“กานต์” นอนตัก “เสก” ด้วยความคิดถึง โต้ผัวสดใสขึ้น ยังป่วยซึมเศร้าหนัก ฉะคนเยี่ยมแค่หาแสง คืนเงินมัดจำไปแล้วกว่า 20 ล้าน

จากกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษหรือจำคุก 2 ปี 12 เดือน 20 วัน และถูกนำตัวไปที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี จากความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่, เสพยาเสพติด และมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ. 2490ล่าสุดออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรก ในงานพิธีเปิดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 54 NEW POWER NEW LIFE “พลังแห่งโอกาส…ศักยภาพที่(ไม่)ถูกขัง) ณ Impact Exhibiton Hall 9-10 เผย เสก โลโซ ในเรือนจำไม่ได้สดใสอย่างที่ใครคิด“มาให้กำลังใจพี่เสก ทุกอย่างราบรื่น ก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบมั่วๆ กันอยู่ แต่ตอนนี้โอเคเป็นไปทางที่ดีแล้วค่ะแนวโน้มดีขึ้นบ้างไหม เราว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะรู้ เราจะรู้ภายในซึ่งกันและกันไม่เกินสิ้นเดือนนี้ห่วงพี่เสกมากคือความเครียด เขาเครียด เราโทร.ปรึกษาแพทย์ เป็นไบโพลาร์และซึมเศร้าในขั้นรุนแรงแล้วซึ่งอันตรายเขาให้เยี่ยมอาทิตย์ละ 3 วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมง แต่ถ้าชั่วโมงหนึ่งอาจจะมีทนายเข้าในด้านคดี”ปัด “เสก โลโซ” ดูหน้าตาสดใสขึ้น ลั่นคนอื่นที่ไปเยี่ยมหาแสง...เรายังไม่เคยโพสต์ว่าดีใจพี่เสกแข็งแรงดี มีกำลังใจดีที่เขาต้องรอคอยจันทร์ พุธ ศุกร์ เพราะเราจะต้องมีข่าวมารายงานเขาทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขา สิ่งที่พี่เสกฝากฝังให้เราทำ เราขอไม่บอกเพราะพูดไม่ได้”เผยป่วยเป็นซึมเศร้าขั้นรุนแรง หมอหวั่นกลัวทำร้ายร่างกายจนสั่งแอดมิต“2 อาทิตย์ก่อนหน้านี้เราจิตเวชหนักมากเศร้าแรงมากจนเราต้องพิมพ์ไปหาคุณหมอดีกว่า คุณหมอบอกว่าให้เข้าแอดมิตด่วนเพราะว่ากลัวทำร้ายตัวเอง เราก็เงียบไปแล้วก็นอนหลับ ตื่นมาประมาณ 9 โมง 10 โมง ก็เลยไลน์ไปหาหมอ ก็บอกว่าเมื่อคืนเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะว่าเราลองอดทนดู ก็เลยอดทนได้ 1 วัน ซึ่งเราไปบอกพี่เสกด้วยว่าเป็นแบบนี้แต่เราเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ เพราะว่าไม่งั้นเธอจะทำยังไง ฉะนั้นเราก็จะป่วยไม่ได้”รับไม่อยากให้ลูกเห็นพ่อในสภาพนี้ ฝากเอฟซีดูแลลูกชายด้วย“น้องเสือ (เสฏกานต์ ศุขพิมาย) ไปอาทิตย์ละวันเพราะเขามีงานตลอด แล้วอีกอย่างเราไม่อยากให้ลูกเห็นพ่อในนั้นหรอกเขาบอกพ่อก็ดีใจ แปลว่าเขามีความสุขตอนเห็นเสือใช่ไหม เขาก็บอกใช่แสดงว่าเป็นผลดีสิ เสือบอกเสือจะไปเยี่ยมเขาบ่อยๆ เป็นกำลังใจให้เขา เขาพูดคำนี้เลยให้กำลังใจน้องเสือ ตอนก่อนเข้าเขาบอกว่าถ้าพ่อติดเสือคงไม่มีกะจิตกะใจทำงานบันเทิงอีกแล้ว แต่ว่าพ่อเขาบอกลูกว่า The Show Must Go On ลูกต้องทำต่อไปนะ ก็เลยฝากพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ เอฟซีเสก โลโซ ดูแลไทเกอร์หน่อย”เผยเคลียเงินมัดจำค่าคอนเสิร์ตคืนแล้วกว่า 20 ล้านบาท หลังสามีเข้าเรือนจำ“ตอนนี้มีการคืนเงินเจ้าภาพตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ เราคืนที่มัดจำไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก่อน ทีละล็อตถ้า festival ก็ 550,000 บาท แล้วเรารับมัดจำมาตั้งแต่เข้าไป เราขอเขาว่าเราขอเคลียร์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก่อน ก็เกือบ 20 ล้านแล้ว ถ้าคืนหมดน่าจะถึง 50 ล้านเลยไหมหรอ คือถ้าคืนหมดเกินอยู่แล้วเพราะพี่เสกเขาคิวทอง”ห่วงสมาชิกวงรายได้หดหลังไม่มีงานคอนเสิร์ต“สมาชิกโลโซอันนี้ที่เราเป็นห่วงตรงนี้มากกว่า แต่เราก็พยายามให้เขาทำโน่นทำนี่แล้วเราก็จ่ายค่าจ้างให้เขา เช่น ไทเกอร์มีงานคอนเสิร์ตอยู่ชุดใหม่เสก โลโซ never give up อย่ายอมแพ้ เพลงแรก กูรักมึง ปล่อยไปแล้ว เพลงที่ 2 ก็เสร็จแล้วคือ เพลง เธอจะจำฉันได้ไหม แต่ยังไม่ได้ถ่าย MV ซึ่งก็ยังมีเพลงที่ 3 4 5 ตอนนี้เราก็ให้ backup ทั้งหมด อัดเสียงที่ห้องอัดเฉพาะเสียงพวกนี้เลย ส่วนเสียงร้องพี่เสกอิสระค่อยว่ากันแล้วก็เอามามิกซ์เรียบร้อยก็สามารถปล่อยเป็นชุดเลย พี่เสกเราไม่ให้ปล่อยเป็นซิงเกิลกำลังหารายได้ให้วงเพราะเวลาเขาไปอัดให้เรา เพราะเวลาเขาไปอัดกีต้าร์อัดกลองเราก็ต้องให้ค่าแรงเดี๋ยวพอช่วงพี่เสกออกมา ก็มีงานตลอดไม่มีเวลาอัดอีก ซึ่งตอนนี้จริงๆ แล้วเป็นฤดูกาลของศิลปินหยุดพักการเล่นคอนเสิร์ต เป็นช่วงทำอัลบั้มใหม่”เผยมีลูกค้าไม่รับเงินคืนแต่ขอแลกด้วยการให้เสก โลโซ มาจัดคอนเสิร์ตที่แรกหลังออกจากเรือนจำ“มีเยอะด้วยขอเป็นคอนเสิร์ตแรก แย่งกันขอเป็นคนแรกก็ตั้งไว้ที่ล้านหนึ่ง เราก็ต้องดูพี่เสกก่อนไง แต่ก็มีหลายร้านอยู่ที่เป็นร้านประจำ”ขอความเมตตาให้ เสก โลโซ ออกมารักษาตัว ด้วยการใส่กำไล