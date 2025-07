“ซูเปอร์แมน” กลายเป็นตัวแทนคนต่างด้าว? อดีตซูเปอร์แมน จวก "เจมส์ กันน์" หลังนิยามฮีโร่ว่า ‘ผู้อพยพ’

กระแสวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ ดีน เคน นักแสดงผู้เคยรับบทซูเปอร์แมนในซีรีส์ยอดนิยมยุค 90 Lois & Clark: The New Adventures of Superman ออกมาแสดงความไม่สบายใจต่อแนวทางการตีความบุรุษเหล็กในภาพยนตร์ฉบับใหม่ของ เจมส์ กันน์ ผู้กำกับและหัวเรือใหญ่ของดีซีสตูดิโอในบทสัมภาษณ์กับ TMZ เคนได้ตั้งคำถามถึงทิศทางของฮอลลีวูดในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กันน์ออกมาพูดว่า ซูเปอร์แมนคือสัญลักษณ์ของผู้อพยพ และเป็นเรื่องราวของอเมริกา“ฮอลลีวูดจะทำให้ตัวละครนี้ ‘โวก’ (woke) ไปถึงไหนกัน?” เคนตั้งคำถาม พร้อมพาดพิงถึงเทรนด์การตีความหรือปรับเปลี่ยนเรื่องราวคลาสสิก เช่น Snow White ของดิสนีย์ ที่เขามองว่ากำลังถูกดัดแปลงให้สอดคล้องกับยุคสมัยมากเกินไป เขายังชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงคำขวัญอันคุ้นหูของซูเปอร์แมน จากเดิมที่ว่า “สัจธรรม ความยุติธรรม และวิถีแบบอเมริกัน” เป็น “สัจธรรม ความยุติธรรม และอนาคตที่ดีกว่า”“การเปลี่ยนตัวละครที่คนรัก ผมไม่คิดว่าเป็นความคิดที่ดี ถ้าอยากสร้างตัวละครใหม่ ก็เชิญเลย” เคน ที่เคยแสดงบทนี้ในยุค 90s แสดงความเห็นถึงแม้จะยอมรับว่าซูเปอร์แมนเองก็สะท้อนจิตวิญญาณของผู้อพยพมาตั้งแต่แรก เคนย้ำว่าควรมีขอบเขต“'วิถีแบบอเมริกัน’ นั้นเป็นมิตรกับผู้อพยพมากๆ อยู่แล้ว แต่ก็ต้องมีกฎระเบียบนะ… คุณจะเข้ามาแล้วบอกว่าอยากล้มล้างกฎทั้งหมดของอเมริกาให้เหมือนโซมาเลียไม่ได้” เขายังเสริมว่า การเน้นย้ำภาพซูเปอร์แมนเป็นสัญลักษณ์ของผู้อพยพอาจทำให้คนบางกลุ่มไม่พอใจ “ผมว่ามันเป็นความผิดพลาดที่เจมส์ กันน์ยกเรื่องผู้อพยพขึ้นมาแบบนั้น และมันอาจกระทบตัวเลขรายได้ของหนัง”อย่างไรก็ตาม เคนบอกว่าเขายังตั้งตารอชมภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ดี “ผมตื่นเต้นที่จะได้ดูนะ ผมอยากให้มันประสบความสำเร็จ แต่ผมไม่ชอบถ้อยแถลงทางการเมืองตอนท้ายเลย”ขณะเดียวกัน กระแสตีกลับคำพูดของกันน์ยังลุกลามในกลุ่มสื่ออนุรักษนิยม โดยพิธีกรช่อง Fox News อย่าง เจสซี วอทเทอร์ส ถึงขั้นเรียกหนังเรื่องนี้ว่า “SuperWoke” พร้อมเหน็บว่า “รู้ไหมว่าบนผ้าคลุมเขียนว่าอะไร? MS-13” (อ้างถึงแก๊งอาชญากรรมคนต่างด้าวข้ามชาติ) และมีบางส่วนขู่จะไม่ไปชมภาพยนตร์ โดยให้เหตุผลว่าหนังห่างไกลจากภาพฮีโร่ต้นฉบับมากเกินไปด้าน เจมส์ กันน์ เมื่อถูกถามในงานพรีเมียร์ที่ลอสแอนเจลิส ได้ตอบอย่างเรียบง่าย “ผมไม่มีอะไรจะพูดกับคนที่กระจายความคิดลบๆ เหล่านั้นนะ… ผมคิดว่านี่คือหนังเกี่ยวกับความเมตตา และผมว่าทุกคนก็น่าจะเข้าถึงประเด็นนี้ได้”โดยก่อนหน้านี้ ฌอน กันน์ น้องชายของ เจมส์ กันน์​ ที่ร่วมแสดงหนังเรื่องนี้ด้วยได้แสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่า “ถ้าไม่ชอบผู้อพยพ คุณไม่ใช่อเมริกัน”ในงานพรีเมียร์ภาพยนตร์ Superman ที่ลอสแอนเจลิส ฌอนได้กล่าวว่า การที่หนังจะนำเสนอว่า “ซูเปอร์แมนคือผู้อพยพ” นั้น “คือสิ่งที่หนังต้องการสื่อ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่—ซูเปอร์แมนคือผู้อพยพ” พร้อมยืนยันว่า “เราสนับสนุนคนของเรา เข้าใจไหม? เรารักผู้อพยพ ถ้าคุณไม่ชอบผู้อพยพ — คุณไม่ใช่อเมริกัน ผู้อพยพคือส่วนหนึ่งของวิถีอเมริกัน”Superman นำแสดงโดย เดวิด โคเรนสเวต เข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม