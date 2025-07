ปิดบ้านแฟนคลับ “ไมกี้” หลังยุติสัญญากับผู้จัดการ เอฟซีโวยลั่น! “ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ?”

หลังจากที่ออกมาประกาศผ่าน ig ส่วนตัว ได้สิ้นสุดสัญญากับผู้จัดการโดยเนื้อหาได้อธิบายว่า“สวัสดีครับ ผมไมกี้ ปณิธาน บุตรแก้ว ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ผมได้สิ้นสุดสัญญาการเป็นศิลปินกับทางบริษัท ฌาน ครีเอชั่นส์ และคุณปิ๊ก ฌาณฉลาด ทวีทรัพย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณพี่ปิ๊ก และทีมงานทุกคนที่ดูแลและให้โอกาสผมเข้ามาในวงการบันเทิงในส่วนของการรับงานทุกประเภทถัดจากนี้ สามารถติดต่อได้โดยตรงผ่านช่องทางอีเมลmprimeofficial24@gmail.com และติดตามการอัปเดตผลงานและตารางงานต่าง ๆ ผ่านช่องทางอินสตาแกรม mprimeofficial ครับ”ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่ในระดับนึง ซึ่งสาเหตุการออกมาประกาศสิ้นสุดสัญญานั้น อีกฝ่ายก็ยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลอะไร แต่สิ่งที่ทำให้แฟนคลับที่ติดตามไมกี้ เกิดความสงสัยว่า แม้จะสิ้นสุดสัญญากับ(อดีต)ผู้จัดการ แต่ทำไมแฟนคลับต้องประกาศ “ปิดบ้าน” อย่างเป็นทางการด้วย“ประกาศปิดบ้านแฟนคลับ MikePanitan Official Fanbase ทุกช่องทาง อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2022 บ้านหลังนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความรักและศรัทธาที่มีต่อไมกี้ ปณิธาน ศิลปินที่เราเฝ้าติดตามสนับสนุน และรักด้วยหัวใจ ตลอด 3 ปีกว่าที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมเดินทางไปด้วยกัน ผ่านรอยยิ้ม ความสุข และความทรงจำอันมีค่าในวันนี้ ไมกี้ได้เริ่มต้นเส้นทางใหม่ของตัวเอง ภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ว่า @mprimeofficial โดยจะใช้ช่องทางของ mprimeofficial เป็นแหล่งข้อมูลหลักและช่องทางเดียวในการอัปเดตตารางงาน ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไมกี้ในอนาคต เพื่อให้ทุกการติดตามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานของศิลปินเป็นไปในทิศทางเดียวกันทีมแอดมินขอประกาศปิดบ้านแฟนคลับ MikePanitan Official Fanbase ทุกช่องทางอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อจากนี้ สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับไมกี้ ปณิธาน ได้ที่เพจทางการ @mprimeofficial เป็นหลักขอขอบคุณ ไมกี้ ที่คอยมอบรอยยิ้ม พลังบวก และแรงบันดาลใจให้พวกเราเสมอรวมถึงขอบคุณแฟนคลับทุกท่าน ที่เคยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน MikePanitan Official หลังนี้ทางบ้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนคลับทุกท่านจะให้การสนับสนุนไมกี้ ในทุกๆ ผลงานเสมอและตลอดไปเช่นเดียวกับพวกเราด้วยรักและเคารพจากใจพวกเราทุกคนทีมแอดมิน MikePanitan Official Fanbase”จนมีแฟนคลับบางคนถึงกับออกปากว่า “ต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอคะ ต้องปิดบ้าน !!!!!! ทำไมอ่าาาา ตามกันเองตามมีตามเกิดยังงี้เหรอ คืออะไรอ่าาา แค่เพราะน้องเปิดบริษัทเอง ทำไมอ่าาาาาาาา คือไม่เข้าใจอ่าาาา”ด้านไมกี้ยอมรับว่าใจหาย กับการปิดบ้านแฟนคลับในครั้งนี้ แต่ก็เข้าใจ และยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น“ผมขอขอบคุณสำหรับความรัก ความทุ่มเท และการสนับสนุนที่ทุกคนมอบให้ผมเสมอมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บ้าน @MikePanitanFC @TrendForMikey รวมถึงแฟนคลับทุกๆ คนเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่มีค่ามากๆ สำหรับผมครับแม้จะรู้สึกใจหายกับการปิดบ้านอย่างเป็นทางการ แต่ผมก็เข้าใจและเคารพในการตัดสินใจของทุกคนนะครับผมขอบคุณจากใจอีกครั้งที่ทุกคนคอยอยู่เคียงข้างกันและสนับสนุนผมมาตลอดสำหรับช่องทาง IG: @ mprimeofficial ผมตั้งใจให้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการอัปเดตผลงานและตารางงานของผมเท่านั้นครับกำลังใจจากทุกคน ผมยังคงรับรู้และรู้สึกถึงมันอยู่เสมอนะครับ🙏🏻🧡ด้วยรักและขอบคุณจากใจครับไมกี้ ปณิธาน”