“พีธ พีระ” แท็กทีมเพื่อนศิลปินกว่า 30 ชีวิต เนรมิตบทเพลงแห่งความคิดถึงในเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อน ใน ‘Hall of Friends Concert’ 26 ก.ค. นี้!

ดีที่สุดแล้ว, ใจให้ไป, จากนี้ไปจนนิรันดร์, ตัวจริงของเธอ, เรื่องที่ขอ, นับหนึ่ง, คืนใจ, เหตุเกิดจากความเหงา, น้ำซึมบ่อทราย, ดาวกระดาษ, เจ็บไปรักไป, ฉันอยู่ตรงนี้ ฯลฯ ถ้าหัวใจคุณเคยเต้นตามเพลงเหล่านี้...อย่าปล่อยให้คอนเสิร์ตนี้ผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้น คุณพร้อมแล้วหรือยัง? กับคอนเสิร์ตครั้งสำคัญ กับปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของการรวมตัวของศิลปินที่คุณรักมากกว่า 30 ชีวิตมาไว้ในคอนเสิร์ตเดียว!ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป ร่วมกับและขอชวนทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับ ‘Hall of Friends Concert’ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2568 ที่ One Bangkok Forum คอนเสิร์ตเดียวที่จะรวบรวมทุกศิลปินที่อยู่ในความทรงจำ บทเพลงที่คิดถึง แล้วเราจะเข้าใจว่า “บางเพลงไม่ได้หายไปไหน แต่อยู่ในใจตลอดมา”“ผมอยากทำในสิ่งที่รักและถนัด ชวนศิลปิน เพื่อนพี่น้องที่สนิท และมีผลงานเป็น Masterpeet ในแบบของคนๆ นั้นมาร้องเพลงในเวอร์ชันใหม่ ในแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน” ความในใจของผู้เริ่มต้นจุดประกายให้เกิดคอนเสิร์ตนี้ที่ พร้อมเซอร์ไพรส์จัดเต็มแบบไม่กั๊ก ในแบบที่ทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาด! จากจุดเริ่มต้นของรายการ MasterPeet สู่การเชิญชวนเพื่อน พี่ น้อง ศิลปินผู้เปี่ยมไปด้วยคุณภาพของวงการ มาร่วมรังสรรค์บทเพลงมาสเตอร์พีชในเวอร์ชั่นสุดพิเศษ การนำดนตรี Re-arrange ใหม่ในแบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน ซึ่งได้ “จั๊ก ชวิน” รับหน้าที่เป็น Music Director ในคอนเสิร์ตครั้งพิเศษนี้พบกับ เพื่อนศิลปิน บอย Peacemaker, โป่ง หิน เหล็ก ไฟ, คิว Flure, ปู Blackhead, หนึ่ง ETC., ซิน Singular, จั๊ก ชวิน, ที Jetset’er, Season Five, เอ๊ะ จิรากร, กบ ทรงสิทธิ์, ติ๊ก Playground, โทนี่ ผี, โอ้ เสกสรรค์, อู๋ ธรรพ์ณธร, ปราโมทย์ วิเลปะนะ, ต้าร์ Mr.Team, เอก สุระเชษฐ์, จั้ม Colorpitch, อัทธ์ Yes’sir Days, ฟอร์ด สบชัย, แอ๊น Emotion Town, อาท Vacation, ตุ๊ก วิยะดา, อ้วน วารุณี, บีม จารุวรรณ, ปนัดดา เรืองวุฒิ, พั้นช์ วรกาญจน์, โรส ศิรินทิพย์, ลุลา และแขกรับเชิญคนพิเศษ “เจินเจิน บุญสูงเนิน”แฟนๆ ห้ามพลาด! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับค่ำคืนสุดพิเศษใน ‘Hall of Friends Concert’ วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2568นี้ ณ One Bangkok Forum ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ทาง Thaiticketmajor บัตรราคา 5,500 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 2,500 บาท