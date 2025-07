นักแสดงสาว "คังซอฮา" เสียชีวิตหลังต่อสู้โรคมะเร็ง ด้วยวัยเพียง 31 ปี

โดยได้มีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพของคังซอฮาไว้ที่ห้อง 8 ของศโรงพยาบาลเซนต์แมรี กรุงโซล มีกำหนดพิธีเคลื่อนศพในเวลา 7.40 น. วันที่ 16 กรกฎาคม ก่อนจะนำไปฝังยังสุสานของครอบครัวที่ฮามัน จังหวัดคยองนัมก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ได้มีผู้ที่คาดว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวของเธอโพสต์วิดีโอที่เต็มไปด้วยภาพความทรงจำของคังซอฮาตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา พร้อมเขียนข้อความว่า“ยังไม่อยากเชื่อเลยนะออนนี่ ทั้งที่ตัวเองต้องทนทุกข์ทรมานขนาดนั้น เธอยังเป็นห่วงคนรอบข้างและฉัน แม้จะกินอะไรไม่ได้เป็นเดือนๆ เธอยังยืนกรานจะจ่ายค่าอาหารให้ฉันด้วยบัตรของเธอเอง และไม่ยอมให้ฉันอดข้าวเลย เทวดาของฉันที่จากไปเร็วเกินไป แม้จะต้องพึ่งยาแก้ปวดตลอด เธอยังบอกว่าดีแล้วที่มันไม่ได้แย่กว่านี้ จนฉันรู้สึกละอายใจจริงๆ พี่สาวที่รัก เธอต้องเจออะไรมามากมาย ขอให้ที่ตรงนั้นมีแต่ความสุข และไม่มีความเจ็บปวดอีกแล้วนะ”คังซอฮา เกิดเมื่อปี 1994 เป็นบัณฑิตจาก School of Drama มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติของเกาหลี เริ่มเป็นที่รู้จักในปี 2012 จากการปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอเพลง “Getting Farther Away” ของ Brave Guysเธอฝากผลงานในซีรีส์ต่างๆ ไว้มากมาย อาทิ “Schoolgirl Detectives,” “Assembly,” “First Love Again,” “Through the Waves,” “The Flower in Prison” และ “Heart Surgeons” ล่าสุดเธอได้ร่วมแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องใหม่ “Mangnaein” ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายเร็วๆ นี้ และจะถือเป็นผลงานเรื่องสุดท้ายของเธอ