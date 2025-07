ปังมาก! “ดิว อริสรา” ทำยอดขายล้านแตก 2 วันติด (คลิป)

เรียกว่ากระแสตอบรับเกินคาด สำหรับการไลฟ์ขายอาหารเสริม เพื่อหาเงินใช้หนี้ของสาวเพราะการไลฟ์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11-12 ก.ค. ที่ผ่านมา เจ้าตัวได้ทำยอดขายล้านแตกไป 2 วันติด โดยงานนี้สาวดิว ก็ได้พูดขอบคุณผ่านไลฟ์ พร้อมยืนยันว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้แน่นอน ก่อนจะออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ยินดีกับความสำเร็จของตัวเอง พร้อมขอบคุณทุกคนที่ช่วยซัปพอร์ตอีกรอบหนึ่ง“Yay!!!!! TikTok Live! ล้านแตก! 2 วันติด! ก่อนอื่นดิวต้องขอขอบคุณทุกๆ คนที่เข้ามา Support และให้กำลังใจโดยการสนับสนุน ทุกๆ ยอดซื้อคือกำลังใจให้กันจริงๆ ขอขอขอบคุณ ทุกๆคนอีกครั้งจากใจนะคะ ทุกยอดซื้อ ทุกหัวใจ ทุกแชร์ ทุกของขวัญ มันคือกำลังใจให้กันจริง และต้องขอโทษที่วันนี้ต้องลงไลฟ์ในครั้งแรกและต้องขึ้นใหม่ เพราะความที่เป็นมือใหม่จริงๆและขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ไลฟ์แรกมาจนไลฟ์ที่ 2 คอยช่วยอยู่ ช่วยเชียร์ จนทำให้ยอดจากไลฟ์แรกและไลฟ์ที่สอง แตะ "ล้าน" เป็นครั้งที่สองในการไลฟ์ขายของอย่างจริงจัง ขอบคุณที่ทำให้ล้านแตกสองวันติด! Your love keeps me Send mgoing!”