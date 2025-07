“จางอี้หยาง” ฆ่าแฟนวัยใส โดนยิงเป้า กลายเป็นดาราจีนคนแรกที่ถูกประหาร

เกิดเหตุสะเทือนขวัญในวงการบันเทิงจีน เมื่อ “จางอี้หยาง” นักแสดงหนุ่มวัย 30 ปี ถูกตัดสินประหารชีวิตในวันที่ 18 ธันวาคม 2024 พร้อมดำเนินการยิงเป้าในวันเดียวกัน หลังศาลพิพากษาว่าก่อเหตุฆาตกรรมแฟนสาววัย 16 ปีอย่างโหดเหี้ยมเมื่อปี 2022 ด้วยการใช้มีดพับแทงคอจนหลอดเลือดแดง, หลอดลม และหลอดอาหารขาด ทำให้เหยื่อเสียชีวิตในทันทีด้วยภาวะเสียเลือดและขาดอากาศหายใจจางอี้หยางเริ่มคบหากับหญิงสาวผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันในปี 2021 ขณะเธอมีอายุเพียง 16 ปี โดยมีรายงานว่าเขาใช้วิธีควบคุมทางอารมณ์ (emotional manipulation/PUA) และข่มขู่จะฆ่าตัวตายเพื่อบงการฝ่ายหญิงมาตลอด จนเธอมีสภาพจิตใจและร่างกายย่ำแย่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ฝ่ายหญิงตัดสินใจขอเลิก แต่จางกลับไม่ยอมรับความจริง จึงวางแผนชักชวนออกมาฉลองวันเกิดในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ก่อนจะเกิดปากเสียง และลงมือใช้อาวุธแทงคอซ้ำ ๆ จนเสียชีวิตรายงานเผยว่า หลังก่อเหตุ จางอี้หยางยังมีสติครบถ้วนและเยือกเย็น เขาขโมยโทรศัพท์ของผู้ตาย กลับบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้า ล้างคราบเลือด และทิ้งหลักฐาน จากนั้นเดินทางไปโรงแรมเพื่อพยายามฆ่าตัวตาย แต่ถูกพนักงานพบเห็นและแจ้งตำรวจทันที ก่อนถูกจับกุมตัวในที่สุดว่ากันว่าเขายังเป็นดาราคนแรกของจีนที่ถูกประหารตามกฎหมายด้วยจากการสืบสวนของตำรวจ ระบุว่าจางมีบุคลิกหมกมุ่น ต้องการควบคุม และไม่อาจยอมรับการถูกทิ้งได้ ศาลจึงตัดสินว่าการกระทำของเขาโหดเหี้ยมและไร้ความสำนึกสมควรถูกลงโทษสถานหนัก แม้เขาจะยื่นอุทธรณ์ แต่สุดท้ายคำตัดสินเดิมก็เป็นที่สุด และดำเนินการยิงเป้าในวันตัดสิน กลายเป็นดาราคนแรกของจีนที่ถูกประหารชีวิตตามกฎหมายหลังข่าวการตายของจางอี้หยางแพร่ออกไป มีชาวเน็ตพบว่าในวันก่อเหตุ เขาเคยโพสต์ข้อความในเวยป๋อว่า“ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ฉันจะรักเขาโดยไม่ลังเล”อีกทั้งยังมีเสียงวิจารณ์จำนวนมากว่าทำไมทางการจีนยังไม่ประกาศขึ้นบัญชีเขาเป็น “ศิลปินเสื่อมเสีย” และยังไม่มีการลบผลงานของเขาออกจากแพลตฟอร์ม สะท้อนความ “สองมาตรฐาน” ในการบังคับใช้กฎหมายจางอี้หยางเคยมีผลงานภาพยนตร์และซีรีส์หลายเรื่อง อาทิ Master of Music Therapy, Soul of the Dragon และ The Bandit Fighter รวมถึงมีอัลบั้มเพลงในชื่อ Buried Alive, Tears Shed for Love และ Incomplete เคยได้รับแต่งตั้งเป็น “ทูตดนตรีน้ำใจจีน” ประจำปี 2019