Element72 ชวนสัมผัส “ENT.” คอนเซ็ปต์สโตร์มัลติแบรนด์แห่งใหม่ เสิร์ฟไอเทมลิมิเต็ดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่แรก ที่เดียว กับ Always First Launch ช้อปก่อนใครได้แล้ววันนี้!

โลกของแฟชั่น และไลฟ์สไตล์กำลังก้าวไปอีกขั้นอย่างน่าสนใจ เมื่อ Element72 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Urban Lifestyle, Outdoor Lifestyle และ Street Fashion ระดับพรีเมียมของประเทศไทย ล่าสุด สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการแฟชั่นไทยอีกครั้ง กับการขยายพอร์ตสู่ตลาดสินค้าแฟชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จัดงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองการเริ่มต้นของก้าวสำคัญ ในงาน “THE ENT. ENTRY PARTY” พร้อมเผยโฉม “ENT.” คอนเซ็ปต์สโตร์มัลติแบรนด์แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่คัดสรร และรวบรวมไอเทมชิ้นสำคัญสุดพรีเมียมที่ช่วยยกระดับสไตล์ และส่งเสริมการเป็นตัวเองอีกระดับ พร้อมมอบนิยามใหม่ของประสบการณ์ Always First Launch ที่แรก และที่เดียว ให้ได้เป็นเจ้าของคอลเลคชันสุดพิเศษก่อนใคร ตอบโจทย์ผู้ที่หลงใหลในแฟชั่น ไม่เคยหยุดนิยามตัวเอง และไม่ได้มองหาเฉพาะเสื้อผ้าเท่านั้น แต่ต้องการเรื่องราว และประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด พร้อมเหล่าแฟชั่นไอคอนชื่อดัง นำโดย ‘บู้ ธนันต์’ ‘จี๊ด สมบูรณ์ และอีกมากมาย ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ณ ENT. Store ชั้น 2 โซน Men In Trend ศูนย์การค้าThe Emporiumภายในงาน THE ENT. ENTRY PARTY ครั้งนี้ ENT. ได้เปิดบ้านต้อนรับแขกคนพิเศษในบรรยากาศสุดอบอุ่น และเป็นกันเอง ให้เหล่าแฟชั่นเลิฟเวอร์อินฟลูเอนเซอร์ และเพื่อนของแบรนด์ ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ก่อนใคร กับพื้นที่ที่เปรียบเสมือนจุดนัดพบของแบรนด์แฟชั่นระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Special Collaboration, Limited Edition & Rare Itemที่คัดสรรมาอย่างมีเอกลักษณ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งแรงบันดาลใจ ผู้ร่วมงานได้พูดคุย แชร์มุมมอง และแลกเปลี่ยนสไตล์ในแบบของตัวเองอย่างอิสระ จนทำให้ ENT. กลายเป็นคอมมูนิตี้แฟชั่นแห่งใหม่ที่ไม่เพียงแค่รวมไอเทมเด็ดไว้ในที่เดียว แต่ยังสะท้อนจิตวิญญาณของผู้คนที่เชื่อว่าแฟชั่นคือการแสดงออกถึงตัวตน ผ่านสไตล์ ประสบการณ์ และเรื่องราวที่มีความหมายอย่างแท้จริงพื้นที่แห่งตัวตน แรงบันดาลใจ และการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในแบบที่เป็นคุณเบื้องหลังชื่อ ENT. อาจดูเรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยชั้นเชิงทางความคิด เพราะคำว่า “ENT.” ถูกหยิบยกมาจาก 3 ตัวอักษรสุดท้ายของ Element72 แบรนด์แฟชั่นผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ครั้งนี้ ก่อนถูกนำมาตีความใหม่ให้มีความหมายที่เปิดกว้าง น่าค้นหา และเต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งคำว่า ENT. สะท้อนถึง Entity ตัวตนเฉพาะตัวที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์, Entertain พื้นที่ของความสนุก การทดลอง และการค้นพบ, Entree จุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ยังไม่มีใครเคยนิยาม รวมถึง Enthusiastic ความหลงใหลที่ผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งหมดนี้สะท้อนหัวใจของ ENT. ที่ไม่ได้เป็นเพียงมัลติแบรนด์สโตร์ระดับโลก แต่คือพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ที่ให้ผู้มาเยือนได้ออกแบบนิยามของตัวเอง ผ่านประสบการณ์ ไลฟ์สไตล์ และคาแรกเตอร์ของแต่ละแบรนด์ที่ถูกคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันความพิเศษที่หาที่ไหนไม่ได้ กับปรากฏการณ์ใหม่แห่งการช้อปปิ้งที่เหนือระดับENT. ไม่ใช่เพียงมัลติแบรนด์สโตร์ทั่วไป แต่คือพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ผู้รักความเรียบหรู เท่ และกล้าที่จะลุยในแบบ Luxury ที่ไม่จำกัดอยู่ในกรอบเดิม ๆ ที่นี่คือจุดหมายของผู้ที่มองหาสไตล์มากกว่าสินค้า ทุกชิ้นในร้านถูกคัดสรรด้วยวิธีคิดที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งดีไซน์ ฟังก์ชัน และเรื่องราวของแบรนด์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร และสิ่งที่ทำให้ ENT. โดดเด่นเหนือใคร คือ Always First Launch Experience การเปิดตัวไอเทมชิ้นสำคัญสุดพรีเมียมที่ยกระดับสไตล์ และส่งเสริมการเป็นตัวเองอีกระดับที่วางจำหน่ายที่นี่เป็นที่แรก และที่เดียวในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น Special Collaboration ที่หาไม่ได้จากที่อื่น, Limited Edition ที่มีจำนวนจำกัด หรือแม้แต่ Rare Item ที่เหมาะสำหรับนักสะสมตัวจริง ทั้งหมดนี้ถูกรวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ ENT. เป็นมากกว่าสโตร์ แต่คือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ใหม่ที่สามารถเป็นเจ้าของก่อนใครสุดยอดแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่จะมาสร้างสีสันใหม่ในพื้นที่เดียวการเปิดตัว ENT. ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการรวมสินค้าหลากหลาย แต่คือการรังสรรค์ประสบการณ์ที่หลอมรวมระหว่างไลฟ์สไตล์ การใช้งาน และตัวตนของแบรนด์เข้าไว้ด้วยกันอย่างพิถีพิถันและไร้รอยต่อ ENT. จึงเป็นพื้นที่แห่งความสมบูรณ์แบบที่ผสาน Urban Lifestyle, Outdoor Lifestyle และ Street Fashion เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว นำเสนอเสน่ห์ของแต่ละแบรนด์ผ่านเลนส์ใหม่กับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำระดับโลกที่จะมาเติมเต็มสีสันอย่างครบครัน อาทิGramicci แบรนด์เอาต์ดอร์จากอเมริกา สไตล์แอคทีฟที่พร้อมลุยในทุกจังหวะชีวิต, Nanga เจ้าของตำนานเสื้อดาวน์คุณภาพสูงที่โดดเด่นทั้งดีไซน์และฟังก์ชัน, Snow Peak แบรนด์มินิมอลสายพรีเมียมจากญี่ปุ่น ที่ตีความเอาต์ดอร์ให้เรียบหรูเหนือระดับ, Houdini แบรนด์จากสวีเดน ที่เน้นนวัตกรรมวัสดุรักษ์โลกและดีไซน์ที่รองรับการเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติ เสริมด้วยแบรนด์แอคเซสเซอรีที่เข้ามาเติมเต็มความพิเศษ อาทิ Keen รองเท้าเอาต์ดอร์ดีไซน์ร่วมสมัยที่ผสานความทนทานเข้ากับสไตล์ได้อย่างลงตัว, YETI ไอเทมสุดฮอตแห่งยุค ทั้งแก้วน้ำและคูลเลอร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความคูลและความแกร่ง, Topo Designsกระเป๋าและเสื้อผ้าสายแอดเวนเจอร์ที่โดดเด่นด้วยสีสันจัดจ้านและดีไซน์ที่แตกต่าง, ‘47 หมวกและแอคเซสเซอรีสตรีทแวร์ที่มีเอกลักษณ์ พร้อมเสริมลุคแฟชั่นให้ดู effortless นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ระดับโลกอีกมากมายที่จะมารวมตัวกันในพื้นที่เดียวชาร์ลส์ ปิณฑานนท์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท อิลีเม้นท์ 72 จำกัด กล่าวถึงการเปิดตัวครั้งนี้ว่า “การเปิดตัว ENT. ในวันนี้ถือเป็นก้าวแรกของเราในการรุกเข้าสู่ตลาดแฟชั่นไอเทมระดับเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านการจัดงานแบบ Soft Opening เพื่อแนะนำมัลติแบรนด์สโตร์แห่งใหม่ที่คัดสรรเฉพาะสินค้าที่พิเศษที่สุด มารวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน จุดยืนของเราคือการสร้างประสบการณ์ที่ เหนือความคาดหมาย ไม่ใช่แค่การเลือกซื้อสินค้า แต่คือการค้นพบตัวตนผ่านสไตล์ที่สะท้อนชีวิตจริงของแต่ละคน และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะในช่วงปลายปีนี้ เราตั้งใจที่จะเปิดแฟลกชิปสโตร์ของ ENT. อย่างเต็มรูปแบบเพื่อมอบอีกระดับของประสบการณ์แฟชั่นที่ไม่เหมือนใคร และหาที่ไหนไม่ได้โปรดรอติดตาม”สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการสัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่พิเศษกว่า เหนือกว่า และเป็นเจ้าของไอเทมเด็ดได้ก่อนใคร สามารถ เยี่ยมชมได้แล้ววันนี้ที่ ENT. ชั้น 2 โซน Men In Trend ศูนย์การค้า The Emporium พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับลูกค้า M Card ยกระดับทุกมิติของแฟชั่นให้เหนือความคาดหมาย ติดตามทุกการอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่Instagram: @ent.bkk และ @element72_thailandรูปภาพภายในงานอีเวนต์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้ : Click Here#ENTBKK #Element72