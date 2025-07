โมเมนต์ซึ้ง “เนเน่” ปล่อยโฮในอ้อมกอด “ไบร์ท” ประกาศกลางคอนเสิร์ต “รักมากๆ เลยนะ” (คลิป)

ในคอนเสิร์ต The Final Light: A Healing Ceremony เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่โรงละครอักษรา นักร้องสาวสร้างโมเมนต์สุดประทับใจ ในช่วงร้องเพลง All to myself เจ้าตัวได้เดินลงไปที่ฝูงชน ก่อนมาหยุดที่แฟนหนุ่มแล้วยื่นมือจับ ก่อนถูกไบร์ทดึงเข้ามากอดอย่างอบอุ่นจังหวะนี้สามารถสัมผัสได้ถึงสายใยความรักและการสนับสนุนระหว่างทั้งคู่ โดย “เนเน่” ถึงกับร้องไห้ด้วยความซาบซึ้ง ก่อนเดินขึ้นเวทีและพูดทั้งน้ำตาผ่านไมค์ว่าซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งคู่แชร์โมเมนต์หวานๆ ในที่สาธารณะ