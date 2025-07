Together Festival คัมแบ็ก เปิดไลน์อัพดีเจเฟสแรกมีทั้งตัวท็อปตัวจี๊ด เห็นชื่อแล้วอย่างว้าว ไปพามาได้ไง!

ดุเด็ดเผ็ดร้อนทุกปีจริงๆ สำหรับงานเทศกาลดนตรีสายแดนซ์ที่มาพร้อมไลน์อัพเด็ดจนกระแสตอบรับล้นหลามทุกปี และในปี 2025 นี้ยังคงท็อปฟอร์มในฐานะเทศกาลตัวท็อปที่พร้อมเสิร์ฟไลน์อัพดีเจระดับโลก ที่ต้องบอกเลยว่าใครมีบัตรในมือ คุณคือผู้โชคดีสุดๆ อย่างแท้จริง เพราะเปิดมา Phase แรก ก็มีทั้งตำนาน EDM และคลื่นลูกใหม่ตัวจี๊ด จนหลายคนที่เห็นชื่อต้องอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าการกลับมาคราวนี้พร้อมเสิร์ฟ Headliners เด็ดอย่างตัวพ่อของวงการ โปรดิวเซอร์เจ้าของรางวัล GRAMMY และเป็นหนึ่งในศิลปินระดับแถวหน้าของวงการ EDM ที่มีอิทธิพลมากที่สุด เขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากซิงเกิลฮิตที่มียอดขายระดับ Multi-Platinum (มียอดขายเกิน 2 ล้านยูนิต) และตั้งแต่นั้นมาก็มีผลงานโดดเด่นออกมาอย่างต่อเนื่องจนเคยคว้ารางวัล GRAMMY สาขา Best Remixed Recording จากเพลง “Revolver” ของ David Guetta & Madonna และล่าสุดก็ได้โคจรมาพบกับ Martin Garrix, David Guetta และ Amél ในเพลง “Our Time” ด้วย ใครที่รอคอยการปรากฏตัวของเขาในงานครั้งนี้ บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังและอีกหนึ่งตำนานที่มาเยือนงานคราวนี้ การันตีว่าถูกใจทุกคนแน่นอนก็คือดีเจ/โปรดิวเซอร์ ชาวเยอรมัน ที่อยู่ในวงการเพลงมานานกว่า 3 ทศวรรษ ในฐานะเจ้าของเพลงที่ตราตึงผู้คนที่ชื่นชอบในเสียงดนตรีจนมาถึงวันนี้ และเขายังได้รับรางวัล Best Trance DJ Award ในปี 2006 และ The Trance Master Award ในปี 2018 เขายังติด DJ MAG TOP100 อันดับ 1 ในปี 2005-2006 อีกด้วย แถมไม่ว่าจะขึ้นแสดงงานไหน งานนั้นก็ Sold-Out อย่างรวดเร็ว และการมาคราวนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ไปกับ Together Festival 2025มาต่อกันที่ศิลปินที่ถูกขนานนามว่า “Majestic Sound” ดีเจและโปรดิวเซอร์ชื่อดังอีกคนที่มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ อย่างเช่นการผสมงานออร์เคสตราเข้ากับเพลงของเขา จนเราอยากให้ทุกคนมาฟังกันสดๆ สักครั้ง โดยที่ผ่านมา Apashe เคยร่วมงานกับศิลปินระดับท็อปอย่าง Busta Rhymes, Tech N9ne, Sofiane Pamart, Wasiu, Geoffroy และ Alina Pash แถมเคยขึ้นแสดงงานระดับโลก Tomorrowland, Lollapalooza, EDC, Osheaga และ Red Rocks และที่ผ่านมาผลงานเขาก็เคยถูกนำไปใช้ในหนังโฆษณา เกม และซีรีส์ระดับโลก ทั้งจาก Apple, Marvel, Netflix, Fast & Furious, John Wick, HBO, Yves Saint Laurent และอีกมากมาย โดยล่าสุดอัลบั้มชุด “Renaissance” ที่ได้รับเสียงชื่นชมจากทั่วโลกและมีผลงานติดชาร์ต งานนี้ใครอยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับซาวด์ไม่เหมือนใคร มาเจอกับ Apashe ได้ที่ Together Festival 2025 ได้เลยนอกจากดีเจ โปรดิวเซอร์ ที่มาเยือนครั้งแรกแล้ว คราวนี้ Together Festival 2025 ก็พาคู่หูสาย Hardstyle จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่สร้างผลงานไม่หยุดด้วยผลงาน “Invincible”, “The Shutdown” รวมถึงเพลง The Game Changer เพลง Anthem อย่างเป็นทางการของงาน Qlimax ปี 2018 จนกลายเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ของเทศกาลเป็นที่เรียบร้อย ปีนี้พวกเขากลับมาเยือน Together Festival อีกครั้ง พร้อมโชว์ที่จัดหนัก จัดใหญ่ ดุเดือดกว่าปี 2022 แน่นอน เพราะเซ็ตพิเศษ ROBOT RAVOLUTION ที่ทั้งคู่สร้างขึ้นมาเอง พร้อมด้วย 3D Visual คอสตูม และเอฟเฟกต์สุดอลังการเป็นอีกหนึ่ง Talk of the Town ของวงการอิเล็กทรอนิกส์โลก และคราวนี้ชาวไทยจะได้ชมและฟังด้วยตัวเองที่งาน Together Festival 2025ส่วนใครที่อยากเจอกับตัวจี๊ดรุ่นใหม่ไฟแรง บอกเลยว่าห้ามพลาดโดยเป็นดีเจชาวออสเตรเลียเชื้อสายอินโดนิเซีย ผู้มากับเอเนอร์จี้ล้นเหลือ และเทสต์การเลือกบีทที่ติดหู ไม่ว่าจะแนวฮิปฮอป เฮ้าส์ แทร็ป หรือแนว jersey club และ baile funk สไตล์การเล่นของเธอนั้นผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมดนตรี และกลายเป็นจุดเชื่อมต่อความสนุกของคนหลากหลายเชื้อชาติ และนั่นก็ทำให้การไลฟ์ DJ Sets ของเธอมียอดชมออนไลน์มากกว่า 4 ล้านวิว และขนาดเดียวกันก็มียอดชมและแชร์ใน TikTok มากกว่า 25 ล้านครั้ง และปีนี้เธอก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางทั่วโลกเพื่อดนตรีของเธอไปพบกับทุกๆ คนเตรียมพบกับทั้งตำนาน และคลื่นลูกใหม่แห่งวงการ EDM พร้อมโชว์ที่อัดแน่นทั้งเซ็ตลิสต์ขั้นเทพ เอฟเฟกต์สุดตื่นตา และหลากหลายสิ่งที่เกินความคาดหมายทุกสายตา และโสตประสาทในงานในวันที่ 5-6 กันยายน นี้ ที่ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของตำนานบทใหม่ของเทศกาล EDM สัญชาติไทย สามารถซื้อบัตรได้แล้วที่ www.togetherfestival.net #TogetherFestival #TogetherFestival2025 #TGT25