“หลิง – ออม” นำทีมบวงสรวงซีรีส์ “เพียงเธอ Only You The Series” แรงติดเทรนด์ X อันดับ 1 ปลื้มแฟนคลับส่งฟู้ดทรัคกว่า 20 ให้กำลังใจ!

สร้างความฮือฮาตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนแอร์ สำหรับซีรีส์ “เพียงเธอ Only You The Series” เป็น Original Series จากทาง BEC World Original Series ที่ไม่ว่าจะปล่อยอะไรออกมาก็ติดเทรนด์ X อยู่ตลอดล่าสุดถือฤกษ์ดีบวงสรวงไปเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ช่อง 3 หนองแขม โดยมีผู้บริหาร “คุณดิว-ปิ่นกมล มาลีนนท์” นำทีม “หลิงหลิง คอง” และ “ออม กรณ์นภัส” พร้อมด้วย เชอรี่ เข็มอัปสร, เคท มาริลิน, เม นิศาชล, สมิธ ภาสวิชญ์, เฟรนด์ พีระกฤตย์, เนเน่ ธันย์ชนก, ลิฟท์ สุพจน์, เอ็ม อภินันท์, กิ๊ก มยุริญ และผู้กำกับมือรางวัล “นาย-สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร” ที่ขอเพิ่มความเป็นสิริมงคลรำถวายบวงสรวงพา #บวงสรวงซีรีส์เพียงเธอ พุ่งติด เทรนด์ X อันดับ 1 ประเทศไทย มาคู่กับคีย์เวิร์ด LINGORM ONLY U WORSHIP อันดับ 2บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความคึกคักของแฟนคลับร่วม 1,000 คน ที่รอมากันตั้งแต่เช้า พร้อมขนขบวนรถฟู้ดทรัค กว่า 20 คัน มาแสดงความยินดีและซัพพอร์ตนักแสดง ทีมงาน และสื่อมวลชนให้ได้อิ่มท้องกันถ้วนหน้าทั้งคาวหวานจัดให้เต็มคาราเบลกันเลยทีเดียว และแน่นอนว่าเมื่อแฟนคลับส่งกำลังใจมาหนาแน่นขนาดนี้ หลิง-ออม ก็ไม่พลาดจุดประทัดถวายองค์พ่อปู่พระพิฆเนศเปิดเลขเด็ดให้แฟนคลับรับโชคกันถ้วนหน้า นับเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจกันทุกคนแฟน ๆ ห้ามพลาด! เพราะนี่จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทั้งนักแสดงและทีมงานตั้งใจสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ อีกไม่นานเกินรอได้ชมกันอย่างแน่นอนกับ “เพียงเธอ Only You The Series” ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus