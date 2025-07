“ดร.แนท Milk Plus & More” เจ้าของตำแหน่ง Mrs. International คนแรกของประเทศไทย พาน้ำหัวปลีไทยฟาดไปอีก 3 รางวัลใหญ่ระดับอินเตอร์

ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์เตรียมตั้งครรภ์และบำรุงน้ำนมอันดับ1 ที่ดีที่สุดยืนยันแล้วทั้งในระดับประเทศและระดับอินเตอร์ หลังจากไปฟาดความนิยมมาเพิ่มอีกแล้ว 3 รางวัลใหญ่ทั้งในบ้านเราและต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับของมหาชนเรียบร้อย โดยล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัลไกลถึงประเทศมาเลเซียเลยทีเดียว สำหรับเครื่องดื่มบำรุงน้ำนมน้ำหัวปลี และน้ำมะกรูดเตรียมตั้งครรภ์ที่โด่งดังในหมู่คุณแม่ทั้งหลาย ไอเทมยอดนิยมติดอันดับหนึ่งในแวดวงแม่และลูกของบ้านเรา การันตีด้วยงานวิจัยรับรองจากมหาลัยชั้นนำของไทย และงานนี้การันตีได้แล้วว่าดังจริงถึงระดับอินเตอร์ เพราะล่าสุดได้เป็น 1 ใน 11 Finalist รางวัล Sial Innovation Award Malaysia 2025 สินค้าจากทั่วโลก ตอกย้ำคำว่าที่สุดในระดับอินเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้ยังครองใจแม่ในประเทศที่การันตีเพิ่มเติมด้วยรางวัล INNOVATION AWARD WINNER For The Nutrition Category ในเวที Kind + Jugend ASEAN 2025 และ รางวัล Women of the year 2025 สาขา THE SOCIAL ENTERPRISE AWARD ที่เป็นรางวัลสำหรับผู้หญิงที่ช่วยเหลือสังคมและเชิดชูความสำเร็จ สามารถสร้างแรงบันดาลใจไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ งานนี้ยังพร้อมเปิดตัวสินค้าไลน์ใหม่วิตามินเจลลี่สำหรับเด็กเซอร์ไพรส์บรรดาวงการแม่ลูกอ่อนออกมาอีกเรื่อยๆ เรียกได้ว่าไม่หยุดทั้งการพัฒนาและไม่หยุดที่จะเป็นที่หนึ่งของทุกสถาบันทั่วโลกไปแล้วผู้บริหารอย่างเผยว่า “สำหรับเครื่องดื่ม “Milk Plus & More” น้ำหัวปลีและน้ำมะกรูดของเราที่โด่งดังในหมู่คุณแม่ทั้งหลายจนเป็นสินค้าอันดับหนึ่งที่ครองใจแม่ๆ ทั่วประเทศ ล่าสุดก็ไปคว้ารางวัลในระดับโลกมา ถือเป็นอีกขั้นของเรา ภูมิใจ ดีใจและปลาบปลื้มที่สุด และเรายังขอคงคุณภาพรวมถึงทำวิจัยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเป็นเครื่องดื่มที่ปลอดภัยและได้รับมาตรฐานอีกด้วย มีทุกสูตรที่ตอบโจทย์แม่ๆ ในทุกปัญหา และทุกรสชาติที่เพิ่มเติมมาอย่างหลากหลาย อร่อย ทานง่าย เรียกได้ว่าสามารถบำรุงครบจบตั้งแต่เตรียมตัวตั้งครรภ์จนเลิกให้นมเลยค่ะ”ถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกับแม่ลูกอ่อนเป็นอย่างดีทั้ง Milk Plus & More ที่การันตีกันแบบชัดๆ ด้วย 3 รางวัลยักษ์แห่งปีทั้งไทยและระดับอินเตอร์เลยทีเดียว อยากเตรียมตั้งครรภ์หรือ บำรุงน้ำนมดีๆ ให้ลูกต้องเริ่มตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์ ด้วยเครื่องดื่มตระกูล มิลค์แอนด์มอร์#milkplusandmore #น้ำหัวปลี #เพิ่มน้ำนม