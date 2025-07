“เจได” แหก “ดัง พันกร” ก่อนตั้งคำถามดูคลิปเต็มหรือยัง? ชาวเน็ตช่วยแหกต่อ แม่นายหยุดสะเหล่อเกาะทุกเรื่อง

เป็นอีกหนึ่งคนดังที่ชอบโหนกระแสโซเชียลมาตลอด และมีชาวเน็ตมากมายเข้าไปแสดงความคิดเห็นสนับสนุน สำหรับหรือล่าสุด แม่นายดังโหนกระแสเรื่องของและกับคำตอบวัดใจ หากสามีและลูกจมน้ำ จะเลือกช่วยใครก่อน นิ้งตอบเลือกช่วยสามี เพราะว่าสามีคือคู่ชีวิตซึ่งต้องอยู่กันยามแก่โดย แม่นายดัง พันกร โพสต์แสดงความคิดเห็นกับประเด็นนี้ว่า… “ถ้าแม่เป็นสามีเขาหลังขึ้นจากน้ำ แม่คงถามว่า เราจะกล้าใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กันไปจนแก่จริงๆ เหรอ” ซึ่งก็มีเอฟซี แม่นายมาตอบนานาจิตตัง อาทิ มีมดลูกก่อนค่อยคิด , ฉันรักคนอื่นไม่เป็นคับแม่ , แม๊ เราพูดไม่ได้เพราะเรายังไม่มีผัวคะแม๊ , คำถามที่ไม่ควรเอามาถามและ เจได สามีของ นิ้ง โศภิดา ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์นี้ด้วยว่า… “Wow...didn't expect this from you. Was a fan of yours when I was younger. Did you even listen to the full video bro? (ว้าว...ไม่คิดว่าคุณจะโพสต์แบบนี้ ผมเคยเป็นแฟนคลับคุณตอนเด็กๆ คุณได้ดูคลิปเต็มหรือยังครับ?)”และประเด็นดังกล่าวนี้เอง ทำแม่นายดังถูกชาวเน็ตเอาไปแขวน ให้หยุดสะเหล่อเกาะทุกเรื่อง จนกลายเป็นดรามาตามมาอีกมากมาย ต้องขอโทษขอโพยกันบนโซเชียล