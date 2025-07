Torani ฉลอง 100 ปี เปิดตัว 3 รสชาติใหม่แห่งศตวรรษ ครั้งแรกในประเทศไทย

ไซรัปพรีเมียมจากอเมริกา ฉลองครบรอบ 1 ศตวรรษ ยกประสบการณ์ให้โลกได้สัมผัสกับ 3 รสชาติใหม่ ที่เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย ใจกลางงานหรือแบรนด์ไซรัปที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1925 จากฝีมือชาวอิตาเลียนย่าน North Beach ในเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นแบรด์ไซรัปที่ได้รับความนิยมและความไว้ใจจากบาริสต้า บาร์เทนเดอร์ ร้านคาเฟ และครัวทั่วโลก จนสามารถเดินทางก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 1 แห่งความทรงจำอันแสนยาวนานตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัทบอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ภายในงาน Thailand Coffee Fest 2025 : Drink Better Coffee เทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 7 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 68 ที่ผ่านมา ภายในบูทของ Torani มีการเปิดตัวรสชาติใหม่โดยเฉพาะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี “Torani Flavor of the Century” เพื่อเฉลิมฉลองศตวรรษแห่งการสร้างสรรค์รสชาติระดับตำนาน นอกจากจะได้ลิ้มลองเครื่องดื่มที่รังสรรค์มาจาก Torani รสชาติต่าง ๆ ที่สดชื่นได้ทั้งวันแล้ว ยังมีกิจกรรมและของรางวัลมากมาย ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน“Celebrating 100 years of amazing Flavors of Torani” เปิดตัว 3 รสชาติใหม่ในงาน Thailand Coffee Fest 20251. Puremade Diamond Syrup (Flavor of the Century) เป็นรสชาติพิเศษประจำวาระครบรอบ 100 ปี ที่เปี่ยมไปด้วยความหมาย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก “เพชร” โดยมีรสชาติที่สดใสของ Sparkling Wine ผสมผสานกับกลิ่นหอมละมุนของ Vanilla และมีความ Fruity เล็กน้อย จึงออกมาเป็นรสชาติแห่งจินตนาการ ที่ไม่ได้อิงจากอาหารหรือรสชาติที่มีอยู่จริง และตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อยกย่องลูกค้า พันธมิตร รวมถึงพนักงาน อันมีคุณค่าดั่งอัญมณีที่ใช้เวลาเดินทางมาถึง 100 ปี ซึ่งรสชาตินี้ จะมีจำหน่ายเพียง 4 เดือน เท่านั้น2. Vanilla Salt Syrup เป็นไซรัปที่ Torani สร้างสรรค์ขึ้นมาและพัฒนาให้มีรสชาติที่ซับซ้อน กลิ่นหอมมากขึ้น ผสานระหว่างความหวานและความเค็มที่ละเอียดอ่อน ได้ทั้งกลิ่นและรสชาติอย่างลงตัว ส่วนใหญ่แนะนำให้นำไซรัปไปผสมกับเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟ หรือนม เพื่อเพิ่มมิติความกลมกล่อมและหอมกรุ่นของรสชาติมากยิ่งขึ้น3. Sour Candy Syrup เป็นรสชาติที่ถูกออกแบบและหวนให้นึกถึงลูกอมที่คุ้นเคยในสมัยยังเป็นเด็ก รสชาติโดยรวมจะออกเปรี้ยมอมหวาน กระตุ้นต่อมรับรสได้ดี มีกลิ่นหอมให้ความรู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า โดย Torani เล็งเห็นว่าตลาดเครื่องดื่มที่เติบโตได้มากกว่าตลาดกาแฟ จึงตั้งใจสร้างรสชาติของไซรัปให้สามารถนำไปรังสรรค์เป็นเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่สนุกสนาน ค็อกเทล หรือม็อกเทล และสามารถนำไซรัปไปผสมกับน้ำผลไม้ได้ อาทิ แอปเปิล องุ่น ฯลฯ เพราะความเปรี้ยวจะเข้ากันได้ดีTorani จึงเป็นแบรนด์ไซรัปที่มีเรื่องราว จากการเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมเครื่องดื่มมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการวางรากฐานให้กับ Italian Soda หรือการสร้าง Latte รสชาติแรกของโลกในยุค 1980s ซึ่งตลอดระยะเวลาแห่งการเดินทาง 100 ปี ไม่ใช่แค่เพิ่มรสชาติให้เมนู แต่ยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับทุก ๆ แก้วที่เสิร์ฟสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Boncafe Showroom ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.boncafe.co.th เฟซบุ้ก: Boncafe Thailand อินสตาแกรม: boncafethailand LINE OA: @boncafethailand และสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ Lazada: Boncafe Thailand และ Shopee: Boncafe Thailand