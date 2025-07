อภินิหาร “หลิง-ออม” ซีรีส์ เพียงเธอฯ อีพีแรก ฟาดโฆษณา 85 ตัว รวมกว่า 140 ล้าน!

สมการรอคอย ที่มาพร้อมกับคำว่า “ปรากฎการณ์” สำหรับซีรีส์ลำดับที่ 2 ของคู่แซฟฟิก อย่างและที่ได้ฤกษ์ออนแอร์ตอนแรกไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากับพร้อมกับจัดกิจกรรมเสิร์ฟความฟินในงานแฟนมีตเมื่อวันเสาร์ (19 กค.) เรียกได้ว่างานนี้เสิร์ฟโมเมนต์จัดเต็มสมการรอคอยอย่างที่บอกว่านี่คืออภินิหาร “หลิง-ออม” เพราะย้ายเวลามาออนในช่วงไพร์มไทม์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3HD ซึ่งปกติช่วงเวลามักจะเป็นช่วงออนแอร์ของ “ละคร” แต่คราวนี้ช่อง 3 รุกเกมหนัก เปิดโปรแกรมด้วยซีรีส์ อย่าง “เพียงเธอ Only You The Series” เริ่มออนแอร์ เวลา 20.35 น. จบในเวลา 21.40 น. มีด้วยกันทั้งหมด 4 เบรก และเบรกสุดท้ายคือเบื้องหลัง ซีรีส์จบลงในเวลาใกล้ๆ 22.00 น.แต่ที่สร้างความฮือฮา จนกลายเป็นปรากฎการณ์ เพราะเพียงแค่อีพีแรก กับโฆษณาที่ออนแอร์รวมทั้งหมด 4 เบรก (ทั้งสปอตโฆษณาก่อนเข้าซีรีส์ และออกในแต่ละตอน รวมไปถึงโฆษณาในแต่ละเบรก) และรวมเบรกสุดท้าย (เบื้องหลัง) ท้้งหมด 85 ตัวซึ่งในแต่ละเบรก สินค้ายี่ห้อเดิม ก็ยังซื้อซ้ำในหลายๆ เบรกอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากเข้าซีรีส์เวลา 20:37 น. (เบรกแรก) มี 19 ตัว จากนั้นเวลา 21:04 น. (เบรกสอง) มี 21 ตัว ต่อด้วยเวลา 21:19 น. (เบรกสาม) มี 22 ตัว และในส่วนเบรกที่สี่ เวลา 21:33 น. มี 21 ตัว ส่วนเบรกสุดท้าย (เบื้องหลัง) เวลา 21:47 น. มี 2 ตัว เฉลี่ยแล้วโฆษณาแต่ละตัวออนแอร์ 15 วินาที ต่อโฆษณา 1 ผลิตภัณฑ์ และถ้าคำนวณแบบคร่าวๆ นาทีละ 500,000 บาท รวมเวลาโฆษณา 20 นาทีใน 1 อีพี รายได้จากค่าโฆษณาประมาณ 10 ล้านบาท และมีทั้งหมด 14 อีพี คำนวนคร่าวๆ 140 ล้านบาท (ประเมินคร่าวๆ อาจจะสูงกว่านี้ เพราะเป็นช่วงไพร์มไทม์)และในครึ่งปีหลัง “ช่อง 3” ประกาศเปิดเกมรุกหนัก “ปักหมุด” เป็นผู้นำคอนเทนต์ “แซฟฟิก” ด้วยการส่งกีฬาสี Girls Cup ที่รวมนักแสดงหญิงภายใต้แบรนด์วิกพระรามสี่ ลงสนามแข่งขันกันในวันที่ 30 ส.ค.นี้ พร้อมคู่ GL อีก 2 คู่ที่จ่อคิวออนแอร์ ไม่ว่าจะเป็น “ลีน่า ลลินา - หมิว ณัชชา” ในเรื่อง “รักสุดท้าย My Safe Zone The Series” แฮชแทค #ลีน่าหมิว รวมไปถึงคู่ล่าสุด “ญดา นริลญา” ประกบคู่กับ “แทน ดวงแก้ว” ในเรื่อง “Play Park The Series” พร้อมแฮชแท็ก #แทนญะ