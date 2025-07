“หลิงหลิง - ออม” นั่งแท่น พรีเซ็นเตอร์ กับงาน “BITE ME HEALTHIFUL DAY”

บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด (PFS) ผู้นำด้านการผลิตอาหารแปรรูปแบบแห้งที่ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า แบรนด์ ดรีมมี่ โดยทางบริษัทฯ ได้จัดงานเปิดตัวสินค้าแบรนด์ “BITE ME” กับงาน “BITE ME HEALTHIFUL DAY” โยเกิร์ตสมูทตี้กรอบ ความอร่อยที่มาพร้อม 3 สูตรคุณประโยชน์ จะกินเล่นหรือท็อปปิ้ง กินกับอะไรก็เพลินสุดๆ และภายในงานจะได้พบกับ 2 พรีเซ็นเตอร์สาวสวยและที่ได้รับความนิยมมากในช่วงนี้ ภายใต้คอนเซปต์ BITE ME เคี้ยวอร่อย คู่ตัว TOP! พร้อมกับกิจกรรมสุด Exclusive ตลอดทั้งงานโดยงานจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า EMSPHERE, M FLOOR และมีพิธีกรหนุ่มหล่อ มากความสามารถ แบม ปีติภัทร คูตระกูล ร่วมเป็นพิธีกรสร้างสีสันในงานนี้อีกด้วย ภาณุ มหัทธโนบล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด (PFS) กล่าว ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพและรูปร่างกันมากขึ้น และยังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย จึงเกิดเป็นสินค้าใหม่ “BITE ME” เป็นสินค้าในกลุ่ม Health & Well-being เฮลท์ตี้สแน็ค เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดย Bite Me Yogurt Smoothie Freeze Dry จะมี 3 สูตรคุณประโยชน์ ประกอบด้วย สูตร Vitamin C (ซองสีม่วง), Vitamin E (ซองสีเหลือง) และ Apple (ซองสีเขียว) ซึ่งมีส่วนประกอบของ Fiber โดยผ่านการวิจัยและพัฒนา ด้วยกระบวนการฟรีซดราย (Freeze Dry) เป็นเทคโนโลยีในการถนอมอาหารที่ทันสมัย และคงคุณค่าของอาหารไว้ได้ดี