโคน เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลมากมาย ดังนี้๑.โรงเรียนวัดสำโรงได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร จาก กระทรวงศึกษาธิการ๒.โรงเรียนวัดสำโรงได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ จาก กระทรวงศึกษาธิการ๓.โรงเรียนวัดสำโรงได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาชนะเลิศ ระดับจังหวัด กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ (สวนสนาม) และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศเป็นประจำทุกปี๔.โรงเรียนวัดสำโรงได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับเหรียญทอง จาก สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน๕.โรงเรียนเป็นโรงเรียน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ดูคลิปได้ที่: https://youtu.be/QHEGfkEqZAs?si=WNe8BTn4gDJZcu3o