“หลิง-ออม” คัมแบ็กซีรีส์แซฟฟิก “เพียงเธอ Only You” แซบครบรส เลิฟซีนเท่าที่จำเป็น คนดูอาจปาหมอนใส่ทีวี!

พร้อมให้คนดูได้ร่วมเดินทางไปกับความรักครั้งใหม่ของและในซีรีส์แซฟฟิกเรื่องที่ 2แนวรักโรแมนติก ดรามา แอ็กชั่น ผลงานการกำกับฯ ของ “สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร” ที่จะเตรียมลงจอในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ล่าสุดสองสาว หลิงหลิง คอง ควงแขน ออม กรณ์นภัส ออกมาเปิดใจถึงซีรีส์เรื่องนี้ โดยทั้งคู่เผยซีรีส์เรื่องนี้มีความท้าทายครั้งใหม่มาให้แฟนๆ ได้ชมกันหลิง : “ก็ถือว่าโล่งใจไปเรื่องนึง เพราะว่าจริงๆถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่จะเราต่างคนต่างซัปพอร์ตกัน เพื่อให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีและก็ออกมาด้วยดี”ออม : “ตอนมันมากขึ้นแต่เวลามันอาจจะพอๆ กับเดิมมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องใช้เวลาหนึ่งวันถ่ายซีนเยอะขึ้นเราก็ดีใจมากเลยค่ะที่สุดท้ายแล้ว มันเสร็จแล้วได้ดูเบื้องต้นแล้วมันคุ้มเหนื่อยจริงๆ ไม่เคยรู้เลยว่าถ่ายกี่ซีนเท่ากับหนึ่งตอน แต่ว่าก็ทำงานตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 4 ทุ่มเกือบทุกวัน บางวันเลยไปเที่ยงคืน”รับต้องสู้กับจิตใจตัวเองในคิวแอ็กชั่น หวั่นกลัวพี่ๆ สตั้นบาดเจ็บหลิง : “ความท้าทายของคาแรกเตอร์สำหรับเราก็คือเป็นแอ็กชั่นระหว่างถ่ายทำไม่มีพลาดค่ะ ก่อนที่จะถ่ายทำเราก็จะซ้อมกันอยู่หน้าซีนหลายๆ ครั้งก่อนที่จะถ่าย เรามีแผลกลับบ้านค่ะ จริงๆ คือมีทุกวันเลย ส่วนมากจะเป็นแขนไม่ก็ขา”ออม : “มีซีนชกมวยแล้วก็เลือดไหลบนฝ่ามือ เพราะว่าเหมือนเราไม่มีผ้าพันนวมตอนนั้น เราก็ต่อย แรกๆ พี่หลิงเขาก็คงไม่เจ็บ”หลิง : “พอใช้อารมณ์คือมันจะชา”ออม : “พี่หลิงเลือดไหลรู้อีกทีนึงตอนถอดนวมออกมาแล้ว เราก็ว้ายตายแล้ว เขามีทีมแพทย์ เราอดทำหน้าที่เลยเนาะพี่เนาะ”หลิง : “มีมุมกล้องบ้าง แล้วบางฉากอย่างซีนล้มก็คือต้องตีจริงเพื่อที่จะให้มีน้ำกระเด็น ก็คือต้องใช้แรงจริง ส่วนอะไรที่อันตรายมากที่เป็นคอเราก็ต้องใช้มุมกล้องช่วย”ออม : “ถามว่ามีติดความแข็งแกร่งมาบ้างไหม พี่หลิงเขาก็ปกป้องออมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว”“ออม กรณ์นภัส” ยอมรับ บท “ไอร่า” ยากเพราะอารมณ์สวิงเกือบทั้งเรื่องออม : “ความยากของตัวน้องไอร่า เหมือนบางครั้งบททั้งเรื่องอารมณ์น้องไอร่าไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่เราก็มีหน้าที่เล่นให้มันดูเสถียร เพราะบางครั้งอารมณ์มันสวิงเราเล่นยังไงให้มันแบบสมูทต่อกันเราว่ามันเป็นตรงนั้น ตอนแรกๆ ก็จะมีทำยังไงให้มันแตกต่างจากน้องเอิร์น