EM“ความหวังอันนี้เราก็ขอความเมตตากับทางด้านอธิบดีราชทัณฑ์ หรือทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ทางด้านเรือนจำพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็เห็นอยู่แล้วว่าพี่เสกเขาเป็นยังไง ข้างในสนใจไม่สนใจยังไงไม่รู้แต่ตัวเรารู้ เราไปเยี่ยมตลอดไม่เคยที่ไม่ไป ถ้าไม่ไปเมื่อไหร่เครียดหนักคุณรับผิดชอบไหวไหมทำไมคุณไม่ให้เขาออกมารักษาใส่กำไล EMป่วยกายไม่ได้ทรมานแค่ไปนอนโรงพยาบาล แต่ในข้างในไม่มีใครเอาออกกันได้ง่ายๆ ถ้าวันไหนที่เราดิ่งเราก็จะจมไม่รู้จะทำยังไง ซึ่งมันก็จะจมอยู่แบบนั้น ติ๊กต๊อกไลฟ์ก็เพราะว่าอยู่คนเดียว ต้องไลฟ์แล้วไม่งั้นมันไม่ออก ซึ่งพอไลฟ์ไปร้องไห้ไปพอเริ่มดีขึ้นปิดไลฟ์ก็หายได้นิดหน่อย คนก็เข้ามาให้กำลังใจแต่เรามองไม่หรอกเพราะเรามองไม่ทัน แต่ว่าก็รู้ว่าเขาให้กำลังใจก็ขอบพระคุณมากนะคะ”ตัดสินโทษเสกติดคุก 2 ปี 12 เดือน 20 วัน เยอะไปก็คือว่าคนของคำพิพากษามันเป็นสาธารณะอยู่แล้ว 2 ปี 12 เดือน 20 วัน ซึ่งในคดีนี้ ทางเสก โลโซ ทำความดีสารพัด ไบโพลาร์เป็นหนัก ครอบครัวแตกแยกสารพัดทุกอย่าง แต่ 3 ปี 20 วันมันเยอะไปไหมทรมานนานด้วยนะกว่ามันจะออกเพราะฉะนั้นเสกอยู่ในนั้นใครจะมาบอกแฮปปี้มีความสุขสดใส พวกนี้เราด่าไปให้หมดเลยคิดได้ยังไง ก็ลองไปอยู่กันเองบ้าง แล้วคนที่ไม่อยากเห็นที่สุดก็คือลูกทั้งสาม แต่เสือต้องเข้มแข็งต้องไปเพราะว่า ถึงจะสะเทือนใจแต่พ่อดีใจใช่ไหม ใช่ งั้นแปลว่าเสือก็โอเคใช่ไหม ใช่ เสือก็ต้องให้กำลังใจเขาเสื่อต้องไปเยี่ยมบ่อยๆ เขาพูดแบบนี้ เราก็ยังบอกเสกเลยว่าเสือน่าเอ็นดู”ดีใจเห็นเสกเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีอีกครั้ง ลั่นหากทำ 3 สิ่งนี้สำเร็จจะหยุดการเล่นโซเชียลทันที“ถามว่าตื่นเต้นไหมดูโชว์เมื่อกี้เราก็เลยเดินไปแต่เสกเดินมารับเอง คนคุมคนหนึ่งกับพี่เสกซึ่งเราก็มองไปไกลๆ ว่าใช่หรือเปล่า คือเสกรอตลอดแต่ถ้าการนอนตักก็ไม่หลุดไปจากนี้แล้วเพราะหัวเราอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าเกิดนอนข้างๆ ก็ยังดี แต่ว่าแอบหายไปตื่นมาไม่เจอก็จิตเวชแดxเหมือนเดิมอย่างที่ 3 ก็คือเรื่องไทเกอร์ส่งไทเกอร์ให้ถึงฝั่งฝัน ช่วยพี่เสกออกมาได้ให้เร็วที่สุด แล้วลิขสิทธิ์เพลงเอาคืนมาให้หมด แค่ 3 อันเท่านี้จะไม่เจอเราแล้ว ถามว่าเราจะไปไหน เราก็หายแล้วเพราะเราทำสำเร็จทุกอย่าง เราก็อยู่มารับงานไม่เล่นโซเชียล เล่นแต่ไลน์รับงาน”