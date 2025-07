MY FIRST STORY สร้างปรากฏการณ์ความมันส์เต็มพิกัด! กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในไทย “MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025 IN BANGKOK”

มันส์มาก.. ดนตรีแน่นมาก.. ซาวน์ดีมาก.. เสียงร้องไม่มีแผ่ว..! เหล่านี้คือคำอุทานแห่งความประทับใจจากแฟนชาวร็อก หลังจากได้ร่วมระเบิดความมันส์กันอย่างเต็มแม็กซ์! กับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทยของวงร็อกชื่อดังจากญี่ปุ่นที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2568 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยผู้จัดคุณภาพ AVALON LIVEการรอคอยกว่า 13 ปี สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อแฟน ๆ ได้สัมผัสพลังการแสดงสดจากศิลปินที่พวกเขารักอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศสุดเร้าใจและพลังเสียงที่สะกดทั้งฮอลล์ตั้งแต่วินาทีแรกที่สมาชิกทั้ง 4 ของวงปรากฏตัวบนเวทีและเปิดเวทีด้วยเพลง “WINNER” ก่อนจะต่อเนื่องด้วยเพลงฮิตในเซตลิสต์แบบจัดเต็ม อาทิ “Shinkirou”, “Tokyo Midnight”, “Boyfriend”, “PARADOX”, “moonlight”, “Halzion”, “Love Affair” และ “BREAK IT DOWN” เรียกเสียงกรี๊ดและพลังเชียร์จากแฟน ๆ ได้ตลอดทั้งโชว์ หลังช่วงแรกอันเร่าร้อน สมาชิกวงกล่าวทักทายแฟน ๆ ชาวไทยอย่างเป็นกันเอง โดยมี “คิดส์” เป็นผู้นำเปิดบทสนทนา “สวัสดีคร้าบบบบ พวกเรา MY FIRST STORY ครับ!” พร้อมชวนทุกคนเรียนรู้ภาษาไทยและแนะนำตัวกันบนเวทีอย่างสนุกสนาน ก่อนส่งต่อความมันส์ในพาร์ตถัดไปด้วยคำว่า “ไปกันเลย!!”พาร์ตสองของโชว์ถูกนิยามว่า “เดือดสุดขีด” ด้วยเพลงพลังสูงต่อเนื่อง อาทิ “Confession” ที่มาพร้อมฉากหลังจากมิวสิกวิดีโอสุดเท่ และภาพบรรยากาศจากแสงแฟลชโทรศัพท์ของแฟน ๆ กลายเป็นทะเลดาวสุดโรแมนติก ก่อนจะเร่งระดับความมันส์ไปกับเพลงอย่าง “KING & ASHLEY”, “Zero Gravity”, “MONSTER”, “ACCIDENT”, “MUGEN”, “I’m a mess”, “ALONE”, “Monokuro Effector” และ “Fukagyaku Replace” ทั้งหมดอีก 9 เพลงรวดแบบไม่มีพักหายใจMY FIRST STORY ยังคงคอนเซ็ปต์วงที่พูดน้อยแต่เล่นหนัก ด้วยโชว์ที่ทรงพลังจนแฟน ๆ แทบยืนไม่อยู่จากความมันส์แบบไม่มีแผ่ว พร้อมพลังการมีส่วนร่วมจากผู้ชมที่ร่วมกระโดด ร้องตาม โบกผ้า และปรบมืออย่างไม่ขาดสายก่อนปิดท้ายคอนเสิร์ต สมาชิกวงได้กล่าวขอบคุณและให้คำสัญญาว่า “จะกลับมาหาแฟนเพลงชาวไทยอีกแน่นอน” ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องจากคนดูเป็นเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งที่เต็มไปด้วยพลังและความประทับใจกลายเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตในดวงใจของแฟน ๆ ที่ช่วยชาร์จพลังชีวิตได้อย่างแท้จริง วง MY FIRST STORY พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคือศิลปินสาย J-ROCK ตัวจริง ที่ควรค่าแก่การรับชมโชว์สดสักครั้งในชีวิต