แต่พอมาอ่านบททั้งหมดดีๆ แล้ว ก็ค้นพบว่ามันคือคนละคนกันเลย เราเลยว่าความยากอยู่ตรงนั้นดีกว่าเสถียรของการพูดมันก็เลยมีเวลาน้อยกว่าตัวน้องเอิร์น เราก็เลยได้ดูหน้ามอนิเตอร์น้อย แต่โดยรวมแล้วพี่นายบอกว่าโอเค พี่นายเคาะคือผ่านจริงเราเชื่อมือกันและกัน”ไม่กดดันกลับมาร่วมงานกันในซีรีส์เรื่องที่ 2 บอกทำทุกอย่างเต็มที่แล้วออม : “ไม่ได้กดดันขนาดนั้นแต่ว่าเราหวังว่าทุกคนจะชอบมันดีกว่า เพราะว่าพวกเราก็ไม่เสียใจ เพราะเราทำทุกอย่างเต็มที่แล้วจริงๆ เรื่องของความดรามา ในเรื่องของบทมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษ ก็คือเป็นตามบทไป บทมันเศร้าเราก็เศร้าแค่นั้นเองเราว่ามันมีความแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะในเรื่อง ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมรู้สึกหรือเปล่า แต่ไอร่ารู้สึกก็เลยลองไปดูกันนะ”หลิง : “เลิฟซีนดุดันไหม คือเจ้าตัวไม่รู้ว่าดุดันไหม แต่ว่าน้องออมเขินนะ อยู่ดีๆ ก็เขินแต่เจ้าตัวไม่รู้ตัว คือน้องออมบอกว่าเหมือนหลิงรุกมากกว่าเรื่องที่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัว”ออม : “ไม่ว่าจะดูอะไรก็ควรรับแรงกระแทกไว้ เป็นการแยกจาก หรือแบบความเสิร์ฟ ก็ต้องรอรับแรงกระแทกอยู่แล้ว”เผยร่วมงานกับ “เชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ” เหมือนอยู่กับแม่เพราะอบอุ่นน่ารักออม : “ตอนนั้นพี่หลิงไม่อยู่ เป็นซีนน้องไอร่ากับพี่เชอรี่ ออมไม่เคยเห็นพี่เชอรี่เลยว่าคาแรกเตอร์พี่เชอรี่เป็นยังไง แต่ว่าพอมาเรื่องนี้พี่เชอรี่มาเล่นเป็นท่านประธานรู้สึกว่าพี่เชอรี่เล่นได้แบบเข้าถึงมากเลย”ออม : “ถามว่าเวลาที่เห็นพี่เชอรี่กับพี่ดิว (ปิ่นกมล มาลีนนท์) อยู่ด้วยกัน มันมีโมเมนต์ไหม เขาเป็นเพื่อนสนิทกันก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาถูกต้องแล้ว”หลิง : “ก็น่ารักดีค่ะ”ดีใจมีซิงเกิลเพลงเดี่ยวเป็นของตัวเองหลิง : “เพลงประกอบปล่อยไปแล้วออม : “ของเรามีค่ะ ยังไม่ปล่อยเลยเดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆ นี้นะคะ ระยะใกล้ของดวงจันทร์ ก็จะเกี่ยวกับพี่ตะวัน ซิงเกิลแรกของเรานะคะ เพราะว่าเรื่องที่แล้วเรามีเพลงคู่กันแต่เรื่องนี้เป็นเดี่ยว”ฝากแฟนๆ ติดตามชม เพียงเธอ Only you ทุกวันศุกร์ 20:30 น ทางช่อง 3ออม : “ช่วงออนแอร์จะขยายมากขึ้น ตั้งแต่ 20.30 น เป็นต้นไป ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ”หลิง : “ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ซีรีส์ที่เราตั้งใจทำออกมาให้ครบรสหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะคะ เพียงเธอ Only you ทางช่อง 3 กด 33”